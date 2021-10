Marvel anuncia una nueva serie de cómics con Spider-Man como protagonista

Spider-Man se lanzará a un nuevo cómic a finales de octubre, justo a tiempo para Halloween. Marvel Comics está agregando Spine-Tingling Spider-Man a su lista de Infinity Comics en Marvel Unlimited.

La serie de ocho números se une a otros títulos actuales protagonizados por el web-slinger, incluidos Amazing Spider-Man, Non-Stop Spider-Man, W.E.B. de Spider-Man, y la serie de cómics Symbiote Spider-Man.

El anuncio se dio enmedio de la controversia porque los herederos de Stan Lee son demandados por Disney para obtener los derechos de los héroes. Puedes seguir el caso en la cobertura completa de La Verdad Noticias.

¡Conoce Spine-Tingling Spider-Man!

Spine-Tingling Spider-Man

Spine-Tingling Spider-Man proviene del escritor ganador del premio Eisner, Saladin Ahmed (Miles Morales: Spider-Man, Magnificent Ms. Marvel) y del artista Juan Ferreyra (Spider-Man Noir, King in Black).

El primer número debuta el martes 26 de octubre, y los nuevos números se publican cada dos martes. Marvel también reveló un tema oficial y un video para acompañar a Spine-Tingling Spider-Man, titulado "Close Your Eyes".

La serie promete presentar un nuevo villano que es diferente al típico villano que se enfrenta a Peter Parker. En lugar de abrirse camino a puñetazos para salir de una situación difícil, el némesis sin nombre atacará mentalmente a Spider-Man.

"He estado en cosas espeluznantes casi tanto tiempo como en superhéroes. He estado buscando combinar los dos durante un tiempo, y no podría pedir un personaje más icónico para hacer eso que Peter Parker", dijo Ahmed.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home se estrenará en diciembre del 2021

'Spider-Man: No Way Home' es la última película de Tom Holland en el MCU que será estrenada el próximo 17 de diciembre de 2021. La cinta podría tener la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, ex-spiderman.

