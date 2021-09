Lucifer resumen de maratonear la temporada 6, el diablo se despide

En el principio había un show de Fox donde el diablo resolvía crímenes en L.A. y era muy bueno, estos son los 10 episodios de la temporada 6 y final de Lucifer.

Episodio 1: ‘Nada nunca cambia aquí’

Una buscadora de la verdad y un cazador de maravillas entran a un bar de magos para pasar su última noche en la Tierra. Y no, no es una broma. Solo son Chloe (Lauren German) y Lucifer (Tom Ellis) en una cita.

Al cazador de maravillas Lucifer le han surgido dudas sobre tomar el papel de Dios, pero tras posponer su coronación varias veces, ha declarado esta su última noche en L.A. sorprendiéndonos con su elección de pasarla en el único club privado de magos del mundo.

El show nos da un nuevo pecador no arrepentido: el oficial Diggs, el policía motociclista que Lucifer sobornó en el piloto. Resulta que Digggs ha estado bailando felizmente su viaje hacia el infierno con su mal comportamiento desde entonces, así que un aplauso para los productores del show por cerrar ese cabo suelto por nosotros.

En el club de magos presenciamos la actuación final de Magnar el Magnífico pero su acto termina de golpe cuando su aprendiz muere haciendo un truco, perdón una ilusión, lo que trae de vuelta al amigo de Carol Dan del final de la quinta temporada para investigar, junto con Ella (Aimee García). Naturalmente, ella está encantada de encontrarse con Chlucifer tras seis semanas.

Chloe no se va a quedar viendo que comiencen una investigación , por lo que inicia la suya con sus propias indagaciones frustrando a Carol. Mientras tanto Ella mueve el cuchillo al costado de Lucifer confiando que ha estado rezando mucho, pero que siente que nadie escucha, lo que obliga a Lucifer a confrontar la idea de que Dios tiene que estar siempre presente para todos, siempre.

Cuando es revelado que el verdadero asesino es el hijo de Magnar, el caso apunta al miedo de Lucifer de tomar el lugar de Papá. ‘No eres merecedor del legado de tu padre’ exclama luego de que Chloe manipula al malo para confesar sus crímenes.

Por un momento parece que Chloe puede ser la siguiente víctima del asesino pero aún tiene el collar de Amenadiel que le da fuerza sobrehumana. Una vez que el hijo de Magnar es arrestado Lucifer se pregunta cómo puede seguir amando a Chloe cuando se ve forzado a preocuparse por el resto de la humanidad.

Mientras tanto tenemos claridad del purgatorio especial que creó para Dan. El pobre hombre ha estado atrapado por mil años en una versión mal iluminada del precinto, jugando ping pong con el demonio Belios quien es realmente un compañero terrible.

Dan ruega a Lucifer que se convierta en Dios y lo mande al Cielo, pero Lucifer se niega ya que destruiría el libre albedrío si actúa en contra de los deseos subconscientes de Dan, donde claramente alberga aún culpa que evita que llegue al paraíso.

Luego de que Lucifer se marcha hacia la Tierra, truenos y rayos golpean el precinto, y vemos un par de piernas femeninas en el trono del Infierno preparándonos para momentos 'desgarradores' en la última temporada.

Plumas perdidas

Cuando lo piensas está claro por qué Lucifer admira a los magos, ya que emplean destreza, habilidad y engaño sin mentir demasiado. Ese ha sido su modus operandi por seis temporadas después de todo.

Si estuvieras pasando tu última noche en la Tierra, ¿a dónde irías y por qué nunca sería un club privado de magos?

Episodio 2: 'Muchos traumas'

Agradezcamos a Papá porque Lucifer se quedó el tiempo suficiente para dejar que el Sr. Morningstar hiciera un dueto en un club de drag.

Este episodio es un doble de sobreidentificación mientras Lucifer considera cómo preocuparse por los siete mil millones de humanos que no son Chloe, y Ella lidia con sus bien ganados problemas de confianza.

Empezamos sobre los restos del apartamento de Lucifer después de que él y la superpoderosa Chloe retozaran toa la noche. ¡Bien por los tortolitos! Luego, Amenadiel llega para reprender a Lucifer por no asumir el trono, y Chloe argumenta que solo necesita un poco más de tiempo.

Amenadiel (con razón) seña que acaban de pelear una guerra para ponerlo en el trono, lo que envía a Lucifer a la Dr.a Linda (Rachael Harris). De manera típica, interpreta mal su consejo y lo envía en una búsqueda para ayudar a un humano al azar a fin de prepararse para cuidar al resto de la manada.

El humano que elige es Carol, que ha estado coqueteando tontamente con Ella durante la película Supercop de Michelle Yeoh y Jackie Chan de 1992. Golpeada por el deseo de Lucifer, Carol confiesa que quiere a alguien con quien pueda pasar el resto de su vida. Lucifer está horrorizado al saber que ha estado sin sexo durante quince meses y promete ayudarlo.

Naturalmente, eso implica proponer a todos los sospechosos en la investigación del asesinato de este episodio, a pesar de las súplicas de Carol de que no lo haga. Cuando Carol describe a su pareja perfecta - gran abrazadora, portadora de lindas camisetas - Lucifer ve lo que pasa y lo convierte en el chico malo de los sueños de Ella.

Desafortunadamente, el cambio de imagen de la chaqueta de cuero y las gafas de sol pasa como un globo de plomo con Ella, quien ve esto como una evidencia del engaño de Carol y, bueno, ya está luchando con problemas de confianza después de salir con un asesino en serie la temporada pasada.

Así que ella y Chloe revisan los archivos de personal de Carol y descubren que él fue un vicepolicía encubierto durante dos años antes de apagarse durante un año. Entonces ella y Lucifer irrumpen en su lugar y descubren una botella de whisky en un baúl cerrado con una nota que dice: "Un día a la vez". De todos modos, hay un secreto descubierto.

Pero bueno, hablemos del asesinato del episodio. La víctima es Fred, también conocida como la drag queen Fiona Fierce, y pronto las sospechas recaen sobre su protegido Brian, también conocido como Busty Bazoongas. Medio dentro y medio fuera de la resistencia, Brian / Busty da un discurso de gracia acerca de la presión sobre las drag queens para que todo se resuelva, como una figura divina. Y aunque Brian / Busty luchan con la autoestima, dicen que las reinas como ellas saben que para cambiar el mundo, deben darse cuenta de que son suficientes.

Mientras sigue una pista, Carol se enfrenta al asesino: el novio de la víctima, el gerente del club de drag, quien erróneamente pensó que lo estaban engañando gracias a sus propios problemas de confianza.

Lucifer y Ella llegan a tiempo para que Lucifer le recuerde al asesino (pero en realidad a Ella) que solo porque alguien te lastimó no significa que alguien nuevo hará lo mismo. Entonces Carol le dice "Supercop" y derrotan al chico malo al estilo Yeoh y Chan.

Luego, Ella admite que robó el archivo de Carol y entró en su casa. Él, a su vez, confiesa que fue a rehabilitación durante su año oscuro. Con eso fuera del camino, tienen una cita excepcional para ver a Supercop, y luego, cuando Ella dispara una rápida oración de agradecimiento hacia el cielo, una rana cae del cielo.

También están sucediendo cosas en el infierno. Las misteriosas piernas en el trono pertenecen a un ángel con alas de navaja, que se entera de que Dan casi logró matar a Lucifer. Ella le hace un trato: él comparte lo que sabe y ella lo llevará de regreso a la Tierra.

Al principio, Dan se niega, pero cuando el ángel señala que Lucifer podría haber hecho ese viaje en cualquier momento, Dan está dispuesto a aceptarlo. Si esta última temporada empaña el crecimiento personal de Dan, ayúdame…

En la toma final, Chloe y Lucifer se acurrucan en su cómoda cama y aceptan tomarse su tiempo para descubrir cómo convertir a Lucifer en Dios con sus nuevos poderes, pero algo me dice que las ranas no querrán esperar.

Plumas perdidas

Considera esta tu advertencia, Lucifer: final feliz para Ella, o si no.

Chloe y Maze tienen una sesión de combate épica en este episodio que claramente apunta a las luchas de la detective con su nuevo rol y sus nuevos poderes. Pero también muestra cuánto ha evolucionado Maze cuando reconoce que algo anda mal y le pregunta a Chloe qué pasa.

¿El ángel de alas afiladas? Esa es Brianna Hildebrand, también conocida como Negasonic Teenage Warhead de las películas de Deadpool, para aquellos a quienes les gusta ver a los actores flotar entre los universos de cómics de Marvel y DC.

Episodio 3: '¡Yabadabadú, sí!

¿Quién está listo para la caricatura de Lucifer?

Pregunta capciosa; nadie está realmente preparado para la caricatura de Lucifer.

Como parte de su plan de "convertirse en Dios", el diablo decide ayudar a alguien a quien odia: Jimmy Barnes, el primer asesino que atrapó. Desafortunadamente, Barnes murió después de perder la cabeza cuando Lucifer le reveló su cara de diablo en el piloto.

Al infierno, Lucifer y Chloe se van, con esta última agarrando el collar de Amenadiel. (Nota al margen: tengo tanta ansiedad que no lo haya puesto en una cadena o algo así. Llevarlo suelto parece una invitación a dejarlo caer o extraviarlo cuando más lo necesita).

Chloe describe el imponente trono de Lucifer como solitario, no se equivoca, y luego cruzan una puerta hacia el bucle del infierno de Jimmy. Se transforman inmediatamente en versiones de dibujos animados de sí mismos, con una banda sonora estrafalaria y la suavidad de Ken y Barbie en sus pantalones. Ah, y la salida desaparece, llevándose consigo los poderes de Lucifer. Entonces están atrapados en el bucle roto de Jimmy.

Es hora de lidiar con la caricatura de Jimmy, que está reviviendo el día de su boda, enfrentándose al demonio Lucifer. Después de participar en una pelea de dibujos animados, Chloe sugiere que Lucifer arregle el cerebro de Jimmy para sacarlos.

Lucifer conoce su camino por el infierno y lleva a Jimmy más profundamente en su bucle, que resulta ser un hilarante cliché de una calle de ciudad de los 80. Tenemos bailarines de break dance, fanáticos de los aeróbicos, un DeLorean y la primera banda que Jimmy formó. El grupo lo despide, y Lucifer, cuyos poderes han regresado, golpea a Jimmy con un golpe de deseo.

¿Ese deseo? El regreso de la madre de Jimmy, quien lo abandonó en un motel barato para perseguir sus propios sueños musicales. Todo lo que el pequeño Jimmy tenía como compañía eran los dibujos animados de la televisión del motel.

Lucifer está conmovido por el dolor de Jimmy, y aunque no es una excusa para su comportamiento adulto, se compadece del niño y detiene el ciclo del Infierno para que Jimmy pueda quedarse con su madre por la eternidad.

Y listo, aquí hay un paso importante para convertirse en Dios. Si Lucifer puede llegar a preocuparse por Jimmy, tal vez esté listo para ayudar al resto de la humanidad. Pero antes de que se vayan del infierno, Chloe pide ver a Dan, y ahí es cuando Lucifer se da cuenta de que se ha ido.

Sí, Dan está de vuelta en la Tierra como un fantasma con el ángel con alas de navaja. Afortunadamente, Dan no tenía ninguna intención de traicionar a Lucifer. Aún así, no puede advertirle antes de que el ángel de la navaja lo deje caer sobre Lucifer cuando ingrese al ático. Luego nos sorprende a todos al anunciar que es la hija de Lucifer.

Plumas perdidas

OH NO, DR. LINDA. El mejor personaje del programa tiene un secreto: está escribiendo un libro llamado Sympathy for the Devil: My Time With Lucifer Morningstar. Ella pasa este episodio ocultando sus notas y extrayendo suavemente detalles ricos de los jugadores principales, y ya estoy preocupado por cómo se desarrollará esta revelación.

Escuchemos las devoluciones de llamada en este episodio. Lucifer declara que Bones es la combinación perfecta de procedimiento y bromas, luego se burla de la idea de los chicos, lo que hace que Chloe se ría por lo bajo. Y lo diré ahora: extraño al chico delineador de las primeras temporadas.

Conocemos todo lo que debes saber del compañero de entrenamiento de Amenadiel en este episodio. La severa oficial Sonya Harris (Merrin Dungey) que tiene una reputación feroz, pero explica que es porque quiere asegurarse de que los oficiales estén allí por las razones correctas. Y camina por el camino sin arrestar a Maze, quien comete un crimen para apoyar a Amenadiel en su primer día. En cambio, la lleva a un refugio para mujeres para recibir la ayuda que necesita.

En ese sentido, ¿alguien más está un poco decepcionado de que no pudimos ver el grafiti alucinante y antienvejecimiento de Maze?

Episodio 4: 'Adivina quién es tu papi'

Lucifer, ¿un papá? ¡Inconcebible!

