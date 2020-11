Mariah Carey declara inaugurada la temporada navideña con un raro VIDEO/Foto: ABC News

Halloween acaba de terminar y Mariah Carey está ansiosa por seguir adelante. El domingo (1 de noviembre), la superestrella del pop compartió un video espeluznante en Twitter para marcar el comienzo de la nueva temporada navideña.

En el clip, que ella simplemente tituló "¿Adivina qué?" con un emoji de copo de nieve, un monstruo espeluznante de negro con la boca cerrada se arrastra y abre puertas mientras suenan ruidos escalofriantes.

El famoso tema navideño de Mariah es uno de los más escuchados en Diciembre. Pero la cantante cree que la temporada podría comenzar un mes antes, es decir, en Noviembre/Foto: Today

Luego, una mariposa rosa gigante aparece en una pizarra blanca antes de que la escena corte a una puerta cubierta de telaraña con sangre que gotea, huellas de manos y las palabras "todavía no".

Cuando el ser extraño alcanza la manija, la música se convierte en campanillas titilantes. La puerta se abre y revela ... ¡¿una alegre escena navideña?!

En la sala recién revelada está la ganadora de cinco premios Grammy, con una gran sonrisa en su rostro mientras se arrodilla en la "nieve" usando en su pijama de Navidad, un árbol bellamente decorado detrás de ella.

Mariah mira su reloj, luego declara con voz melodiosa: "¡Es hora!" antes de dar un grito de emoción mientras sus pequeños cachorros miran.

Cuando cae la nieve, sí, la nieve de interior, comienza a sonar su canción "All I Want For Christmas Is You". La pantalla se oscurece con el texto para repetir su mensaje: "¡ES HORA! (Pero pasemos el Día de Acción de Gracias primero)".

"All I Want For Christmas Is You”, el hit de Mariah Carey

Como te informamos en La Verdad Noticias, en el 2019, la pista navideña de Carey consiguió el lugar número 1 en Billboard Hot 100. Esta era la primera vez que la cantante logró liderar uno de los charts más importantes de la música con su clásico de Navidad después de más de 25 años de lanzamiento.

"All I Want for Christmas Is You" es la primera canción navideña que ocupó el primer lugar en la lista desde que "The Chipmunk Song" gobernó durante cuatro semanas en 1958-59.

También marcó el puesto 19 de Carey en el número uno del Hot 100, extendiendo su récord de ser el número uno entre los artistas solistas. ¿Crees que la canción de Mariah dominará en esta próxima navidad?