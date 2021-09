Lucifer temporada 6': ¿Lucifer se convierte en Dios?

Cuando el final sorpresa de la temporada 5 de Lucifer reveló que después de todos estos años y sin escasez de batallas, Lucifer (Tom Ellis) finalmente estaba listo para asumir el manto de Dios, la gran pregunta para la temporada 6 se convirtió en "qué sucede después de eso". ? " Después de todo, convertirse en Dios se sintió como una nota bastante final para que la serie concluyera; sin embargo, se estaban preparando 10 episodios más del programa.

[Lo siguiente contiene spoilers del final de la serie de Lucifer, "Partners 'Til the End"].

Resulta que los showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich tenían algunos giros en la tienda. La temporada 6 comienza con Lucifer preparándose para ascender a su nuevo papel celestial, pero también posponiendo claramente la decisión, poniendo excusas, esencialmente, mientras lidia con la aparición sorpresa de Rory (Brianna Hildebrand), su muy cabreada hija del futuro.

Al final, se da cuenta de que ese no es su camino, algo que los escritores sabían bien antes. Según Modrovich, incluso cuando trabajaba en la quinta temporada, "sabíamos que ese no era su destino; nunca se sintió bien para él ser Dios. Lo que se sintió correcto es que devolviera lo que aprendió. Cuál era su perspectiva única . "

Lucifer temporada 6 se está transmitiendo ahora en Netflix

Lucifer temporada 6 se está transmitiendo ahora en Netflix

Después de todo, como ella continuó, "él sabe lo que es ser el caído. Él sabe lo que es odiarse a sí mismo y no sentirse digno, y ese era su superpoder". Entonces, al no asumir el trabajo, Lucifer tiene que dejar atrás a su amada Chloe (Lauren German) en la Tierra, pero en el infierno puede ayudar a "los dans del mundo, que se pusieron allí debido a la culpa autoimpuesta de que tal vez ellos no merezco. Así que siempre se sintió bien que asumiera ese papel ".

Es una decisión que tiene mucho sentido para el personaje, que comenzó el proceso de terapia en la temporada 1, algo que Ellis sintió que era la elección correcta.

"Sentí que la versión ordenada y ordenada de Lucifer sería pasar de ser el diablo a ser Dios. Pero en realidad, me refiero al viaje", le dijo a Christina Radish de Collider en una entrevista extendida, que pronto se publicará. "El punto de Lucifer usando su experiencia en la Tierra y lo que había aprendido de todas estas cosas diferentes, en lugar de simplemente ir a un lugar como el Cielo, en realidad va a un lugar que realmente lo necesita.

Al darse cuenta de que las almas aún pueden ser salvarse, después de haber sido condenados fue un gran punto de inflexión, utilizar lo que había aprendido para ir esencialmente y hacer lo que era su vocación y correr el infierno a su manera. Me encantó esa idea ".

Como dijo Henderson, "Fue una de esas cosas en las que empezamos a darnos cuenta, está bien, bueno, ¿cuál es, cuál es la culminación de este personaje? Y es que el infierno es un reflejo de Lucifer. Cuando estaba allí, él se torturó a sí mismo y la gente se torturó a sí misma. Lucifer ahora cree en la redención y por eso está consiguiendo que el Infierno refleje esta nueva versión de sí mismos ".

Entonces, aunque Lucifer nunca termina convirtiéndose en Dios, el trabajo no permanece vacante; en cambio, Amenadiel (D.B. Woodside) da un paso al frente para ascender. Y como explica Ellis, esta termina siendo la mejor opción para todos los involucrados: "Amenadiel siendo Dios se sintió tan apropiado.

Especialmente porque él también había trabajado con la humanidad, también sabe lo que es ser padre. Me siento como su la sabiduría innata y su presencia innata como un ángel sugirieron que él sería un Dios mucho más fuerte de lo que sería Lucifer ".

Al final, todos obtienen lo que es mejor para ellos: el verdadero final feliz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!