* Pausa para que todos puedan apreciar el juego de palabras *

Pero en serio, Lucifer le dice al Ángel de alas de navaja que no hay forma de que haya tenido un hijo, luego se molesta cuando el fantasma de Dan señala amablemente que Amenadiel logró procrear. El ángel eventualmente hace un bufido de "nunca pedí nacer" y se enfurece.

Una vez que están solos, Dan no responde bien a la noticia de que Lucifer lo dejó en el purgatorio a propósito, ni que su persistente culpa aún lo mantiene fuera del cielo. Se pone peor cuando Dan se da cuenta de que no puede interactuar con ninguna de las personas que ama debido a su fantasma.

De manera frustrante, Lucifer decide mantener a Chloe en la oscuridad sobre su posible hija y se pone a investigar en solitario. Su única vez en la Tierra en los años 90 fue una orgía en Miami, por lo que Maze (que también estuvo allí, por supuesto) lo ayuda a localizar a la posible mamá. De sus 36 parejas, cuatro dieron a luz nueve meses después.

Los primeros tres son fáciles dejando a Lucifer a respirar, "Gracias, no soy ese papá". Todas las mujeres están de acuerdo en que él no es del tipo perezoso. Ofendido, declara que está a punto de ser el mejor padre del mundo para siete millones de personas.

Una de las mujeres está ansiosa por la segunda ronda y deja caer su bata justo cuando Chloe llega para ver qué está haciendo Lucifer. Ella está disgustada porque él la mantuvo en la oscuridad, y acuerdan localizar a la última mujer juntos.

Resulta ser una bostoniana que se convirtió en rabino luego de su encuentro transformador con Lucifer. Además, tiene una hija, Mira, que se escapó hace cinco años para resolver la cuestión de su paternidad. Chloe ya está luchando contra los celos, y se pone peor cuando Lucifer deja que se sepa que su hija también es un ángel y que Dan está de vuelta en la Tierra.

Sus investigaciones los llevan a una comuna de aguacates, donde encuentran cautivos a jóvenes fugitivos. Enfurecido en nombre de las mujeres, Lucifer reparte castigo a sus captores mientras super Chloe lucha a su lado.

Después de que los malos son llevados ante la justicia, Lucifer le dice a uno de los fugitivos que diga una pequeña oración si necesita ayuda en el futuro. No voy a mentir, me emocioné un poco al ver a Lucifer crecer en este nuevo papel piadoso. Todavía no estoy convencido de que sea el adecuado para él, pero es un placer verlo estirarse para llenarlo.

Al final, rastrea al padre real de Mira, pero Mira es solo una chica humana, no el ángel de la navaja. Él anima a Mira a que se acerque a su madre, y luego el padre de Mira lo pone en el camino hacia la verdad: supo que Mira era su hija en el momento en que la miró a los ojos.

Flashback a Lucifer mirando al ángel de la navaja y experimentando un conocimiento profundo similar. Lástima que todavía esté en el viento.

De vuelta en Los Ángeles, Dan está luchando por comunicarse. Primero, visita a Maze, que está en medio de una prueba de ropa. Ella no lo escucha, así que grita: "¡Todo el mundo sabe que Los Ángeles es demasiado caliente para el cuero!" en su camino hacia la puerta.

¡Y doble ja! Resulta que Maze en realidad podía ver a Dan; simplemente le gustaba jugar con él, por supuesto. También puede hablar con Amenadiel, y ellos enmendan la pelea que tuvieron justo antes de su muerte.

Pero luego visita a Chloe y la ve consolando a Trixie, que está llorando por su muerte, y le ruega a Lucifer que lo lleve de regreso al infierno para no tener que ver llorar a su familia. Lucifer le informa sombríamente que debido a que Dan es incorpóreo, Lucifer no podría llevarlo de regreso incluso si quisiera.

Oh, pero esa no es la última sorpresa del episodio de su última temporada en Netflix. El ángel de la navaja aparece en el apartamento de Chloe y se apresura a abrazarla, llamándola "mamá".

Plumas perdidas

Tengo que reconocer a los productores. Realmente han dominado el arte del suspenso de Netflix para que hagamos clic en el siguiente episodio.

Es de destacar: Amenadiel todavía se pregunta si Charlie podría convertirse en un ángel, y las alas de la hija de Lucifer han renovado su esperanza.

Me alegra ver a Chloe preguntándose cómo funciona el tiempo en el cielo y qué va a pasar con Trixie porque déjame decirte, comparto esas preguntas. ¿Se marchita la pobre Trixie en todo esto?

Episodio 5: ‘El asesinato de Lucifer Estrella de la Mañana’

Episodio 5: 'El asesinato de Lucifer Estrella de la Mañana'

¡Conozcan a Rory! Ella es la hija ángel que viaja en el tiempo de Chloe y Lucifer, para castigar a su padre por estar ausente toda su vida.

Tengo que decir que Chloe se toma esta noticia mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho en sus zapatos. Ella y Lucifer se derriten un poco con la noticia de que tienen una hija, pero ese es prácticamente el último de los buenos sentimientos de este episodio.

Rory dice que estaba pasando por algo importante en el futuro, y cuando Lucifer ni siquiera apareció entonces, su rabia la llevó a autorrealizarse en el pasado. Además, anuncia, Lucifer desaparecerá de una intersección en Van Nuys en tres semanas. La futura Chloe siempre se negó a decirle por qué se fue, y Rory ha estado viviendo con esa rabia toda su vida.

Lucifer insiste en que nunca habría abandonado a su hijo y llega a la conclusión de que alguien debe haberlo asesinado con la espada de Azrael. Planea devolver la espada al cielo para su custodia, aunque el collar de Amenadiel se desactivará una vez que esté allí. Sin embargo, no piensa en lo que significaría para Chloe perder su superfuerza.

Pensando rápidamente, Chloe sugiere que resuelvan su futuro asesinato, así que se van a Van Nuys. El consultorio de un dentista se encuentra en la intersección fatídica, y cuando la pareja se dirige a investigar, accidentalmente incitan a la recepcionista para que anuncie que ha estado durmiendo con el higienista dental. Desafortunadamente, está casado con el dentista, quien lo echa. Habiendo perdido su matrimonio, trabajo, hogar, perro y amigos en 60 cortos segundos, promete matar a Lucifer.

Mientras tanto, Rory baja las escaleras hacia Lux, donde se mete con Maze y Amenadiel fingiendo no reconocerlos. Pero solo está bromeando, ya que aprendió las habilidades de tortura de la propia tía Maze. Aún así, no está dispuesta a renunciar a lo que le suceda a nadie en el futuro. Es el viaje en el tiempo 101, ¿no lo sabes?

