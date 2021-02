Marvel Studios: Vin Diesel esta AFERRADO por PROTAGONIZAR 'Black Lightning'

'Black Lightning' comenzó como una serie que terminó prácticamente en fracaso además de obtener miles de malos comentarios que estuvieron a punto de llevarlo a la extinción, aunque eso no ocurrió, ahora los Inhumanos se reiniciarán en Marvel Studios.

Ya que el estudio cinematográfico cree que tiene un gran potencial, ya sea como lujo secundario o en su propia película.

personaje Black Ray de 'Black Lightning'.

Para interpretar a Black Ray siempre han sonado rumores sobre Vin Diesel Incluso el actor ha expresado públicamente su interés en darle vida al personaje.

Vin Diesel quiere interpretar a Black Ray

Vin Diesel tiene una buena relación con Marvel Studios ya que presta su voz a Groot de Guardians of the Galaxy, un papel que no le impediría darle vida a Black Ray, ya que el extraño be-tree está hecho por CGI y por lo tanto nosotros no he visto el rostro de Vin Diesel en ninguna de las películas.

Curiosamente Groot solo dice su famosa frase “Yo soy Groot” y Black ray No habla porque su poder reside en su poderosa voz y si hace un sonido todos los que lo rodean pueden estar en serio peligro.

Vin Diesel quiere ser Black Ray de 'Black Lightning'.

La estrategia de Marvel Studios de presentar a Spider-Man en Capitán América: Civil War (2016) y luego tener su película en solitario, se repetirá con otros personajes.

Por eso se especula que Los Cuatro Fantásticos aparecerán por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2022) y después de eso tendrán su película.

Pero también Los Inhumanos podrían parecer por primera vez en esa película Los Cuatro Fantásticos y luego tener sus propias historias en solitario. Así que esperemos que confirmen pronto a Vin Diesel como Black ray, ya que es un personaje perfecto para el actor.

La Verdad Noticias estará actualizando constantemente la información sobre estos superheroes que llegarán a Marvel Studios. Actualmente 'Black Lightning' se trasmite por la plataforma de Netflix y este lunes pasado inició su cuarta y última temporada.

