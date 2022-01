Marvel confirma a John Krasinski como Reed Richards de los 4 Fantásticos

El proyecto de los 4 Fantásticos ha sido uno de los más esperados de Marvel, tanto por fanáticos como por productores, pues se ha esperado su regreso desde la compra de Fox por parte de Disney.

A pesar de que nada había sido confirmado, los fans ya realizaban sus castings con fanarts, donde el actor John Krasinski era colocado como Mr.Fantástico en la mayoría de las ocasiones, pero nunca esperaron que la fantasía se convirtiera en realidad.

Después de que apenas hace unos días Jon Watts confirmó la película de los 4 Fantásticos, ahora Marvel ha hecho oficial que John Krasinski le dará vida a Reed Richard.

John Krasinski será Mr. Fantástico en el MCU

El actor le daría vida a una variante del personaje

De acuerdo a la información que se liberó, aunque el famoso actor quien es el favorito de los fans para el papel le dará vida al personaje, no lo haría en su versión principal, sino que representaría una variante del mismo en un proyecto cercano.

Aparentemente los campos y crossovers se han convertido en el as bajo la manga de Marvel, pues se dijo que John haría su primera aparición como Mr. Fantastic en Doctor Strange in the multiverse of madness, lo que ya la hace una de las películas más esperadas.

¿Quien será el Reed Richards definitivo en Marvel?

El actor se volvió el favorito de los fans gracias a fanarts en el pasado

Te informamos en La Verdad Noticias que antes de John Krasinski, el actor Ioan Gruffudd le dio vida a Mr. Fantastic en las primeras dos películas del equipo y posteriormente el actor Miles Teller fue quien lo interpretó en el reboto de la franquicia, aunque este resultó ser un fracaso total.

Asimismo, se dijo que Jennifer Lawrence podría ser la Mujer Invisible, en la nueva película, por lo que incluso Marvel podría considerar su elección y dejar a John Krasinski como el Reed Richards definitivo.