Mientras Eve se desmaya por lo buena madre que será Maze, Amenadiel se da cuenta de que no sintió la presencia de Rory y comienza a preocuparse. Él acababa de asegurarle a Ella, que está convencida de que está viendo signos del apocalipsis, que lo sabría si las cosas andaban mal.

Él se disculpa con Ella por descartar sus preocupaciones, pero ella lo descarta como una reacción exagerada ... hasta que Amenadiel se va y abre un tablero de investigación donde ha comenzado a juntar las pistas: Lucifer es el diablo, Amenadiel es un ángel, etc. de loco, es bastante básico, aunque sus teorías sobre Dan la rana (mascota que se escapó, plaga bíblica de bajo perfil, efectos secundarios del pudín) son bastante divertidas.

Volviendo al futuro asesinato, Lucifer sugiere salir del país durante las próximas tres semanas, pero Chloe insiste en quedarse para resolver el caso, una instantánea bastante perfecta de su asociación.

Llevan al recepcionista dental al ático para enmendarlo, pero lo único que quiere es que vuelva su esposa. Impaciente, Lucifer decide darle al hombre la espada de Azrael para acabar con el intento de asesinato, pero falta la espada.

Lucifer acusa a Rory de robarlo, lo que significa que es hora de una sesión de terapia familiar en el sofá de la Dra. Linda. Hilarantemente, Rory anuncia que la única Linda Martin que conoce es un criminal convicto, aunque solo está bromeando… probablemente.

La sesión termina con Chloe culpándose a sí misma y a Rory y Lucifer mostrando la misma racha obstinada antes de que Rory se vaya.

De vuelta en el ático, Chloe admite que fue ella quien escondió la espada. Lucifer finalmente obtiene una pista y se da cuenta de que Chloe no quiere renunciar a su súper fuerza, tanto que le permitió pensar que Rory podría ser su asesino. Él alcanza a quitarle la espada, pero Chloe se defiende.

Esto se convierte en una pelea sin cuartel que es honestamente molesta de ver. Estos dos, que se aman tanto, pelean sin reprimirse y termina con Chloe a horcajadas sobre Lucifer, con la espada en el pecho. Afortunadamente, la saca, y Lucifer le dice gentilmente que cada humano que lo toca termina en Stabbytown. Chloe admite que había perdido el control antes de tocar la hoja.

Y está bien, el show casi insinuó esto antes, pero wow, la devolución de Chloe sucedió rápido. Por otra parte, Lucifer se mostró increíblemente indiferente al arrebatarle sus poderes, por lo que no es de extrañar que reaccionara mal.

Es Maze quien llega con el buen consejo y le dice a Lucifer que no puede arreglar el pasado de Rory, pero que puede preguntarle cómo puede ayudarla ahora. ¡Sí, tía Maze!

Finalmente, antes de que la espada abandone la Tierra, Lucifer lleva a Dan a ver a Chloe mientras aún pueden interactuar. Ellos recuerdan su pasado, y Chloe dice que se sintió impotente desde que él se fue. Dan le dice que no necesita que el collar de Amenadiel sea fuerte. Con eso, sus poderes se desvanecen, y aunque ya no puede verlo ni escucharlo, le agradece por darle lo que necesitaba.

Es un final deprimente para un episodio que ya tiene un peso emocional, pero nos acerca a la acción que marcará el final de la temporada 6 de Lucifer.

Plumas perdidas

Una hija del futuro es una táctica brillante para darnos pistas sobre lo que será de nuestros personajes favoritos. Pero en serio, Linda no es en realidad una futura delincuente, ¿verdad?

¡Ella está cerca de resolver el caso! No puedo esperar a ver qué sucede cuando se encuentra cara a cara con la verdad completa.

¿Eres Team Eve, solicitando una boda sin picos y sin foso? O como Maze, ¿crees que las nupcias necesitan un poco más de drama?

Episodio 6: 'Te vas a ensuciar mucho más que eso'

Este episodio fue inevitable. Amenadiel anunció su intención de unirse a la policía de Los Ángeles al final de la temporada anterior, y después de los llamados del mundo real a la justicia y la reforma en el verano de 2020 y más allá, su papel como hombre negro en la fuerza policial siempre iba a quedar bajo el microscopio. Como muchos programas anteriores, Lucifer entra en la conversación con la mejor de las intenciones, pero a diferencia de muchos de los programas que han intentado esta historia, en su mayoría centra las conversaciones en torno a las experiencias de dos policías negros.

Llamado a la escena del asesinato de un joven negro de nombre Kevin, Amenadiel se horroriza al saber que el detective a cargo es Reiben, el policía uniformado que le apuntó con un arma y el pobre Caleb Mayfield en la temporada 4, episodio 8. Y Reiben no ha cambiado su estilo después de la promoción, descartando el caso como nada más que un golpe de pandillas.

El oficial de entrenamiento Harris le dice a Amenadiel que no mueva el bote, pero inmediatamente le pide a Ella que haga una investigación más exhaustiva de la escena. Aunque está claro que ella quiere que él le confíe su secreto angelical, Amenadiel está demasiado distraído para darse cuenta.

A continuación, se vuelve hacia Chloe, y ella se ofrece a investigar la historia de Reiben, pero dice que el departamento generalmente obtiene buenas promociones. El fantasma Dan también confiesa que nunca dio seguimiento a su denuncia contra Reiben y lamenta que no pasó más tiempo rechazando el racismo policial. Es un ciclo familiar de excusas, inacción y disculpas.

Amenadiel continúa su investigación, recibiendo elogios del vecino de la víctima por su vigilancia centrada en la comunidad, pero Reiben lo llama a una reunión privada donde culpa de su primer encuentro al miedo y la adrenalina. Jura que no es él, luego sugiere que Kevin fue asesinado por su novia, que tenía vínculos con pandillas en la secundaria.

Amenadiel se culpa a sí mismo por poner un objetivo en una mujer negra inocente, y Harris le dice que esa es la razón por la que se queda en el trabajo, a pesar del estigma en su comunidad: es capaz de vigilar a los malos actores con los que trabajan.

Con su ayuda, Amenadiel localiza a la novia, Michaela, que se ha escondido. Pero el verdadero asesino abre fuego contra ellos, y llegan refuerzos mientras se apresuran a ponerse a cubierto. Desafortunadamente, Reiben controla la escena y ordena a la policía que elimine a Michaela, aterrorizada y ensangrentada, en lugar del verdadero asesino.

Nadie escucha a Amenadiel cuando grita que ella es la víctima y que el asesino es el hombre blanco que acaba de arrojar su arma. A diferencia de la pelea con Caleb, esta vez, Amenadiel no retrocede y en su lugar pone su cuerpo, protegido por un uniforme de policía, entre Reiben y la mujer inocente. Reiben se conforma con arrestar tanto a Michaela como al asesino.

