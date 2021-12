Marvel Studios quiere que Spider-Man: No Way Home sea nominada al Oscar 2022

Kevin Feige considera que la nueva película del Hombre Araña merece la nominación/Foto: Código Espagueti

Spider-Man: No Way Home ha sido uno de los mejores estrenos en este 2021 en los cines, convirtiéndose incluso en la cinta más taquillera de este año. Sin embargo, Marvel Studios no está conforme con la popularidad de la película y quiere llevarla al siguiente nivel: ser nominada en los Premios Oscar.

Kevin Feige, el presidente de Marvel, indicó que la película debería estar entre las 10 nominadas a los Oscar 2022, así lo declaró en una entrevista con The Hollywood Reporter. Recordemos que esta tercera película del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland sí podría entrar entre las candidatas para la la estatuilla.

Sin embargo, aún no está claro si Spider-Man: No Way Home podría estar nominada al Premio Oscar en la categoría de “Mejor Película” como espera Feige, ya que esta es una decisión que toma el comité especial que forma parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Kevin Feige compara Spider-Man: No Way Home con El Señor de los Anillos

El productor espera que la tercera cinta de Spider-Man sí sea considerada como "Mejor Película" en los Oscar/Foto: Youtube

Pero eso no fue todo, pues el líder de Marvel Studios comparó la trilogía de Spider-Man con la de El Señor de los Anillos, por lo que se llenó de críticas por parte de algunos fanáticos que no estuvieron de acuerdo con estos comentarios.

“En la misma forma en la que El Retorno del Rey fue una celebración y culminación del increíble trabajo que se hizo en la trilogía, esta es una celebración tanto de la trilogía de Homecoming como de las otras películas. Igual que la tercera de El Señor de los Anillos, esta es una conclusión de una serie épica y es un cine comercial de calidad”, aseveró Kevin Feige.

Anteriormente, Kevin arremetió contra la Academia por discriminar el cine de superhéroes, a su mensaje también se añadió el presidente de Sony, Tom Rothman. Y es que a pesar de que Spider-Man: No Way Home haya ganado millones en taquilla, no es un factor para que reciba una nominación de la Academia.

¿Qué película del MCU ha sido nominada a “Mejor Película” en los Oscar?

Black Panther (Pantera Negra) es la única cinta del Universo Cinematográfico de Marvel que ha sido nominada a la categoría más importante de los premios/Foto: IGN Latinoamérica

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la cinta “Black Panther”, protagonizada por el fallecido actor Chadwick Boseman ha sido hasta ahora, la única película del MCU que ha logrado estar nominada como “Mejor Película” en los Premios Oscar, esto ocurrió en 2019.

Otras películas de Marvel han recibido nominaciones en esta importante entrega de premios, sin embargo, Feige espera que Spider-Man: No Way Home sea seleccionada para competir como “Mejor Película” en los Oscar 2022.

