Los tráilers más terroríficos de la historia

Las películas de terror pueden ser una gran fuente de diversión desconcertante y lo mismo puede decirse de sus respectivos avances. Versiones del tamaño de un bocado de una tarifa más larga y aterradora, estos avances pueden ser una forma de arte en sí mismos como ejemplos de cómo transmitir la atmósfera, el tono y el miedo de una película sin caer en una auto-parodia o estropear todo en las características que están promocionando. Este es un delicado acto de equilibrio que no todos los avances de películas de terror están a la altura de la tarea de lograr.

Pero a lo largo de las décadas, muchos títulos de terror han lanzado avances que han demostrado ser creaciones excepcionalmente aterradoras, incluso desvinculadas del arte más extenso al que están conectados. Las razones por las que estos avances resultan ser tan espeluznantes varían mucho de una película a otra y también pueden incluir detalles específicos de los avances de ciertas épocas de la historia del cine.

Sin embargo, en los nueve tráilers de películas de terror más aterradores de todos los tiempos, un factor constante es cómo ayudan a apreciar el arte de crear juntos un gran tráiler, así como cuán francamente atemorizantes pueden ser.

Hereditary

Hereditary merece un lugar en esta lista solo por la forma en que una de las tomas iniciales de su tráiler (que muestra un ataúd que se baja al suelo) logró ocultar un spoiler gigantesco a plena vista. Pero incluso aparte de esa hazaña, el tráiler de Hereditary es un brebaje loablemente aterrador, particularmente en su ritmo.

Comienza con una sola toma extendida que hace zoom en una casa de muñecas y una puntuación más tranquila que acompaña a la acción en pantalla. Sin embargo, a medida que avanza, las cosas cambian. El chasquido del joven Charlie (Milly Shapiro) se vuelve más notorio, al igual que la música disonante de la banda sonora.

Las tomas también se vuelven progresivamente más cortas y mucho más intensas. Todo culmina en un montaje final que alterna entre estallidos extremadamente breves de inexplicables imágenes de miedo y citas de críticos que alaban las fortalezas de Hereditary. Es fácil ver por qué Hereditary fue un éxito, este es el tipo de tráiler que llama la atención de la gente ... y sus pesadillas.

La masacre de Texas Chain Saw (1974)

Tratar de condensar los escalofríos de The Texas Chain Saw Massacre en un tráiler que pueda exhibirse en los cines públicos para que todos los miembros potenciales de la audiencia lo vean es una tarea abrumadora. Pero el avance de esta película encontró una solución inteligente en momentos puntuales en los que Leatherface (Gunnar Hansen), por ejemplo, golpeaba a alguien en la cabeza con un cuchillo de carnicero con un repentino destello de una bombilla.

El efecto inesperado y el chillido espeluznante que lo acompaña aseguraron que nada explícitamente gráfico se colara en el tráiler y al mismo tiempo se asegurara de que esta pieza de marketing tuviera sus propios momentos de miedo que ofrecer.

Este es también uno de los mejores ejemplos de una voz en off de tráiler en una película de terror, con la seca entrega del narrador que mejora la atmósfera incómoda en lugar de distraerla.

Líneas sobre "incluso si uno de ellos sobrevive, ¿qué quedará?" y una línea de cierre sobre la masacre de Texas Chain Saw que comentaba cómo "una vez que dejas de gritar, empezarás a hablar de ello" no solo era espeluznante. También sugirieron con razón cuán duraderamente impactante sería esta película de terror.

Us

Los avances de películas modernas que usan versiones "oscuras" de canciones clásicas cuestan una moneda de diez centavos. Mucho más divertidos son los tráileres que usan versiones familiares de melodías clásicas y luego encuentran formas de deformarlas a medida que avanza el tráiler.

Caso en cuestión: el tráiler de Us, que comienza con un uso diegético de la versión original de la canción de Luniz “I Got 5 On It”. Inicialmente utilizada para transmitir la idea de que estamos viendo unas vacaciones familiares normales, la canción se fractura cada vez más a medida que avanza el avance antes de transformarse por completo en una versión contada a través de ráfagas de violines disonantes.

Este componente auditivo fue sobresaliente en múltiples niveles. Además de ser una gran variación de un tropo de los trailers modernos, las diferencias entre las dos versiones de "I Got 5 On It" reflejaban las diferencias entre las dos versiones de los personajes que se ven en Us. Lo mejor de todo es que esta melodía ayudó a hacer del tráiler para Nosotros una creación verdaderamente inquietante.

