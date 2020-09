Marvel confirma un ROMANCE entre She-Hulk y Thor ¡Es oficial!

Marvel confirma que She- Hulk y Thor están oficialmente en una relación en el cómic, Empyre Fallout: Fantastic Four # 1, después de varias pistas e insinuaciones de un posible romance entre ellos.

Si aún no has leído, Empyre Fallout: Fantastic Four # 1 de Dan Slott, Sean Izaakse, Marcio Menyz y Joe Caramagna de - que ya a la venta -, esta nota está llena de spoilers así que lee con cuidado.

Marvel lanza Empyre Fallout: Fantastic Four

En 2018, los héroes más poderosos de la Tierra se reunieron una vez más para enfrentarse al poder de los celestiales oscuros en la nueva serie Avengers.

Esta nueva iteración del equipo incluyó al Capitán América, Iron Man, Capitán Marvel, Thor, Black Panther, Ghost Rider y She-Hulk y, en los últimos dos años, estos siete superhéroes han estado en el infierno y han vuelto a estar juntos (literalmente).

Nueva entrega de Empyre Fallout: Fantastic Four presenta nueva y peligrosa aventura

Sí, ha sido una peligrosa aventura tras otra para los Vengadores, y entre todo eso, lentamente comenzó a formarse un floreciente romance entre Thor y She-Hulk.

Comenzó como una atracción entre God of Thunder y Jade Giant. Pronto, los dos superhéroes se besaron en medio de la batalla, y esto fue seguido por una cita en la Tierra Salvaje y algunos momentos incómodos.

Thor y She-Hulk ya son una pareja oficial en cómics de Marvel

Pero a lo largo de todo eso, She-Hulk y Thor se han ido acercando y ahora, después de varios meses de pistas parece que los dos finalmente se han convertido en una pareja oficial.

She-Hulk y Thor inician su romance

En Empyre Fallout: Fantastic Four # 1, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos retoman las piezas tras la derrota de Cotati. Ahora que se ha ganado la batalla, se ocupan de Quoi, inician una investigación sobre las misteriosas y poderosas armas de Cotati y, gracias al emperador Hulkling, Ben Grimm y su esposa adoptan a los hijos Kree y Skrull, Jo-Venn y N '. Kalla.

Por un breve momento, los héroes de los comics salen victoriosos y todo lo que acaba bien está bien. Iron Man y el Capitán América se despiden de Reed Richards, Hulkling presta su apoyo al padre recién bautizado The Thing, Human Torch y Robbie Reyes intercambian un puñetazo de fuego y Sue Richards se acerca a She-Hulk y Thor y les pregunta: "¿Y ustedes dos? ¿ahora?" A lo que Thor responde, un poco tímido, "En verdad".

Marvel cómics explora romance de Thor con She-Hulk

Con este simple intercambio, Thor y She-Hulk han confirmado que ahora son una pareja oficial. Esto lo convierte en una pareja extraña, sin duda, pero que tiene mucho sentido. La atracción entre los dos ha sido palpable desde el primer día de los Vengadores de 2018, por lo que es bueno verlos finalmente llevar las cosas al siguiente nivel después de dos años.

Juntos, She-Hulk y Thor forman una pareja poderosa; después de todo, hemos visto lo que sucede cuando los dos combinan sus poderes en la batalla, lo que significa que su historia de amor debería ser tan explosiva como ellos.

¿Pero cuánto durará? No olvidemos que Marvel tiene un historial de enfrentar a She-Hulk y Thor entre sí en una demostración de fuerza pura y bruta. Con los temperamentos y egos de ambos personajes involucrados, los dos sin duda terminarán teniendo una disputa o dos. Dinos que piensas en los comentarios.