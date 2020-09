Marvel: Los 10 miembros de los Vengadores más Subestimados

En el mundo de Marvel, los Vengadores son un equipo de personajes con muchos diferentes poderes, pero sabemos que de estos personajes, siempre han destacado los que ya conocemos en películas, pero esto no debe de quitarle méritos a los otros Vengadores, ya que existen varios con unos poderes increíbles. A continuación, los Vengadores más subestimados.

La Avispa ha estado con los Vengadores desde el principio. También es la primera mujer en liderar el equipo y ha demostrado ser invaluable para el equipo de muchas maneras. Sin embargo, parece que en los últimos años no ha recibido la atención y el amor que se merece.

La Avispa tiene una relación tan histórica con los Vengadores, pero hay toda una generación de lectores que simplemente la ven como la chica que se encoge y vuela. Wasp tiene más experiencia como superhéroe que la mayoría de los miembros actuales de los Vengadores y, sin embargo, no ha sido parte de la lista del equipo principal en casi una década.

War Machine

El mayor problema de War Machine como Vengadores es que su armadura es básicamente la de Iron Man pero con más balas. Apareciendo por primera vez como un reemplazo de Tony Stark como Iron Man, las habilidades de Rhodey están más orientadas a la batalla que las de Stark, pero ponerlos a los dos en un equipo es una especie de desperdicio: pueden hacer muchas de las mismas cosas y Stark generalmente se asegura de que su armadura obtenga todas las actualizaciones geniales.

También es una pena, porque War Machine probablemente sea mucho más útil para los Vengadores en el campo debido a su entrenamiento militar y su actitud más dura. Si bien su armadura es similar, le da algunas habilidades que Iron Man no tiene.

Hércules

Puede que Hércules no parezca subestimado. Hijo de Zeus, es conocido por ser un luchador increíblemente fuerte y duradero. Sin embargo, el problema es que generalmente está en el equipo con Thor, otro luchador increíblemente fuerte y duradero. Los dos hombres incluso tienen actitudes similares sobre la lucha y demás, lo que hace que uno de ellos sea superfluo y, por lo general, ese es Hércules.

Esto es extremadamente injusto para Hércules, ya que siempre ha sido un vengador incondicional y un miembro entretenido del equipo, a veces incluso más entretenido que el propio Thor.

Sunspot

Sunspot se unió a los Vengadores con su amigo Cannonball. Los dos ex miembros de New Mutants / X-Force / X-Men no parecían ser una buena opción para el equipo, pero ambos tenían años de experiencia de superhéroes a los que recurrir. Sunspot eventualmente lideraría su propio equipo de Vengadores.

La actitud feliz y afortunada de Sunspot siempre ha parecido anacrónica para alguien que pasó tanto tiempo en el X-Force de Cable, pero es esta disposición la que lo convierte en un personaje tan divertido. Agregue a eso sus grandes poderes y años de experiencia luchando contra el mal y es una pena que haya regresado con los Nuevos Mutantes en lugar de quedarse con los Vengadores.

Havok

Havok, el hermano de Cyclops, se uniría a los Uncanny Avengers, liderando el Unity Squad. Su tiempo como líder del equipo no fue espectacular, ya que el equipo fue jugado tanto por Kang como por los Apocalypse Twins, pero eso se debió principalmente a las divisiones entre los miembros del equipo que hizo todo lo posible por arreglar.

Con los X-Men, Havok siempre está a la sombra de su hermano, pero su tiempo con los Vengadores sirvió para diferenciarlo de su hermano. Todo se abandonó cuando después de AXIS permaneció invertido en su moralidad, pero se merece otra oportunidad con el mejor equipo de Marvel.

Sersi

Sersi fue miembro del equipo durante una de sus listas menos populares, un equipo que estaba prácticamente desprovisto de casi cualquiera de los miembros más conocidos del equipo. Sersi es un Eterno y enormemente poderoso, súper fuerte, capaz de manipular la materia, casi indestructible, volar y disparar poderosas explosiones de energía.

Con los Eternals a punto de convertirse en algo importante nuevamente con una próxima serie y película en proceso, es un momento perfecto para que Sersi se reincorpore al equipo. Es una especie de pizarra en blanco para muchos lectores, dejándola con todo el potencial del mundo y su círculo de poderes la haría extremadamente útil para el equipo.

Firestar

Firestar fue miembro del equipo durante la excelente carrera de Kurt Busiek / George Perez de finales de los 90. Uniéndose al equipo junto con su novio Justice, esta ex New Warrior tuvo que usar un traje especial para ayudar a controlar sus poderes en ese momento. Si bien no estaba tan entusiasmada con estar en el equipo como Justice, lo hizo muy bien por sí misma, volviéndose invaluable para el grupo.

Firestar no ha existido en mucho tiempo, pero hay algunas ventajas definitivas en ponerla en el equipo: en primer lugar, es una mutante, algo que al equipo le falta mucho últimamente. En segundo lugar, la mayoría de los lectores nuevos no tendrán nociones preconcebidas sobre ella, lo que les permitirá conocerla por primera vez. Finalmente, es muy divertido tenerla cerca.

Wonder Man

Wonder Man tiene una larga historia con los Vengadores. Primero los enfrentó como un villano y murió, pero resucitó debido a su forma basada en energía iónica. Se uniría al equipo, usando su enorme fuerza y durabilidad para ayudarlos en algunas de sus mayores batallas, enamorándose de Scarlet Witch en el ínterin. También moriría un montón más de veces, siempre regresando.

Wonder Man es uno de esos Vengadores perennes que no ha sido miembro del equipo en mucho tiempo. Si bien sus poderes no hacen mucho para distinguirlo, su actitud y sentido del humor lo convierten en un gran miembro del equipo.

Spectrum

Monica Rambeau ha tenido muchos nombres diferentes: Spectrum, Photon y, el que tenía cuando era Avenger, Capitana Marvel. Monica, la segunda Capitana Marvel, es también una de las más poderosas en llevar el nombre, con sus poderes de manipulación de energía que le permiten controlar todo tipo de energía y moverse más rápido que la velocidad de la luz.

Ex presidente de los Vengadores, Spectrum no recibe tanto amor como debería cuando se trata de ser un Vengador. Ella no ha sido miembro del equipo durante mucho tiempo y sería una adición bienvenida para que los nuevos lectores puedan ver de qué se trata el alboroto.

Hawkeye

La mayoría de la gente se preguntará por qué alguien pensaría que Hawkeye está subestimado: está en las películas y ha sido miembro del equipo durante décadas. Sin embargo, también ha sido el blanco de las bromas, con todo tipo de personas que se burlan del personaje por ser un tipo con un arco y una flecha en los Vengadores.

Sin embargo, esa es una de las cosas que lo hace tan genial: es un tipo normal que lucha contra algunas de las mayores amenazas que el Universo Marvel haya visto con un arco y una flecha. Hawkeye merece todo el respeto y la admiración del mundo, sin embargo, se ha convertido en un chiste. Las personas que se burlan de Hawkeye simplemente no se dan cuenta de lo genial que es.