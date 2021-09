Marvel confirma que Doctor Strange habría vencido a Ultron por sí mismo

Marvel confirmó que Doctor Strange podría haber luchado contra el androide Ultron uno a uno y derrotarlo fácilmente. Los fanáticos del personaje saben que Stephen Strange puede ser inmensamente poderoso (después de todo, él es el Hechicero Supremo) y su fuerza le permite enfrentar amenazas de otro mundo solo. Ahora, en la nueva serie Dark Ages de Marvel, la compañía confirma que puede enfrentar amenazas terrestres con la misma facilidad, pero no sin pagar un alto precio.

En Dark Ages # 1, escrito por Tom Taylor con arte de Iban Coello, terremotos masivos sacuden Nueva York y el mundo entero, devastando ciudades en todo el planeta. Uatu el Vigilante emerge ante los Cuatro Fantásticos y advierte que a la Tierra le quedan horas; un ser llamado el Deshacedor, una vez enterrado bajo el planeta, ha despertado y amenaza con "deshacer" el mundo entero. En la desesperación, se forma un equipo: Doctor Strange, Scarlet Witch, Vision, Susan Storm y La Mole, todos viajan al centro de la tierra para detener al Deshacedor ... pero la batalla no va a favor del héroe.

El Deshacedor es simplemente demasiado poderoso para que cualquier héroe lo supere. La Mole se vaporiza en segundos, y Scarlet Witch se "deshace" ante los ojos de Vision. Con héroes cayendo a su alrededor, Doctor Strange abre un portal a una dimensión donde no puede funcionar la electricidad, y la energía se extiende de un reino a otro. El Deshacedor apuñala a Strange en el pecho, pero se cierra poco después. De todo el equipo, solo Susan Storm sobrevive, pero Doctor Strange ha salvado la Tierra sin ayuda de nadie.

Así derrotaría Doctor Strange a Ultron en el MCU

Si Doctor Strange pudiera derrotar al Deshacedor de esta manera, seguramente la misma técnica podría usarse contra Ultron en Avengers: Age of Ultron. Por supuesto, las acciones del Doctor Strange en Dark Ages llevaron al apocalipsis en la Tierra: con toda la electricidad fuera de escena, los aviones (y los superhéroes voladores como Iron Man dependientes de la tecnología) cayeron del cielo, las máquinas médicas dejaron de funcionar y casi todos los medios de transporte se detuvieron. El MCU sería un lugar muy diferente si el Doctor Strange detuviera a Ultron usando la dimensión EMP. Desafortunadamente, la única razón por la que la electricidad permanece apagada en Dark Ages es porque después de la muerte de Strange, nadie en la Tierra pudo cerrar el portal.

Manifestando la dimensión EMP el Hechicero Supremo podría derrotar al Ultron del MCU en segundos.

Dark Ages acaba de comenzar, y los números futuros podrían narrar los esfuerzos de los héroes sobrevivientes para cerrar el portal y devolver la luz a la Tierra. Pero el problema muestra cuán poderoso puede ser el buen médico cuando se enfrenta a lo que parece ser un enemigo imparable. Si el Doctor Strange hubiera llegado a Sokovia, Ultron estaría completamente a merced del Hechicero Supremo, en La Verdad Noticias seguiremos el lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.