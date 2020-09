Marvel: ¿Por qué los 4 Fantásticos son el Mejor Equipo de Marvel?

Los superequipos son una parte venerable de la industria del cómic. Los equipos de héroes que se unen para enfrentar las mayores amenazas de todos ellos han existido desde casi el principio con equipos como la Sociedad de la Justicia de América de DC y los Invasores de Marvel elaborando los planos para el superequipo. Despegarían en la Edad de Plata, ya que ambas editoriales debutarían con todo tipo de nuevos e interesantes equipos de héroes.

El primer superequipo de Marvel fueron los Cuatro Fantásticos y establecieron un estándar para los equipos del editor que sería seguido por todos los que vinieron después. A continuación, las razones por las cuales los 4 Fantásticos son el mejor equipo de Marvel.

Explorando los Alcances Lejanos

Los Cuatro Fantásticos hicieron que el Universo Marvel se sintiera como un universo. Estaban constantemente explorando, encontrando nuevas dimensiones y especies alienígenas, descubriendo nuevas partes de la Tierra y, en general, expandiendo el Universo Marvel más allá de un grupo de hombres y mujeres en mallas que se golpeaban entre sí.

Las aventuras de los Cuatro Fantásticos agregaron profundidad al Universo Marvel que de otra manera no habría tenido si sus equipos fueran del tipo más tradicional. Fueron los pioneros, yendo a lugares nuevos y diferentes y haciendo descubrimientos que expandirían el Universo Marvel a algo muy especial.

La Primera Familia del Universo Marvel

En años posteriores, a menudo se decía que los X-Men eran como una familia, una formada por personas dispares que se unían porque los suyos no los aceptaban. Si bien esto es cierto, los Cuatro Fantásticos presentaban al superequipo como sustituto de la familia antes de que los X-Men lo fueran. Human Torch y Invisible Woman eran hermanos, el Sr.Fantástica y la Mujer Invisible se casarían y tendrían hijos, y la Cosa era el Sr. El mejor amigo de Fantastic y como un hermano para él.

Formaron una familia unida, una que se cuidaba mutuamente sin importar qué y era muy diferente a cualquier equipo anterior, estableciendo un nuevo estándar.

Diferentes tipos de Amenazas

Los Cuatro Fantásticos no son un superequipo tradicional y no luchan contra las amenazas tradicionales. Eso no quiere decir que no luchen contra supervillanos, de hecho, se puede decir que su archienemigo Doctor Doom es el villano más grande del Universo Marvel, pero también luchan contra todo tipo de maldad: desde poderosos seres cósmicos hasta interdimensionales. Horrores, desde la ciencia enloquecida hasta los fenómenos espectrales destructivos.

Los Cuatro Fantásticos cambiaron la forma de trabajar de los superequipos y amplió su mandato. En lugar de simplemente luchar contra los malos.

Una Nueva Dinámica

Los Cuatro Fantásticos abrieron muchos caminos, pero uno que no se comenta tanto como debería es que cambió la forma en que los héroes interactuaban entre sí. Mucho de esto tenía que ver con la relación familiar entre los personajes: se atacaban entre sí, con Thing y Human Torch disparándose entre sí como un hermano peleando, Reed haciendo bromas de superioridad y sonrisas sobre todos, y Sue arrojándose sombra constantemente.

Stan Lee trató de introducir una dinámica realista entre los personajes: no eran solo colegas, sino personas tan cercanas entre sí que eran una familia y cambió la forma en que se escribirían los superhéroes para siempre.

El Génesis del Universo Marvel

Después del éxito de DC con la Liga de la Justicia de América, Marvel decidió que era hora de volver al juego de superhéroes y el primer cómic de Marvel de la Edad de Plata fue Fantastic Four # 1. Su éxito es lo que garantizó a Marvel su lugar en el mundo editorial de cómics. Fue una revelación: Stan Lee y Jack Kirby desplegaron todos sus poderes creativos para hacer que el equipo fuera especial.

Fantastic Four cambió tanto la forma en que se hacían los cómics de superhéroes que los lectores leerían cualquier cosa que publicara Marvel, lo que provocó una revolución que construyó el Universo Marvel como los fanáticos lo conocen hoy.