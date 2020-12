Mad Max: Fury Road ANUNCIAN la fecha de lanzamiento

Mad Max: Fury Road Prequel Furiosa ANUNCIAN la fecha de lanzamiento

Warner BrosPictures ha anunciado que Furiosa, la precuela de Mad Max: Fury Road, se estrenará en los cines el 23 de junio de 2023.

Furiosa será escrita, dirigida y producida por George Miller y protagonizada por Anya Taylor-Joy en el papel principal junto a Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen II. Miller escribió el guión con su socio de toda la vida, el productor nominado al Oscar Doug Mitchell (Mad Max: Fury Road y Babe).

Anya Taylor-Joy será la protagonista

Furiosa fue interpretada originalmente por Charlize Theron, como informo La verdad Noticias anteriormente esta precuela contará con una versión más joven del personaje interpretado por Anya Taylor-Joy en lugar de Theron, ya que no quería usar la tecnología CGI que rejuvenece.

WB también anunció que el híbrido de acción en vivo/animado Coyote vs. Acme llegará a los cines un mes después de Furiosa el 21 de julio de 2023. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows 'Dave Green dirigirá la película que contará con la rivalidad ancestral entre el némesis Roadrunner y su proveedor preferido de pedidos por correo".

El guión de Coyote vs. Acme está escrito por James Gunn, Jeremy Slater, Jon Silberman, Josh Silberman y Samy Burch.

Por último, WB anunció que The Color Purple, que está basado en el musical de Broadway ganador del premio Tony, llegará a los cines el 20 de diciembre de 2023. Dirigido por Black es King's Blitz Bazawule y producido por Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders, y Quincy Jones.

