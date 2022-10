M3gan, la nueva muñeca que promete destronar a Chucky como el muñeco más diabólico

No cabe duda que Chucky es uno de los personajes de películas de terror más famosos del mundo, pues a pesar de lo aterrador que ha sido mucha gente le tiene cariño al personaje por los sustos que le sacó cuando era niño.

Es por eso que una película ha apostado por la misma temática en la que los muñecos cobran vida y que terminan dañando a los humanos, por lo que el lanzamiento del tráiler de M3gan ha dejado aterrorizados a todos en Internet.

Y es que el mes de octubre es el destinado al terror por lo que muchas productoras han decidido estrenar sus películas o mostrar avances de ellas, un ejemplo de esto es la película Terrifier 2 cuyo estrenó causó vómitos en Estados Unidos, información que trajo para ti La Verdad Noticias, o M3gan la película de la que te hablaremos a continuación.

¿De qué trata M3gan?

Esta película ha mostrado su primer avance y está rompiendo el internet, el argumento de la cinta se centra en torno a Cady, una niña que recientemente ha perdido a sus padres en un accidente por lo que tiene que vivir con su tía, Gemma., quien se encuentra desarrollando un prototipo de juguete para que los niños nunca se sientan solos.

Para ello ha diseñado a la muñeca M3gan, un juguete muy realista que está programada para ser la compañera ideal de niños y una aliada para los padres que es capaz de observar, escuchar y aprender mientras se convierte en amiga, profesora y compañera de juegos de los niños a los que cuide.

Es por eso que cuando Gemma se convierte en la tutora legal de Cady de manera inesperada, gemma no sabe qué hacer, pues no se siente preparada para se runa figura materna, po rlo que decide vincular su prototipo a Cady en un intento por resolver ambos problemas, sin embargo no tardará en descubrir que su decisión traerá muchas consecuencias no deseadas.

Te puede interesar: La película de terror en Prime Video que te hará soñar pesadillas

Películas de terror para ver en Netflix

Siniestro es una de las películas de terror más aclamadas de Netflix

Si estás buscando una película de terror para ver en Netflix recuerda que puedes consultar la lista completa de estrenos que se encuentra en el sitio, aunque de buenas a primeras te podemos recomendar Siniestro.

Y es que esta película de la plataforma se ha colocado como la película de terror que más miedo causa según la ciencia por lo que si eres amante del género es una cita obligada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram