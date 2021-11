Marvel anuncia regrabaciones para Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Marvel Studios ha confirmado que 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' está a punto de entrar en una fase de regrabaciones que continuará hasta navidad de este año pese a que el rodaje solamente tiene unas semanas de haber finalizado.

Además de regrabar varias escenas de la película, el estudio reveló que hay varios cameos pendientes como parte del "Multiverso", tema central de la Fase 4 del Universo Cinemátografico de Marvel.

Después de que Sam Raimi reveló porque aceptó ser el director de "Doctor Strange 2", el cineasta responsable de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire dijo estar muy contento por el rumbo que ha tomado la secuela.

Doctor Strange da nuevo vistazo al multiverso Marvel

Marvel cambió el futuro del MCU con la serie "What if…?" y "Loki", las cuales presentaron por primera vez el concepto del multiverso en las producciones del cine y televisión del estudio y presentado primero en los cómics de Marvel.

De acuerdo a Kevin Feige y Sam Raimi, tanto Doctor Strange como Spider-Man: No Way Home explicarán con más detalles que es el Multiverso y como afectará al futuro del MCU y las series hechas para Disney Plus.

Marvel está trabajando contrarreloj para finalizar las regrabaciones de The Multiverse of Madness antes de finalizar el año y realizar las labores de post-producción a tiempo para el estreno el próximo 6 de mayo de 2022.

Los cameos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

En las últimas semanas te compartimos en La Verdad Noticias qué personajes del MCU podría incluir Doctor Strange 2. Los cameos potenciales incluyen a Hayley Atwell como Capitana Carter, Tom Cruise como Tony Stark y más.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, también podría contar con cameos de Tom Hiddleston como Loki y Patrick Stewart como el Profesor X.

