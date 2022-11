Marvel ¿Cuáles serán sus estrenos en 2023?

Marvel no deja de sorprender a sus fans y por ello estrenará 12 nuevas películas y series en 2023, 13 si finalmente Blade, el reboot del personaje ahora con Mahershala Ali, termina llegando al calendario el 3 de noviembre de 2023, que no tiene ninguna pinta después de que el director Bassam Tariq (Mogul Mowgli) se descolgara del proyecto.

Es por eso que después del estreno en cines Wakanda Forever el pasado 11 de noviembre y llegue a Disney Plus el 25 de noviembre el Especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, habrá que esperar hasta el 17 de febrero de 2023 para que llegue el primer estreno del próximo año: Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

De momento sólo hay fecha oficial para los lanzamientos de películas de Marvel, un calendario que empieza en febrero y que termina oficialmente el 6 de octubre de 2023, con Kraven, el cazador, que aunque no forma parte oficialmente del Marvel Cinematic Universe, no deja de ser Marvel.

Las películas de Marvel para 2023

Ant-Man Quantumania

Después de eso, habrá que ver si la película se inclina más hacia Venom y Venom Habrá Matanza que hacía Morbius, pero esa es otra historia (si se inclina hacia las primeras, puede dar más juego dentro del MCU ahora que tenemos multiverso, pero no vamos a meter todavía la mano en el fuego).

En total son cinco nuevas películas (si no contamos Blade) y seis series. A Ant-Man Quantumania le seguirá el 5 de mayo de 2023 Guardianes de la Galaxia Vol. 3. A continuación se estrenará el 2 de junio de 2023 Spider-Man Across the Spider-Verse, que no, tampoco es del MCU, pero como consideramos que Spider-Man: Un nuevo universo es la mejor película de Marvel hasta el momento, la incluimos dentro de los estrenos potentes.

Y el 28 de julio de 2023 se estrena The Marvels, un año después del final de la serie Ms. Marvel y del cameo de la Capitana Marvel. Resumiendo: cuatro películas del MCU y dos fuera del MCU.

De Ant-Man Quantumania (que le cambió la fecha de estreno a The Marvels) ya nos ha quedado claro que es la pista oficial de salida de Kang, el conquistador, después de que nos presentaran al personaje de Jonathan Majors, en forma de El que permanece, en la temporada 1 de Loki. De Guardianes de la Galaxia Vol. 3. sabemos que vamos a llorar a moco tendido (por favor, que no nos maten a Rocket), o eso nos han prometido.

En The Marvels coincidirán Ms. Marvel, la Capitana Marvel y Fotón / Mónica Rambeau. Y habrá que ver qué pasa con Blade. ¿Aparecerá en la serie de Invasión Secreta cuando los Skrull invadan Gran Bretaña y aparezcan también los vampiros (si es que aparecen).

TE PUEDE INTERESAR: ¿La tiene chiquita? Marvel habría editado la parte íntima de Tenoch Huerta

Las series esperadas para 2023

La temporada 2 de What If

Hay que destacar que las series arrancan con la temporada 2 de What If..., a la que seguirán Secret Invasion, la serie que sentará las bases del juego para las siguientes películas, Echo, la temporada 2 de Loki, Ironheart, que nos presenta Black Panther 2, la serie de animación X-Men 97, ya entrado el otoño, y para finales de año Agatha Harkness Coven of Chaos.

No hay fechas, pero si Marvel sigue con su estrategia de 2021, lo más probable es que la primera serie de Marvel de 2022, What If... llegue a mediados de marzo.

Si recordamos, la temporada 2022 de series y películas de Marvel Studios comenzó el 30 de marzo con el estreno de Caballero Luna. No contamos el estreno el 12 de enero de Eternals y los dos meses y medio en los que no hubo novedades de Marvel.

Caballero Luna se emitió en marzo, mes en el que se estrenó, además, la versión digital de pago de Spider-Man No Way Home en plataformas digitales (no-Disney, pero ahí está).Mientras que el 6 de mayo se estrenó la película Doctor Strange en el multiverso de la locura. A continuación, un mes sin series ni películas Marvel nuevas hasta que se estrenó Ms. Marvel.

El 13 de julio acabó Ms. Marvel, una semana después del estreno de Thor Love and Thunder, que fue el 8 de julio. Hubo cuatro semanas de descanso y se estrenó She-Hulk, que de emitió del 17 de agosto al 12 de octubre, cuando se estrenó el último capítulo. Yo soy Groot y Werewolf by night en tanto que experimentos one-shot no cuentan para fechas.

Cabe mencionar que What if se estrenaría a la altura de Caballero Luna, siempre claro que lo considere una serie de primera línea (que lo es), porque si no, probablemente se adelante a febrero y se deje el slot de marzo a Invasión Secreta, adelantándose a primavera; no obstante creemos que reservarán Invasión Secreta a primavera; Echo ocuparía la fecha de Ms Marvel; Loki encajaría en el slot de She Hulk y Agatha tendría un estreno a finales de noviembre.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram