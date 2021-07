Lovecraft Country de HBO no regresará para una temporada 2

Lovecraft Country de HBO no regresará para la temporada 2, según los reportes recientes obtenidos por La Verdad Noticias. La adaptación de la novela de Matt Ruff fue muy esperada desde el momento en que seanunció su desarrollo.

La serie incluyó a J.J. Abrams y Jordan Peele como productores, y finalmente eligieron a Jonathan Majors como Atticus y Jurnee Smollett como su amiga Letitia. El programa recibió críticas favorables lo que llevó a especulación sobre una posible segunda temporada.

Lovecraft Country que demostró su potencial para el terror fue uno de los mejores programas de 2020, ya que combinó elementos de ciencia ficción y comentarios sociales sobre el racismo, ya que contaba una historia convincente.

HBO canceló segunda temporada de Lovecraft Country

La creadora de la serie, Misha Green, comenzó a tramar ideas sobre hacia dónde podría ir la historia cuando se emitió el final de la primera temporada de Lovecraft Country en octubre. La serie destacó por tener un personaje LGBT+ importante para HBO.

Los fanáticos de la serie esperaban en gran medida que la renovación de la temporada 2 no fuera más que una formalidad, especialmente después de que la primera temporada dejó muchas preguntas sin respuesta.

La temporada 2 de Lovecraft Country todavía se estaba desarrollando a principios de 2021 y había rumores de que comenzaría a filmarse a finales de este año. Sin embargo, HBO confirmó oficialmente a Deadline que no habrá una segunda entrega.

¿Por qué se canceló Lovecraft Country?

Lovecraft Country fue estrenada el 16 de agosto de 2020

Todas las partes involucradas con el programa finalmente tomaron la decisión de que sería mejor no hacer una segunda temporada. Esto marca el final de la serie aclamada por la crítica después de solo una temporada.

La noticia de la cancelación de Lovecraft Country seguramente sorprenderá a muchos espectadores del programa. Sin embargo, parece que esta fue una decisión mutua por parte de HBO y los creadores del programa de no seguir adelante con la temporada 2 de la serie.

El problema principal podría haber sido encontrar la historia adecuada para contar a continuación. La primera temporada se basó en el libro de Matt Ruff del mismo nombre, pero no había material de origen sobre el siguiente paso de la historia.

Después de pasar unos meses tratando de pensar en el próximo capítulo de la historia, es posible que Misha Green y todos los demás involucrados en Lovecraft Country estuvieran de acuerdo en que era mejor dejar la historia como está actualmente.

Aunque los fanáticos de Lovecraft Country se sentirán decepcionados con este resultado, los involucrados en la serie ya tienen muchos otros proyectos en el horizonte. Misha Green está escribiendo y dirigiendo Tomb Raider 2 protagonizada por Alicia Vikander como Lara Croft.

Jonathan Majors, estrella de Lovecraft Country también interpretará a Kang the Conqueror en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mientras tanto, Jurnee Smollett aparecerá en la película de acción de Netflix, Escape from Spiderhead, protagonizada por Chris Hemsworth.

