Marvel colocaría a Doctor Strange como el nuevo líder de los Avengers en el MCU

La fase cuatro del MCU nos trajo increíbles sorpresas pero también la despedida de grandes héroes como Iron Man y el Capitán América, dejando a los Avengers sin sus líderes principales, pero Marvel ya ha pensado en el siguiente personaje que tomaría las riendas del poderoso equipo.

Tras la llegada del multiverso, llegaron también nuevas amenazas, quedan muy pocos héroes que podrían tomar el liderazgo del equipo, e incluso se descartó que Capitana Marvel ocupara el puesto, por lo que sólo quedó una opción.

Con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of madness, el hechicero supremo sería quien ocuparía el puesto de Iron Man y Capitán América como el nuevo líder de los Vengadores en las próximas películas de la saga.

Marvel escogería a Doctor Strange como líder de los Avengers

El hechicero supremo lideraría a los Vengadores contra nuevas amenazas

En la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, Stephen Strange es uno de los personajes más poderosos, ya que aunque Thor o Hulk son bastante fuertes, carecen del liderazgo que tiene el hechicero supremo, por lo cual Marvel recurriría a él para tomar las riendas de los Vengadores.

Esta teoría surgió gracias a la segunda escena post créditos de Spider-Man: No Way Home, donde se dijo que le personaje jugaría un papel muy activo en los Vengadores, y con ayuda de Wong y Scarlet Witch restaurarían el orden del multiverso y cuando terribles amenazas lleguen a la tierra, serían ellos quienes las enfrentarían junto a los Avengers.

Doctor Strange formaría un nuevo grupo de Avengers

Nuevos vengadores podrían llegar gracias al multiverso

Como recordarás, te informamos en La Verdad Noticias que tras los hechos de No Way Home, todos olvidaron a Spider-Man, quien ya no sería un vengador, por lo que de convertirse en el nuevo líder, Doctor Strange podría reclutar a nuevos miembros, y hay una posibilidad de que Spider-Man regrese.

Hasta el momento no han habido más avances de este hecho, aunque en el próximo mes de mayo se podría descubrir con el estreno de la secuela de la saga de Strange, pues hay una lista de personajes que podrían volver en su película y ser nuevos miembros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!