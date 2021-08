Marvel estrena tráiler final de Eternals, una pieza más de la fase 4 del UCM

Aún quedan interesantes cintas de la fase 4 del UCM por estrenar más allá Shang Chi y Spider-man: No Way Home como Eternals, la misteriosa apuesta de Marvel por un grupo no tan conocido entre las audiencias pero cuya historia ha estado presente a lo largo de las cintas.

Y es que como podemos comproboar en el tráiler los Eternals han hecho honor a su nombre siendo testigos y acompañantes de la humanidad sin interferir en ningún conflicto como la Segunda Guerra Mundial o la pelea con Thanos.

El titán loco que fue el gran villano de la primera década de las cintas de superhéroes es mencionado regularmente en este tráiler, publicado en la cuenta oficial de Marvel Latinoamérica en YouTube, dando a entender que los protagonistas estaban conscientes de su amenaza y de cómo logró acabar con la mitad de la vida en el universo.

Marvel apuesta a elenco diverso en Eternals

Llama la atención el elenco diverso de luminarias de Hollywood que Marvel reunió para el elenco de Eternals cinta que representa también el debut de Salma Hayek y otros talentosos mexicanos en el UCM.

Entre el elenco se encuentran Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Kit Harington y Gemma Chan entre otros quienes darán vida a los personajes salidos de las páginas de los cómics creados por el visionario Jack Kirby y Stan Lee.

Marvel: ¿cuándo se estrena Eternals en México?

Aún no hay una fecha oficial para el estreno de Eternals en México pero se espera que llegue en noviembre.

Eternals, los nuevos superhéroes mitológicos de Marvel llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre mientras que aún no existe una fecha oficial confirmada para México y el resto de Latinoamérica.

Sin embargo como ha sido el caso con recientes estrenos de la casa de las ideas como Black Widow podemos estar seguros que llegará el mismo mes a las salas así como a la plataforma Disney Plus.

Es así que el tráiler final de Eternals de Marvel llega a esclarecer un poco el misterio y aumentar la emoción ante el estreno de esta pieza de la fase 4 del UCM, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca su estreno.

