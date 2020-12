MCU: 10 Personajes que no eran tan FAMOSOS antes de las películas

El Universo Cinematográfico de Marvel podría no ser perfecto en muchos sentidos que los fanáticos de los cómics esperan que sea. Sin embargo, el riesgo que no se corre con las tramas, lo compensa de otra manera presentando oscuros personajes de cómics en la pantalla grande.

A pesar de poner a Iron Man, Capitán América y Thor al frente, la MCU no ha sido tímida para aumentar masivamente la popularidad de personajes menos conocidos. Desde 'Guardians of the Galaxy' hasta 'Black Widow', algunos personajes definitivamente deben su popularidad a la MCU. La Verdad Noticias te trae estos 10 personajes cuya popularidad se disparó después de las películas.

Guardianes de la Galaxia

Antes de que James Gunn lanzara su aclamado Guardianes de la Galaxia Vol. 1, los piratas espaciales apenas eran populares entre los fanáticos de los cómics. Aún más interesante, los Guardianes de la Galaxia originales son muy diferentes del equipo que llegó a la pantalla grande.

Sin embargo, la gran popularidad de la primera entrega fue planeada por la leyenda del cómic Brian Michael Bendis cuando fue contratado para renovar la serie fallida. La popularidad instantánea de la película llevó a múltiples salidas en solitario para Star-Lord y Rocket Racoon.

Los Guardianes de la Galaxia ganaron gran popularidad gracias a Marvel.

Black Widow

Desde su primera aparición en Iron Man 2, Black Widow se ha convertido en uno de los superhéroes más reconocidos de la franquicia, debido a la popularidad mundial de Scarlett Johansson.

Aunque se muestra que Black Widow es uno de los miembros fundadores de los Vengadores, en los cómics apenas aparece como un miembro vital del equipo, y mucho menos como miembro fundador. Después de que su popularidad se disparara debido a las películas, Black Widow ha tenido seis series en solitario hasta ahora.

Black Widow se hizo muy famosa gracias a las películas de Marvel.

Ant-Man (Scott Lang)

Cuando se anunció Ant-Man por primera vez, los fanáticos naturalmente pensaron que Hank Pym se pondría el traje. Como miembro fundador de los Vengadores junto a su esposa Janet Van Dyke, también conocida como The Wasp, fue la elección obvia.

Pero luego, Scott Lang fue presentado como el Ant-Man actual con Hank Pym marginado para convertirse más en un mentor. Interpretado por Paul Rudd en las películas, la popularidad de Scott Lang se disparó cuando pronto reemplazó a Hank Pym también en los cómics.

Ant-Man se hizo más popular gracias a las películas.

Falcon (Sam Wilson)

Falcon estaba literalmente vinculado a los Vengadores para completar el requisito de diversidad en los cómics. Habiendo sido siempre retratado como el compañero del Capitán América, finalmente tomó el manto del mejor soldado de Estados Unidos.

La popularidad del personaje también experimentó un sólido impulso cuando apareció por primera vez en Capitán América: El Soldado de Invierno , interpretado por Anthony Mackie. Desde entonces, el personaje se ha vuelto bastante popular entre los fanáticos, y su propia serie llegará a Disney + el próximo año.

Falcon gano miles de fans gracias a las películas de Capitán América.

Hawkeye (Clint Barton)

Como el único miembro de los Vengadores sin superpoderes, Hawkeye se ha convertido en el blanco de muchas bromas a lo largo de los años. Antes del lanzamiento de Los Vengadores (2012), los cómics de Hawkeye estaban experimentando una disminución de las ventas.

Pero la película funcionó de maravilla cuando Marvel contrató al autor aclamado por la crítica Matt Fraction para dirigir la serie del arquero, Hawkeye: My Life As a Weapon , que se convirtió en uno de los cómics más conocidos de todos los tiempos. Curiosamente, el cómic se utiliza como material de origen para la próxima serie Hawkeye protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld.

Clint Barton gano popularidad gracias a las películas de Marvel.

Pepper Potts

Interpretado por Gwyneth Paltrow, Pepper Potts saltó a la fama debido a la trilogía de Iron Man. Antes de la MCU, Pepper Potts tenía una relación intermitente con Tony Stark en los cómics.

Al final, se casó con Happy Hogan y no fue vista durante algunos años en los cómics. Sin embargo, el personaje acumuló un gran número de seguidores cuando se convirtió en una verdadera ruda en Iron Man 3.

Iron Man de Marvel le dio popularidad a Pepper Pots.

Pantera Negra

Seguramente Pantera Negra es un ícono de los cómics desde su primera aparición. Pero, lamentablemente, los títulos de los cómics del personaje no eran exactamente impresionantes cuando se trataba de ventas antes del MCU.

Pero todo eso cambió cuando el difunto Chadwick Boseman fue elegido como el Rey T'Challa en el MCU. El resto es historia, ya que Pantera Negra se convirtió en un fenómeno global, todo gracias a la inolvidable actuación de Boseman.

Chadwich Boseman interpretando a la Pantera Negra en la película de Marvel.

Thanos

Thanos es definitivamente una amenaza existencial, incluso en los cómics. Pero claro, el Titán Loco nunca alcanzó su verdadero potencial, ya que era un villano que apareció cuando la historia lo exigía.

Se burló por primera vez en Los Vengadores (2012), el Titán Loco causó estragos en Vengadores: Infinity War, en la medida en que levantó la maldición del villano que el MCU estaba plagado desde el principio. Naturalmente, sus títulos también se destacaron entre los fanáticos de los cómics.

Thanos ahora es odiado y querido por los fanáticos de Marvel.

Loki

El Dios de la travesura siempre ha sido una seria amenaza en los cómics mucho antes de la memorable actuación es de Tom Hiddleston en el MCU. Sin embargo, la interpretación antihéroe de Hiddleston del personaje inspiró a su contraparte de cómic.

Como resultado, Loki no era solo otro villano de Thor. El Dios de la Travesura se volvió lo suficientemente interesante como para tener sus propios títulos, donde salva o destruye el mundo según sus caprichos.

Loki ahora tendrá su propia serie gracias a su popularidad.

Doctor Strange

The Sorcerer Supreme disfrutó de una carrera cómoda en los cómics durante bastantes años. Pero desafortunadamente, las ventas disminuyeron y Doctor Strange fue dejado de lado para convertirse en un personaje invitado en eventos relacionados.

Para prepararse para Doctor Strange de MCU, Marvel contrató al aclamado escritor Jason Aaron para escribir el cuarto volumen después de 19 largos años. No hace falta decir que el Hechicero está ahora en buenas manos, ya que Mark Waid está trabajando en el próximo título.

Doctor Strange considerada la mejor película del MCU.

