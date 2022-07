"Maleficio": Explicación del final de la terrorífica cinta de Netflix

Final explicado de la película más terrorífica de Netflix

La película más terrorífica de Netflix y sin duda una de las más sorpresivas del año es "Maleficio", una producción que está en boca de todos.

La producción originaria de Taiwán destaca por los elementos de misticismo y terror que en conjunto le dieron un gran final a la misma.

Siendo parte de las mejores películas de terror de Netflix, en La Verdad Noticias te contamos un poco más sobre su final y el significado oculto del mismo.

Final explicado de la película más terrorífica de Netflix

Final explicado de la película más terrorífica de Netflix

Si aún no has visto la cinta y no quieres arruinarte la experiencia, deberás saber que esta nota tiene SPOILERS.

Teniendo buena aceptación por parte de la crítica y en general de la taquilla en cines de su localidad, esta cinta esconde un misterio en su poderoso final.

Antes de hablar del final debemos entrar un poco en contexto...

En el pasado, mientras Ronan y sus amigos invocaban la ira de la antigua maldición, la cueva de la Madre Buda se transformó en una especie de casa de terror.

Ronan lleva a cabo un plan para poder salvar a una pequeña, sin embargo al final de la misma parece que todo esfuerzo fue en vano.

La maldición es correcta y atinada, por lo que Ronan no pudo salvar a nadie más y con ello en su lugar solo expandió más la profecía.

Te puede interesar: Netflix: La película española que ahora arrasa en la plataforma

"Maleficio" sinópsis oficial

Apenas hace unos días se estrenó de lleno en la plataforma de streaming y desde entonces se ha comnvertido en todo un fenómeno mundial del entretenimiento.

"Seis años atrás, Li Ronan fue maldecida por romper un taboo religiosa. Ahora, deberá proteger a su hija por sus acciones del pasado. Maleficio está rodada a modo de found footage y está basada en hechos reales", dice la sinopsis oficial.

"Maleficio" ha estado envuelta en todo tipo de mitos y se ha convertido sin duda en la recomendación directa para mirar en este fin de semana que está a la vuelta de la esquina.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!