¿Lupita Nyong´o estaría en más películas de “Star Wars”? Fans así lo quieren

Lupita Nyong’o, prestó su voz a un personaje de Star Wars en la trilogía de secuelas que fueron estrenadas en 2015. Aunque la saga Skywalker ha llegado a su fin, algunos fanáticos se preguntan si regresaría para proyectos futuros.

Esto es lo que sabemos sobre el personaje de Lupita Nyong’o, Maz Kanata y su posible regreso a la franquicia de Star Wars.

¿Quién es Maz Kanata de Lupita Nyong’o?

Aunque su papel fue pequeño, (literalmente) Lupita Nyong’o participó en la película de Star Wars: The Force Awakens.

Este fue un papel muy diferente para Lupita Nyong'o, ya que la actriz apareció como el personaje CGI, Maz Kanata, una vieja amiga de Han Solo y Chewbacca, quien ofrece apoyo y consejos a Rey.

Lupita Nyong’o en el set de Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza

“Estos mundos son creados por seres humanos y al final del día fueron creados para iluminar algo sobre nosotros. Entonces, bajo todo el maquillaje, son solo relaciones humanas y deseos y deseos. Todo lo que sabemos es cómo ser humanos. Y la forma en que tomamos el mundo que no es humano también es humana", dijo Lupita Nyong’o durante una entrevista con The Guardian,.

Lupita Nyong’o volvió en "The Rise of Skywalker"

El papel de la actriz en Star Wars no terminó con The Force Awakens. Su personaje, Maz Kanata, también tiene un pequeño papel en Star Wars: The Last Jedi, dando consejos a Finn, Poe y Rose de otro planeta.

Como una especie de voz de sabiduría a lo largo de la película, el personaje regresó para la película final en la trilogía secuela. Ella permanece al lado de Leia durante toda la pelea y le da consuelo a Chewbacca después de su muerte.

Lupita Nyong´o como Maz Kanata

Sin embargo, The Rise of Skywalker es la última película de la saga Skywalker, lo que significa que los fanáticos presumiblemente han visto los últimos personajes como Rey, Luke Skywalker, Han Solo y Maz Kanata.

¿Lupita Nyong’o regresará a la saga "Star Wars"?

Hay algunos proyectos de Star Wars programados para su debut. Eso incluye la trilogía de Rian Johnson, nuevos episodios de The Mandalorian y una serie sobre el Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Eso plantea la pregunta: ¿el personaje de Nyong’o se convertirá en futuras películas de Star Wars?

Desafortunadamente, Lucasfilm ha terminado con Skywalker Saga, y ha decidido explorar otros aspectos de esta galaxia muy, muy lejana. Eso significa que los fanáticos probablemente hayan visto lo último de Maz Kanata.

Con Lupita Nyong'o trabajando en una serie de otras franquicias y películas desde El despertar de la fuerza (Us y Black Panther), es poco probable que regrese para futuras producciones de Lucasfilm. Eso no ha impedido que algunos fanáticos compartan su amor por la actriz pidiendo más contenido con su personaje.

Las películas de Star Wars con la voz de Lupita Nyong’o, incluidas The Rise of Skywalker y The Force Awakens, están disponibles en la plataforma de streaming de Disney Plus.

¿Qué te pareció el personaje de Lupita Nyong’o en la saga Star Wars?, ¿Te gustaría verla en más películas o series de la franquicia? Dinos en los comentarios.