En la comisaría, Amenadiel le dice a Harris que no está seguro de poder seguir haciendo esto, pero ella señala que su presencia protegió a Michaela, quien fue absuelta gracias a sus acciones.

Ahí es cuando Chloe aparece en el recinto para revisar los archivos de Reiben, y también está el fantasma Dan mirando. Se encuentran con la mirada de Amenadiel, y sin decir una palabra, está claro que Amenadiel sabe que nunca entenderán lo que es para él, con o sin uniforme.

Al final, este episodio es más una acusación de los patrones y privilegios inherentes a la policía que algunos otras series como Lucifer que han abordado el mismo tema (The Rookie, Brooklyn 99, Law & Order: SVU). Sin embargo, todavía no ofrece soluciones y ofrece poca comodidad. Amenadiel todavía está allí, al igual que Harris. Pero también Reiben.

Plumas perdidas

Oye, no mencioné a Lucifer en ese resumen, ¿verdad? Este fue el episodio de Amenadiel, pero Luci trató de compensar toda una vida de negligencia llenando a Rory con regalos de Navidad y lanzando una elaborada rabia a Lux, donde la tía Maze le ha proporcionado muchas mujeres calientes para que su sobrina las comiera con los ojos. Incluso hay un impulso en su amada Stingray (que en realidad pertenece a Rory en el futuro). Nada de eso funciona, y cuando él con sinceridad y sin su mojo le pregunta qué desea, ella le dice que debe quedarse solo. Pero al final del episodio, regresa al ático para encontrarla cantando y tocando la guitarra, y se une a ella en el piano. Armonizan, y cuando termina la canción, intercambian sus primeras sonrisas.

Qué divertido ver a Rory hablar sobre su hermana mayor "T". También es un alivio escucharla asegurarle a Chloe que es una madre increíble. Al menos el ángel de la navaja tuvo eso mientras crecía.

Escuchemos la mejor comedia física en este episodio: Ella tanteando el aire sobre la cabeza de Amenadiel en medio del abrazo, buscando un halo. ¡Díselo ya, todos!

Episodio 7: 'La boda de mi mejor enemiga'

¿Qué boda no tiene un poco de drama? ¿Y qué drama no se puede arreglar haciendo estallar demonios en algunos cadáveres recién muertos como en Lucifer?

Los problemas comienzan para Maze y Eve cuando Adán, sí, el Adán, interpretado a la perfección por Scott MacArthur, parece llevarse a Eva a casa con él.

Eva le informa con vehemencia que aunque no pudo elegir a su marido, está eligiendo libremente a Maze para que sea su esposa. Así que Adán se dirige a una sesión de asesoramiento con la Dra. Linda y, al enterarse de que ella es la oficiante de la boda, la secuestra para frustrar el matrimonio.

Cuando las futuras novias lo presionan para que revele la ubicación de Linda, Eva se da cuenta de que Maze incitó a Adán a entrometerse en la boda porque nuestro demonio favorito se asustó después de que Eva mencionara despreocupadamente la maternidad.

"No puedo ser la única que cree en nosotros", solloza Eva, y así, la boda termina.

Un laberinto angustiado llama a Lucifer en busca de ayuda. Lo primero es lidiar con Adán, quien ha mantenido cautiva a la Dra. Linda para que ella pueda ayudarlo a resolver su masculinidad tóxica. Lucifer le asegura que incluso el más primitivo de los hombres puede evolucionar, al igual que el más duro de los demonios puede suavizar. Esto impulsa a Maze a invitar a sus hermanos demoníacos a asistir a sus nupcias, y aunque solo unos pocos se presentan, está encantada con su apoyo.

Maze presenta una gran humillación fuera de la ventana de Eva y dice que, aunque está aterrorizada de convertirse en su propia madre, nunca dejará de intentar ser mejor para Eva. Y así, ¡la boda ha vuelto!

Sin embargo, las cosas no le están funcionando tan bien a Lucifer. Le dice a Rory que su sastre les hará los dos trajes de boda, pero falta a la cita cuando está ocupado ayudando a Maze. En su defensa, Rory dijo que ella no iba a aparecer. Cuando lo hace de todos modos, se siente abrumada porque su padre no está allí.

¡Y ahora es el momento de una boda, en los terrenos de Walt Disney Concert Hall, nada menos! Es una ceremonia pequeña, y si el lado de Maze huele a carne en descomposición, bueno, nadie es perfecto.

Linda camina a Maze por el pasillo y se ve deslumbrante con un demoníaco vestido negro. Eva, vestida de marfil, rechaza la oferta de un Adán reformado de regalarla, habiendo aceptado su identidad como mujer independiente. La Dra. Linda aplasta la ceremonia y las mujeres intercambian los votos que escribieron. Es perfecto, y si tus ojos estuvieron secos durante todo el proceso, estás hecho de piedra.

En la recepción, las cosas se desmoronan rápidamente. El fantasma Dan está frustrado por no poder interactuar con nadie, y la mente de Rory está asombrada al saber de una Trixie, actualmente más joven que ella, que Lucifer estaba presente para sus noches de juego. Enfadada, les dice a sus padres que llegó en el pasado desde el lecho de muerte de Chloe (no te preocupes, ya que es en parte ángel, es mayor de lo que parece).

Luego Ella se emborracha y los lee todos en busca de suciedad. Agarra el micrófono del DJ para gritar que Lucifer es el diablo, Amenadiel es un ángel, Maze es un demonio, Eva es Eva y los zombis son reales. Ella los reprende a todos por mantenerla a ella, la única verdadera creyente, en la oscuridad cuando ella podría haberlos ayudado.

Cuando todos la miran sin comprender, ella pregunta: "Esperen, ¿me están diciendo que no saben que el mundo se está acabando?"

Plumas perdidas

¡Contraten a Linda para todas las necesidades de su boda, amigos! Y mientras estás en eso, pídele a Carol que sea tu cita. Realmente es el hombre perfecto.

Pobre Rory, teniendo que esquivar las preguntas sobre el futuro de literalmente todos. Al menos es firme sobre las reglas del viaje en el tiempo en este capítulo de la temporada 6.

Actualización de la carrera de Chloe: ha decidido regresar al LAPD para ayudar a Amenadiel a limpiar lo que aflige a la fuerza policial. Pero después de ver las alas de Rory, le preocupa que las navajas sean su forma de auto-actualización de protección después de que el trabajo de Chloe las puso en peligro. Bendito sea, Amenadiel le recuerda gentilmente a Chloe que, como mujer blanca, tiene el privilegio de poder decidir si quiere trabajar por la justicia y la reforma policial, o no. Bien jugado, espectáculo. Y buen trabajo haciendo que Chloe regrese a la comisaría.

