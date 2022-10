¿Malcolm el de en medio tendrá un remake? Frankie Muniz responde

Ahora, los fans anhelan que el proyecto de Bryan Cranston sea aprobado.

Los remakes se han puesto de moda en Hollywood y Frankie Muniz lo sabe. Por tal motivo, él no ha dudado en expresar su deseo de participar en un proyecto que involucre a ‘Malcolm el de en medio’, la divertida serie de comedia que cuenta la historia de la familia Wilkerson.

En entrevista para el sitio FOX News Digital, el actor estadounidense que hoy en día tiene 36 años de edad reveló que no vio el programa cuando se emitía por primera vez a través de la cadena FOX del año 2000 al 2006. Sin embargo, aseguró que hace poco disfrutó de los 151 capítulos que conforman las siete temporadas en compañía de su esposa.

“Realmente no vi el programa cuando estaba en marcha, pero desde entonces lo he visto con mi esposa… Puedo separarme de estar en él y verlo como un fanático”, reveló Frankie Muniz sobre la serie, de la cual no tiene muchos recuerdos debido a su perdida de memoria.

Lo que se sabe del remake

Frankie Muniz dio algunos detalles del reboot de la serie en entrevista exclusiva para FOX News Digital.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un remake de la serie ganadora de siete Premios Emmys, el actor estadounidense aseguró que le encantaría saber lo que está haciendo la familia del protagonista en la actualidad. No obstante, llamó la atención el hecho de que reveló que existen planes de traer la serie de vuelta a la pantalla chica.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo, me gustaría estar al 100% pero no sé, veremos que pasa”, finalizó Frankie Muniz.

¿Dónde puedo ver Malcolm in the Middle 2022?

La divertida serie de comedia se ha convertido en una de las favoritas de millones de personas en todo el mundo.

A finales de abril pasado te dimos a conocer que las 7 temporadas de Malcolm el de en medio llegaban de manera exclusiva al catálogo de Disney+. Eso sí, para poder tener acceso a ellas y a otros contenidos que ofrece la plataforma es necesario contar con una suscripción mensual, la cual tiene un valor de 159 pesos.

Fotografías: Redes Sociales