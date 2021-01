Marvel: Tom Hiddleston se posiciona como el MEJOR 'Loki' de estos tiempos

Tom Hiddleston se caracteriza por ser tan talentoso y versátil, los fanáticos de Marvel siempre lo vincularán al personaje de 'Loki'.

Lo mismo que algunos actores son inseparables de su papel más importante. Mark Hamill y Luke Skywalker. Christian Bale y Batman. Patrick Stewart y el profesor Xavier. Si bien los tres hombres han tenido carreras largas e ilustres, muchas personas siempre los asociarán con las partes antes mencionadas.

Ahora echemos un vistazo más de cerca a la próxima serie de Hiddleston, cómo el papel que cambió su carrera y lo convirtió en una sensación entre las fans

¿De qué se tratará la serie de Disney + 'Loki'?

El Disney + serie 'Loki' recoge donde Vengadores: Final de partida fue apagado. Todavía hay un poco de misterio en torno al programa, pero un avance ha revelado algunos detalles. Parece que Loki, habiendo escapado del cautiverio de SHIELD, se embarcará en algún tipo de viaje en el tiempo/aventura multiverso durante la ejecución del programa.

Hay una escena del teaser en la que parece que entró en el lugar del infame ladrón DB Cooper, saltando de un avión.

Marvel está adoptando la idea de un multiverso, que combina líneas de tiempo e historias alternativas. El público vio esto en Avengers: Endgame , y es probable que desempeñe un papel en muchas de las próximas propiedades de Marvel. Parece que Loki también jugará en esta caja de arena.

¿Cómo interpretar a Loki cambió la carrera de Tom Hiddleston?

Hiddleston era en gran parte desconocido cuando consiguió el papel de Loki en Thor de 2011. Desde entonces, ha obtenido muchas otras partes de alto perfil. Fue elegido para el papel principal en Kong: Skull Island y también en el drama de AMC The Night Manager.

Tom Hiddleston el mejor 'Loki'.

Sin embargo, no hay duda de que su tiempo en la MCU le ha proporcionado su papel más icónico. Hiddleston realmente se ha establecido como uno de los destacados en todo el universo cinematográfico. No solo ha desempeñado un papel importante en las películas de Thor, sino que también fue el antagonista en la innovadora película de superhéroes de 2012 The Avengers.

Es difícil imaginar a alguien más como 'Loki', pero Marvel miró a otros actores. Según Screen Rant , en algún momento consideraron a Josh Hartnett para el papel. Si bien Hartnett es un actor talentoso que podría haber hecho mucho con el papel, Hiddleston realmente lo hizo suyo con su actuación.

¿Por qué Tom Hiddleston es el Loki perfecto?

El programa es una de las nuevas franquicias más esperadas que surgirán en el MCU. Los fanáticos están ansiosos por ver a Hiddleston repetir el personaje. En un nota anterior de La Verdad Noticias sobre la actuación de Hiddleston, un fan señaló que no hay otro actor que puedan imaginar en este papel:

“Tom definitivamente hace el personaje. No puedo ver a nadie más interpretándolo. Su sonrisa diabólica es Loki ".

Marvel ha hecho un trabajo maravilloso eligiendo sus papeles, pero incluso entre un mar de grandes artistas, Hiddleston se destaca. Más que casi cualquier otro miembro de este universo (además posiblemente de Robert Downey, Jr.), es imposible pensar en alguien en este papel fuera de Hiddleston.

Combina la naturaleza tortuosa y diabólica del personaje con la actitud del embaucador amante de la diversión. Es el personaje que al público le encanta odiar, hasta el punto en que su muerte en Avengers: Infinity War fue un momento legítimamente triste a pesar de su villanía anterior.

TE PUEDE INTERESAR: Disney+ revela la primera imagen de Loki (FOTO)

¿Qué papel jugará Hiddleston en el futuro en el MCU? Tiene al menos una temporada de Loki, aunque aún no se ha confirmado una segunda temporada. Sin embargo, no sería sorprendente verlo aparecer de nuevo en una de las películas de MCU u otra serie de transmisión. El personaje (y actor) es ciertamente lo suficientemente popular como para justificar apariciones adicionales en otras propiedades.