Episodio 8: ‘Salva al diablo, salva al mundo’

Episodio 8: 'Salva al diablo, salva al mundo'

Un espectáculo de clips, pero hazlo significativo. Esa es la tarea, y este episodio de Lucifer lo logra.

Ella, todavía enojada, analiza su evidencia de que el mundo se está acabando y reprende a sus amigos por dejar de lado al científico.

Una cosa en la que todos están de acuerdo es que es hora de que Lucifer se convierta en Dios. Pero sus alas no cooperarán. ¡Gracias, automanifestación! Así que Amenadiel se dirige al cielo para comprobar las cosas, cautivando a Ella con su primera prueba visible de ángeles. Su asombro encantado es espectacular.

Lucifer se dirige directamente hacia la Dra. Linda, que se desmayó después de una noche épica con el sommelier de la boda (¡consíguelo, Linda!), Y ella saca el manuscrito de su libro para ayudarlos a resolverlo todo.

En lugar de estar enojado, Lucifer está encantado de ser el centro de la puerta de una novela. (Honestamente, debería haberlo sabido). Convoca a la pandilla de Scooby para que revisen el libro en busca de pistas, incluido Maze con un loco equipo de noche de bodas.

En este punto, aprendemos que el libro de Linda es una interpretación de los eventos de las últimas seis temporadas, principalmente vistos a través de los ojos de Lucifer. Esto nos brinda recuentos deliciosamente sesgados de eventos con una Chloe perfecta, un Dan incompetente, una Ella burbujeante, etc.

Pero no es solo Lucifer. Maze y Dan comparan notas sobre la vez que mataron a un tipo, y aunque el diálogo es idéntico, cada uno se presenta como el agresor y el otro como el gato asustadizo. Es un placer ver a estos personajes intercambiar ideas sobre los demás, sesgando las cosas a su favor todo el tiempo.

Pero después de un tiempo, todos se dan cuenta de que el manuscrito se equivoca en todos ellos, y Linda murmura que este es su bucle infernal: sus amigos se quejan de su mayor logro profesional.

Luego está Ella, que todavía está herida por el silencio de todos. Lucifer elogia la forma en que aceptó lo divino sin pruebas, pero responde que nadie la ayudó cuando perdió su fe después de la muerte de Charlotte. Anote uno para la Sra. López.

Chloe también está luchando ya que el libro le recuerda todas las veces que Lucifer se fue después de cada avance emocional. Para atravesar el tumulto de recuerdos, Lucifer exige que Linda le muestre el último capítulo. Cuando ella duda, él se da cuenta de que ella no cree que pueda convertirse en Dios. Linda odia que esto signifique que sus cinco años de terapia han fracasado.

Pero Lucifer demuestra que es vulnerable con Rory al dejar que ella le dispare, y cuando lo hace, Linda se da cuenta de que él puede autorrealizar la vulnerabilidad. Eso significa que sus mentes consciente y subconsciente están actuando en concierto. Sus alas no lo controlan; los controla.

En otras palabras, está listo para ser Dios, excepto que ahora se da cuenta de que, en el fondo, nunca quiso eso. Además, se lo toma bien cuando Chloe le dice que volverá a la policía de Los Ángeles, y él le asegura a Linda que lo ayudó a poner a los demás en primer lugar, a reparar las relaciones rotas e incluso a conectarse con el amor de su vida.

Rory también hace un gran avance; después de leer el libro de Linda, ve cuánto se arriesgó Lucifer para proteger a Chloe, y ahora cree que Lucifer también la ama. También le asegura a Chloe que las alas navajas son un recordatorio de lo dura que es su madre.

Ella y Carol dan un salto adelante en su relación cuando él le dice que confía en ella y que no necesita que ella comparta secretos que no son de ella. Se besan y es adorable. Además, Maze se ofrece a torturar a Dan hasta que descubra qué culpa lo mantiene fuera del cielo. ¡Qué buen amigo!

Y el episodio de la sexta y última temporada de 'Lucifer' concluye con Amenadiel interviniendo para decir que sabe por qué el mundo se está acabando.

Plumas perdidas

Imaginen ser Ella y, además de todo lo demás, saber que su amigo imaginario de la infancia, Ray-Ray, es en realidad Azrael, el ángel de la muerte. Ella se mantuvo bien en este episodio, considerando todo.

¿Alguien más pensó por un momento aterrador que Linda había pasado la noche anterior, um, recogiendo manzanas con Adán? ¡Bala esquivada allí!

Dato curioso del episodio: los padres de Dan están patrocinando su compañía de improvisación, Danimal Crackers, en su honor.

Al principio pensé que Linda quemara las páginas de su libro era simplemente simbólico, ya que tendría una copia en su disco duro en alguna parte, pero dado que Rory aparentemente lo está leyendo por primera vez, ¿significa esto que nunca se publicó?

Episodio 9: 'Adiós, Lucifer'

Las lágrimas se derraman en el penúltimo episodio de Lucifer cuando el diablo hace las paces con las personas que ama y se prepara para la batalla del destino contra el libre albedrío.

Ha llegado el día de la desaparición de Lucifer, y él y Chloe están de acuerdo en que se mantendrá alejado de la 10th y Swanson, el último lugar que ha visto. Entonces Chloe se va a hacer recados, y chica, ¿qué? ¡Quédate con tu hombre! Separarse es una locura.

Lucifer usa el tiempo en solitario para construir una habitación de pánico en el ático, pero Rory llega para descartar una teoría del viaje en el tiempo. Dado que ella todavía está en el pasado, significa que todavía estará enojada con él en el futuro. Están encerrados en un bucle de tiempo y no se pueden cambiar. Entonces, ¿por qué no disfrutar de su último día?

Padre e hija se divierten en Los Ángeles: pasteles, peleas con trajes de sumo, compra de joyas, karaoke, peleas con globos de agua. Incluso le presenta a Bones, pero sobre todo se empapa de tiempo con ella. Es la adoración de papá e hija.

Sin embargo, Chloe está frustrada. Ella acaba de confirmar que está embarazada de Rory, y está enojada porque Lucifer no está eligiendo quedarse con ellos, a pesar de la explicación del ciclo de tiempo de Rory.

Se separan de nuevo y Lucifer busca a la Dra. Linda. Ella le advierte que no se promete a nadie mañana, por lo que debe asegurarse de que las personas que ama sepan lo que siente por ellos. Antes de salir a hacer precisamente eso, se toma el tiempo para decirle que ella es una de las amigas más maravillosas que el diablo podría tener. Este es el primero de muchos momentos que producen lágrimas en el episodio.

