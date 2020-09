¿Marvel eligió a Brie Larson como Captain Marvel AÑOS antes de la película?

En 2019, Captain Marvel se convirtió en la primera película en solitario del Universo Cinematográfico de Marvel en tener una protagonista femenina.

Brie Larson fue elegida para interpretar al icónico superhéroe, Carol Danvers alias Captain Marvel. Si bien no protagoniza la primera película de superhéroes centrada en las mujeres, es posible que la actriz haya cambiado el panorama para futuras superheroínas.

Brie Larson ha enfrentado varias controversias desde que se unió al MCU, pero muchos están felices de que ella esté a bordo y esperan ansiosos la película secuela titulada Captain Marvel 2.

Brie Larson debutó como Carol Danvers en "Captain Marvel"

Incluso, algunos especulan que Marvel Studios sabía que ella era la actriz adecuada desde el principio.

Brie Larson audicionó para dos películas de Marvel

Podría haber existido la posibilidad de que Captain Marvel no hubiera sido la primera película de superhéroes de Brie Larson. Antes de conseguir el papel protagónico como Carol Danvers, audicionó para papeles en otras dos películas de Marvel.

Las dos películas para las que Brie Larson audicionó no eran otras más que Thor y Iron Man 2, que tuvieron como protagonistas femeninas a Natalie Portman, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson.

Brie Larson fue rechazada en audición de Thor e Iron Man 2

Desafortunadamente, para Brie Larson, no consiguió un papel en ninguna de las dos películas. Actualmente, se desconoce qué roles estaba tratando de conseguir, lo que ha dejado a los fanáticos preguntándose sobre que personaje del MCU pudo haber interpretado.

Quizás, los fanáticos tuvieron suerte de que ella no logró obtener un papel en esas películas, ya que de ser así, no habría interpretado a un personaje tan popular, y que jugó un papel destacado en Avengers: Endgame.

Sin embargo, un hecho interesante es que ella tampoco estuvo cerca de unirse al MCU como Captain Marvel.

Brie Larson originalmente rechazó a Captain Marvel

En mayo de 2020, Brie Larson creó su propio canal de YouTube y el 3 de septiembre, subió un video donde habla de las películas para las que audicionó de 2008 a 2009.

En el video dijo que Marvel Studios se le había acercado con el papel de Captain Marvel.

Brie Larson dijo además que había rechazado el papel no una sino dos veces. En su video, la actriz reveló: "Recuerdo que llamaron y dijeron: "Marvel está interesada en que interpretes a la Captain Marvel", y yo dije:" Oh, no puedo hacer eso. Creo que tengo demasiada ansiedad'”. Sin embargo, finalmente dijo que aceptaba interpretar el papel.

Cuando Brie Larson se reunió con ellos, vio el enfoque progresivo que estaban adoptando con la película. Al hablar con ABC News, declaró cómo Marvel Studios quería hacer una película altamente feminista. Después de haberse reunido con los escritores disfrutó de lo que tenían que decir y acepto.

¿Marvel sabía que Brie estaba destinada al papel?

Al igual que muchas otras celebridades, Brie Larson no es ajena a las críticas, especialmente en línea. Ha estado lidiando con muchas reacciones negativas desde que se lanzó Captain Marvel en 2019, con muchos videos y publicaciones en las redes sociales que criticaron tanto a la película como a la actriz.

De hecho, hay varios fanáticos que quieren que sea reemplazada en Capitán Marvel 2. Incluso hubo una petición para eliminarla de su papel de Carol Danvers, con algunos asegurando que es demasiado feminista, pero los fanáticos que crearon la petición expresaron el deseo de una mejor representación LGBTQ.

A pesar de todas las críticas, hay muchos fanáticos que están emocionados de verla regresar como Captain Marvel en la próxima secuela. Algunos pueden sentir que Brie Larson es adecuada para este papel y sería difícil reemplazarla.

En una publicación de Reddit, algunos usuarios creen que el estudio sabía que Brie Larson era la adecuada para el papel desde el principio. Un usuario continúa diciendo: "La MCU sabía que ella era su Captain Marvel, espero que esto acabe con los bichos raros".

Muchas personas ahora saben que el equipo de Brie Larson la contactó varias veces para ver si estaba interesada. Según ABC News sobre el poder del personaje, la codirectora Anna Boden afirma: “Y Brie es la dueña. Ella realmente lo hace". Es fácil ver por qué algunos fanáticos pueden haber adivinado que Marvel siempre vio a Larson como la Capitana Marvel.

Ya sea que Marvel supiera que Larson estaba destinado para el papel o no, muchos todavía están emocionados por la secuela que llegaría en 2022. Dinos en los comentarios si eres uno de ellos.