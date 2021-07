Marvel: ¿Doctor Strange es el único que puede detener a Kang el Conquistador?

Las reverberaciones del final de la temporada 1 de Loki continúan sintiéndose mientras la especulación es desenfrenada sobre lo que puede significar para la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Con Sylvie matando a Aquel que permanece, y un sinnúmero de nuevas ramas que brotan de la Línea de tiempo sagrada, Kang el Conquistador, una variante de El que queda, parece estar listo para convertirse en un gran villano.

Y si lo que describió Loki es una indicación del futuro del universo, el Doctor Strange puede ser el único héroe capaz de contrarrestarlo, mientras los fans más nuevos de Marvel aún se preguntan quién es Kang el conquistador.

¿Doctor Strange puede vencer a Kang el Conquistador?

Kang el conquistador es uno de los villanos de la Fase 4 del Universo Marvel

Los detalles sobre si Stephen Strange (interpretado por Benedict Cumberbatch) probablemente deben esperar hasta el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la primera película de terror de Marvel, o incluso más allá.

Sin embargo, según lo que los fanáticos ya saben sobre Kang, solo el Hechicero Supremo del MCU tiene suficiente experiencia para enfrentarlo, según una posible pista revelada en Avengers: Infinity War.

Como variante de He Who Remains, Kang probablemente carecerá de poderes verdaderos. Además de la tecnología avanzada del futuro, su control sobre la realidad se debe al hecho de que ha vivido tantas vidas que sabe exactamente lo que vendrá después.

Se lo demuestra a Sylvie y Loki cuando lo atacan. Luego afirma que ha "vivido un millón de vidas" antes de afirmar que solo ellos pueden reemplazarlo como el pastor de la Sagrada Línea de Tiempo.

Es un eco sutil de un discurso sorprendentemente similar del Doctor Strange en Avengers: Infinity War. Mientras los héroes esperan a Thanos en su mundo natal muerto, Titán, Strange usa la piedra del tiempo para vislumbrar el futuro: 14 millones de veces.

Y, al igual que con El que queda, solo ve un camino a seguir para evitar la catástrofe. Las similitudes entre los dos discursos no son un error, y aunque las diferencias comparativas pueden ser embellecidas, 14 millones son más de 1 millón.

Eso sugiere que Doctor Strange ha realizado el mismo viaje que El que queda, viviendo millones de vidas, aunque solo sea la pequeña pieza que tiene lugar durante la batalla con Thanos durante las entregas finales de la Saga del Infinito de Marvel.

Al final del primer Doctor Strange, el mago atrapo a la entidad interdimensional, Dormammu en un bucle infinito de posibilidades hasta que aceptó su trato. Eso puede contrarrestar el presunto poder imparable de Kang: la capacidad de anticipar y prevenir cualquier cosa que pueda suceder.

Puede así "hacer jaque mate" a Kang anticipando la táctica y empleando una contramedida similar. Aunque requirió la Piedra del Tiempo en Infinity War, repetir la hazaña puede no ser difícil, considerando que lo ha hecho dos veces antes, y presumiblemente sabe lo que requeriría.

Eso lo convierte en la clave para detener a Kang y lo que sea que el villano pueda tener guardado en la Fase Cuatro. En términos más simples, es el único héroe en la MCU con una hoja de ruta probable y, por lo tanto, el único con una idea de las tácticas que Kang podría emplear.

Puede que no sea necesariamente él quien lidere la pelea, pero cualquier héroe que lo haga deberá consultar con el Doctor Strange para tener una idea de cómo proceder. Al tratarse de uno de los héroes mayores de MCU probablemente jugará un papel importante en la Fase Cuatro.

Pero con Kang reflejando sutilmente sus habilidades, es una buena apuesta que enfrentarlo requiere los poderes que solo él ha demostrado hasta ahora. The Multiverse of Madness puede ofrecer más pistas.

¿Qué poderes tiene el Doctor Strange de Marvel?

Doctor Strange 2 se estrenará en marzo 2022

Como te hemos revelado anteriormente en La Verdad Noticias, Doctor Strange posee un gran dominio de la magia, los artefactos místicos como la Capa de levitación y el Ojo de Agamotto, un intelecto a nivel de genio además de ser un artista marcial experto y médico cirujano dotado.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzó a filmarse en 2020, y contará con la participación de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Scarlett Witch cuyo estreno esta programado para el 25 de marzo del 2022, según confirmó Marvel.