La siguiente parada de Lucifer es Ella. Él se disculpa por no asegurarse de que ella supiera la verdad y ella lo perdona. Luego le regala un lápiz estampado con las palabras "Iniciativa Miss Lopez STEM". Sí, creó una fundación en su nombre para alentar a las mujeres jóvenes a seguir sus pasos. Estoy llorando de nuevo, está bien.

En Lux, Lucifer le dice a Amenadiel que es su hermano favorito y firma a Lux con él. Pero Amenadiel tiene cosas más importantes en la cabeza. Gracias a una conversación sincera con Chloe, decidió convertirse en Dios. Chloe será su persona clave para hacer el trabajo en el LAPD, y requerirá que sus hermanos pasen tiempo trabajando en Lux para tener una idea de la humanidad.

Lo de los hermanos es un problema. En la ausencia de Dios, han estado respondiendo oraciones de cualquier manera, y está causando el caos del fin del mundo que Ella estaba rastreando. Fuera Amena Dios va a reinarlos ... pero en este punto, es demasiado tarde. La negativa de Lucifer a tomar el manto de Dios ha puesto en marcha una cadena de eventos que impulsará todo lo que está por venir.

Lucifer aún no lo sabe mientras se despide de Maze, quien se asusta cuando intenta abrazarla. "¿Desde cuándo hacemos eso?" ella pregunta. A diferencia de todos los demás hasta ahora, ella se da cuenta de inmediato de que este es un verdadero adiós y lucha por contener las lágrimas cuando Lucifer la llama su mejor amiga y se disculpa por poner siempre sus necesidades por encima de las de ella.

Ella dice que su nueva vida es todo gracias a él y le entrega su espada demoníaca para que siempre tenga una parte de ella con él. Luego se sube a su motocicleta para recoger a Eva para su luna de miel, con el corazón apesadumbrado porque esta puede haber sido su última conversación con Lucifer.

El próximo encuentro que tiene Lucifer es con Le Mec, el hombre que asesinó a Dan. ¿Recuerdas a esos ángeles que contestaban las oraciones? El hermano Jophiel responde a una oración de un preso condenado a muerte para ver a su león mascota una vez más. Y ese león mascota causa tanto caos en la prisión que Le Mec puede escapar.

Afortunadamente, Dan estaba allí tratando de averiguar si Le Mec es la fuente de su culpa, y siguió a Le Mec a una tienda de conveniencia, incapaz de detenerlo… o eso pensó. Pero en un intento desesperado por evitar que Le Mec asesine al secretario, Dan se mete de lleno en el cuerpo de Le Mec.

Ahora entiendo por qué Rob Benedict fue elegido para este papel. Siempre me pareció una elección extraña interpretar a un mercenario francés impenitente, pero su encanto sudoroso es perfecto para canalizar a un Dan asustado que intenta convencer a Lucifer de que no lo asesine en el acto. Lucifer se ríe de esta situación ridícula, luego se vuelve sobrio de inmediato y se disculpa por todas las desgracias recientes de Dan, asegurándole que pertenece al cielo.

Aunque Dan está atrapado en el cuerpo de Le Mec, Lucifer lo anima a pensar con quién le gustaría pasar sus últimas horas. Entonces Le Dan encuentra a Trixie en el campamento de verano. Ella lo patea cuando intenta abrazarla, pero él la convence de que es un buen amigo de su padre.

¿Es este un peligro aún más extraño para Trixie? Si. Pero la vista cambia al propio Dan hablando con su hija (más sombras de Patrick Swayze en Ghost), y él le dice que se arrepiente de no ser el padre que Trixie se merecía.

Ella lo rechaza de inmediato, insistiendo en que su padre fue la mejor persona de todos los tiempos. Ella lo absuelve de su culpa por sus errores, y mientras habla, una luz blanca brillante cae sobre el rostro de Dan.

La culpa se fue, fue elevado al cielo, y es un final tan encantador para él. Por supuesto, desearía que todavía estuviera vivo, al igual que me preocupa que los consejeros del campamento dejen que Trixie hable con un extraño tanto tiempo como lo hizo. Pero es la mejor conclusión posible para esta historia.

Excepto, por supuesto, que deja a Le Mec libre de nuevo.

A Lucifer le queda un par de despedidas, por lo que recoge a su familia y los lleva a la playa. Mientras Chloe toma el sol, él y Rory hablan. Él le asegura que su desaparición no tiene nada que ver con ella, prometiendo que hará todo lo posible por quedarse.

Ella le cree, pero tampoco quiere tener que verlo irse, así que se va volando, dejando a Lucifer y Chloe juntos en una playa soleada, una de las escenas románticas de Lucifer.

A medida que el día llega a su fin, entran en la habitación del pánico en el ático, pero ella se niega a escuchar su discurso de despedida. Se balancean al ritmo de "Unchained Melody" hasta que termina el temido día, y emergen, eufóricos, a la mañana siguiente.

Y ahí es cuando Lucifer recibe una llamada de Le Mec usando el teléfono de Rory. La tiene como rehén en la calle 10 y Swanson.

Plumas perdidas

Adoro la buena parte de la narración que tiene la negativa de Lucifer a tomar el manto divino como la causa de que el león le permita a Le Mec escapar y capturar a Rory. Una mariposa bate sus alas y Lucifer Morningstar ahora se enfrenta a un futuro incierto.

¿Lucifer echó un limón, con cáscara y todo, en esa licuadora de batidos? Habla de demoníaco.

Por supuesto, el condado de Los Ángeles prohíbe las patinetas flotantes. Killjoys. Pero lo que es más importante, la escisión de Bones, More Bones, está protagonizada por Booth y la hija cyborg de Brennan.

Episodio 10: 'Compañeros hasta el fin'

Deja ir tu culpa.

Si quitamos algo de la temporada final de Lucifer, tal vez debería ser que perdonarnos a nosotros mismos y esforzarnos por ser mejores es lo que más importa. Bueno, eso y la alegría hedonista de una pared de whisky.

Chloe y Lucifer no pierden el tiempo asaltando el edificio donde Le Mec sostiene a Rory, quien está horrorizada de que ella termine siendo la razón por la que su padre desaparece.

Le Mec y su gente golpean a Rory con tranquilizantes y la amarran por sus alas para cosechar sus plumas. Porque ¿adivinen qué? Pueden dañar a Lucifer.

