'Love Actually' El clásico navideño que no te puedes perder esta Navidad

La película 'Love Actually' fue un éxito en todo el mundo, pero no fue amada universalmente además de eso, la comedia no era tan querida cuando se estrenó en los cines. El guionista y el director de la película también estaban un poco sorprendidos por el resultado que tuvo su comedia romántica.

La película es un poco desordenada. Algunas historias son más interesantes que otras. El primer corte de la película, en palabras de Curtis, fue un desastre deprimente. No funcionó nada bien. La ortografía en la pared de Love Actually no fue genial. “Me sorprende que Love Actually se haya vendido y visto alguna vez”, dijo Curtis una vez.

Cuando terminamos de filmarlo, simplemente no funcionó. Y tratar de editarlo en la forma que tiene ahora fue como jugar al ajedrez tridimensional porque después de cada escena, podías ir a cualquier parte en cualquiera de las otras cosas.

Cada cinco años, Curtis vuelve a visitar la película. Siempre la ve como una película totalmente inconsistente con 11 historias en una. Está el primer ministro (Hugh Grant), el matrimonio en problemas (Alan Rickman y Emma Watson), el escritor (Colin Firth) que se enamora, el padre afligido (Liam Neeson) y su hijo, y las dos subtramas menores, Colin va a Estados Unidos. y el asunto emocional que involucra a Andrew Lincoln y Keira Knightley.

La lista continúa, y hay nueve parejas en la película. Es demasiado a los ojos de Curtis. Para ser justos, el escritor y director es notoriamente duro consigo mismo y con su trabajo, pero el creador de Love Actually no está tan entusiasmado con la película como sus fanáticos más incondicionales.

Durante las vacaciones, solemos buscar consuelo en nuestras películas navideñas. Love Actually tiene su parte de momentos conmovedores, pero también es una historia dura y, por buenas y malas razones, escalofriante. A lo largo de los años, la escena con las tarjetas de referencia en la nieve, en la que el mejor amigo de un marido intenta cortejar a su nueva novia.

La escena es ajena a la realidad de la situación. Incluso Curtis sabía que era una apuesta, una que no ha envejecido bien. "Retroactivamente, soy consciente de que el papel de Andrew estaba al límite", dijo. "Pero creo que debido a que Andrew era tan sincero y sin malicia, sabíamos que nos saldríamos con la nuestra".

La escena tiene sus enemigos, al igual que 'Love Actually' en general. Curtis no se sorprende. Es una película con mucha azúcar, que no es para todos. Incluso el actor Hugh Grant, hasta cierto punto, está desconcertado por la gran rotación de la película en los maratones de vacaciones. "No sé por qué Love Actually sigue siendo tan popular", dijo una vez. Sin embargo, aprecia que la gente todavía lo vea cada Navidad.

Si las personas detrás de la película están un poco perplejas por su éxito duradero, eso plantea la pregunta: ¿por qué 'Love Actually' es tan popular? Tenemos nuestras teorías. Para empezar, es una película tan completa. La mayoría de las historias funcionan, lo que significa que a veces es fácil olvidarse de las historias que no funcionan. Es como una gran comida en la que no todos los platos son buenos, pero solo recuerdas los platos geniales.

Dado que las historias varían en variedad, hay una historia o una pareja que puede atraer a la mayoría de las personas. Algunos personajes son más identificables que otros. Todos tenemos nuestras historias favoritas y menos favoritas en la película. Hay una amplia gama de personajes entre los que elegir para cuidar o reír, especialmente la maravillosa estrella de rock de Bill Nighy.

Love Actually se volvió un éxito con el paso del tiempo

Otra teoría sobre el éxito de 'Love Actually' no hay tantas comedias románticas modernas y para adultos ambientadas durante las vacaciones que sean realmente buenas. Love Actually marca casillas que muchas películas navideñas no lo hacen en estos días. Es una película para adultos real, por ligera que sea a veces. Durante las vacaciones, es casi reconfortante ver a personas reales experimentar los altibajos de la temporada navideña junto con usted.

'Love Actually' también es un clásico navideño porque es muy polarizante. Cada Navidad, la gente habla de cuánto ama u odia la película. Bueno o malo, la gente todavía habla de eso. La película simplemente golpea los botones de la gente porque, al igual que la gran escena de baile del primer ministro, Richard Curtis hace cambios que producen un grand slam o un ponche.

En su mayor parte, Curtis bateó jonrones con Love Actually. Hay un verdadero romance y una decepción que acompañan a toda la diversión. No es una de las mejores comedias románticas o películas navideñas de todos los tiempos, pero fue uno de los clásicos navideños más adultos.

Los adultos también necesitan películas navideñas, y Love Actually se rasca esa picazón, de ahí su éxito duradero. La Verdad Noticias trae las mejores recomendaciones en series y películas ahora veamos esta película de nuevo y preparate para reir y llorar al mismo tiempo.