Chloe y Lucifer se abren camino hacia su hija, incluido un dramático ataque de vuelo en cámara lenta por parte de Lucifer mientras él destroza a sus secuaces con la espada de Maze. Entonces Chloe es apuñalada en el pecho, pero como Rory existe, claramente sobrevive a esta herida. Entonces ella besa a Lucifer y le ruega que salve a Rory. Ahora, esta es una buena razón para separarse.

Le Mec se está tomando todas estas molestias porque ha estado en angustia mental desde que Lucifer le susurró al final de la temporada 5. En una táctica para salvar a su familia, Lucifer le dice a Le Mec que lo que realmente desea es ver crecer a su hija. hasta. La tortura perfecta, por lo tanto, es matarlo mientras Rory y Chloe continúan con sus vidas.

Lucifer se arrodilla en súplica, preparado para el golpe mortal, pero Rory arranca sus alas y detiene a Le Mec. Luego, su furia se apodera de ella y comienza a manifestar una cara de demonio. Lucifer le ruega que no cometa un asesinato porque no hay vuelta atrás. "Por favor, sé mejor que yo", ruega.

Escucha y deja ir a Le Mec, su cara de diablo se aleja. Se abrazan, y Lucifer está abrumado de que ella lo haya llamado "papá". Pero claramente se olvidaron de las reglas de las películas de terror porque Le Mec no está muerto, por supuesto. Aparece para un intento de asesinato más, pero Chloe entra en la habitación y le dispara.

Le Mec es empalado por la pila de plumas de Rory, y mientras muere, le ruega a Lucifer que le muestre la luz que Dan vio cuando dejó su cuerpo. Pero todo lo que Le Mec ve es oscuridad.

Entre la revelación de Le Mec y la llamada del campamento de Trixie para decir que habló con un extraño antes (¡al menos los consejeros entendieron bien esa parte!), Se dan cuenta de que Dan llegó al cielo, al igual que el bucle del infierno del Sr. Said Out Bitch.

Y así es como Lucifer encuentra su vocación. Como dijo su padre, el infierno ya no necesita un guardián. Necesita un sanador. Y así como Lucifer pudo sacar a Rory del borde al comprender su culpa y su ira, él puede hacer lo mismo con las almas perdidas en el infierno.

Esto, se da cuenta Rory, es la razón por la que Lucifer se va. Salvar las almas perdidas en el infierno es un trabajo de tiempo completo, el más importante que podía hacer. Y dado que su infancia es solo un problema en su existencia eterna, ella le hace jurar que no cambiará nada. Ya no está enojada y quiere que él comience a trabajar de inmediato. Y es entonces cuando aparece una luz blanca que la devuelve a su tiempo.

Después de que ella se fue, Lucifer y Chloe acuerdan honrar los deseos de su hija, aunque los destroza a ambos. Con nostalgia recrean su primer encuentro en Lux, y Chloe le asegura que siempre estará con él. Mientras se besan, cortamos a Lucifer en el trono en Hell con Chloe en su regazo, y luego vuelven a Lux, aligerando el ambiente tocando "Heart and Soul" en el piano.

Después de eso, revisamos todos nuestros favoritos.

Está Amenadiel en su propio trono en la Ciudad de Plata, meciendo una versión blanca de su familiar túnica sin mangas y sonriendo beatíficamente mientras sus hermanos se arrodillan.

Están Ella y Carol saludando a las niñas involucradas en la fundación Ms. Lopez. Chloe llega al recinto para comenzar su trabajo con Harris, y en poco tiempo, Chloe, visiblemente embarazada, revisa el papeleo mientras Harris, ahora vestido de civil, dirige una sesión informativa.

Dan está en el cielo con Charlotte. Ella está comiendo waffles y él recibe su amado Pudding Plus.

Está la Dra. Linda celebrando un cumpleaños con Charlie, a quien le brotan alas para el gran deleite de Amenadiel.

Están Maze y Eve encantados persiguiendo recompensas y besando a una tormenta.

La recién nacida Rory regresa a casa desde el hospital para ser recibida por toda su familia encontrada.

Y luego, años después, está Chloe en su lecho de muerte, rodeada de fotos de todas las personas que ama. "Mira quién ha vuelto", saluda débilmente a Rory, que está con la ropa que llevaba cuando desapareció de nuestro tiempo.

Rory le pregunta a Chloe cómo se guardó la verdad para sí misma todos estos años, y Chloe le asegura que no cambiaría nada. Cuando Chloe muere, Rory dice que la verá del otro lado.

En un más allá de la luz blanca, Amenadiel saluda a Chloe y se ofrece a llevarla a su casa. Ella toma su mano, lleva el anillo de Lucifer, y lo sigue.

Su destino es una recreación de la oficina de la Dra. Linda en el infierno, donde Lucifer dirige una sesión con el ex marido de Linda, Reese, de su destacado episodio "Off the Record". Le Mec también está allí, trabajando por la salvación a su manera.

Lucifer les asegura a todos que si el diablo puede ser redimido, cualquiera puede. Les habla sobre el destino versus el libre albedrío y cómo encontrar el verdadero significado de la vida. Entonces alguien golpea la puerta y la abre para ver a Chloe.

"Hola, detective", dice.

Ella responde: "Pensé que te vendría bien un compañero".

Plumas perdidas

Bueno, ahí lo tienen. Después de seis temporadas, una cancelación y un cambio a Netflix, obtuvimos en la temporada 6 la historia completa de Lucifer y las personas que ama. ¿Fue un final perfecto? Bueno, no, pero este siempre ha sido un espectáculo perfectamente imperfecto. No estoy muy seguro de por qué Rory insistió tanto en que salvar almas en el infierno tenía que ser un trabajo de tiempo completo durante sus años de formación, y odiaba pensar en Chloe caminando por el resto de su vida terrenal sin su amor a su lado. . Pero como dijo Rory, esta fue una pizca de tiempo en sus existencias celestiales. Y es una buena manera de atar las historias y dejar que Lucifer se ponga a trabajar de una manera verdaderamente inteligente.

A nosotros, los supervivientes del final de Sobrenatural, nos gustaría agradecerles por no poner a Lauren German en el maquillaje de vejez para la escena de su lecho de muerte.

¿Qué te pareció este tramo final de episodios? ¿No fue Rory la adición perfecta a la historia? ¿No te alegra que pudiéramos ver a Eve y Maze casarse? ¿No lloraste como un bebé cuando Dan le sonrió a Charlotte in Heaven? ¿Le gustaría que pudiéramos obtener un spin-off de Linda criando a su hijo ángel?

Este ha sido el resumen de la temporada 6 y final de Lucifer, en La Verdad Noticias seguiremos lo mejor del catálogo de Netflix.