El proyecto de la bruja de Blair

El Proyecto de la Bruja de Blair tuvo una campaña de marketing verdaderamente innovadora que se basó en algunos de los primeros usos del marketing viral jamás intentado por un largometraje. Parte de esta publicidad incluye un avance que se centró en gran medida en una de las escenas más desconcertantes de toda la película en la que aparece Heather (Heather Donahue) grabando un mensaje para sus seres queridos y disculpándose por todo lo que sucedió en el bosque.

Incluso separado del contexto de la película más grande, este momento funciona como una expresión incómodamente vulnerable y de falta de salto, así como de miedo absoluto.

El seguimiento de esa disculpa filmada con imágenes de noticias falsas y voz en off hechas exclusivamente para este avance mejoró inteligentemente el concepto de que El proyecto de la bruja de Blair no era solo una película de terror de rutina. Esto era algo real, algo que repercutía en personas reales.

Por supuesto, eso no era cierto, todo era parte de la histórica campaña de marketing inmersiva de The Blair Witch Project. Sin embargo, comprometerse con ese elemento no solo atrajo a los espectadores al cine, sino que también generó un avance memorable y aterrador.

Halloween (1978)

Cualquier elemento de marketing para la película original de Halloween de 1978 inevitablemente tendría que centrarse en el asesino en serie Michael Meyers, el personaje clave de la franquicia que ha demostrado ser duraderamente comercializable.

Pero en 1978, cuando esta película de John Carpenter era solo otra nueva película de slasher en el mercado, nadie sabía cuán impactantemente aterrador sería este personaje.

Por lo tanto, el avance original del primer Halloween mantiene a Meyers fuera de la vista, en lugar de restringir su presencia a tomas contadas desde su punto de vista, una figura cubierta de sombras o un individuo oscurecido en el fondo. Acercarse a Meyers de esta manera solo aumenta el miedo de este tráiler, que transmite una sensación única de lo misterioso y desconocido que es difícil de superar.

El silencio de los inocentes

La película de Johnathan Demme The Silence of the Lambs (El silencio de los inocentes) tiene muchos sustos que ofrecer, desde las amenazas de lo que un caníbal es capaz de hacer hasta lo que es ser una mujer en un espacio de trabajo dominado por hombres.

Su tráiler teatral, sin embargo, ofreció algunos sustos propios gracias a las opciones de edición únicas que con frecuencia cortan a ráfagas de destellos de los actores principales Jodie Foster y Anthony Hopkins. El motivo visual desorientador sugería en qué extraño e impredecible dominio se encontraba la protagonista Clarice Sterling.

La audacia de este nuevo detalle visual fue admirable, pero algunas de las partes más aterradoras de este tráiler provienen directamente de escenas de la película con poca edición necesaria. En particular, la sincronización precisa de las incómodas entregas en línea de Hopkins se mantiene perfectamente en el remolque.

The Thing

Es apropiado que un clásico de terror como The Thing de John Carpenter también tenga un avance de película clásico. Este tráiler particularmente inquietante hace mucho con tan poco, como la introducción extendida que saca mucho provecho de revelar gradualmente el título de la película.

Mantener muchos de los momentos monstruosos más gráficos y extravagantes de The Thing ocultos fue una bendición para este tráiler, que sugiere escalofriantemente la presencia de algo horrible pero que nunca muestra nada por completo.

Como un remate excelente para este tráiler, se cierra con otra nota aterradoramente minimalista con solo una colección de estática y viento jugando contra una pantalla oscurecida. Esta pieza crucial de marketing para The Thing muestra tanto tacto al ejecutar sustos memorables como la película en sí.

The Evil Dead

The Evil Dead se produjo fuera del sistema de estudio y sus normas, por lo que es lógico que su avance principal sea igualmente poco ortodoxo. A diferencia de la mayoría de los materiales promocionales de esta época, el tráiler de The Evil Dead no tenía una narración para explicar a la audiencia lo que estaban viendo.

Los espectadores fueron absorbidos por el caos de la locura de terror de Sam Raimi, una experiencia más desorientadora debido a que Raimi era un cineasta desconocido en ese momento. Con su estilo igualmente un misterio para el público, el tráiler funcionó como un rayo de la nada. Incluso hoy en día, esta intensa cabalgata de imágenes espeluznantes y un caos abrupto es suficiente para dar escalofríos.

La incapacidad de The Evil Dead para adherirse a lo convencional fue una bendición para ella como película, por lo que es lógico que la misma calidad defina su escalofriante avance.

Suspiria 2018

El extenso remake de Suspiria de Luca Guadagnino es tanto una vibra como una película, por lo que tiene sentido que inicie su campaña de marketing con un teaser atmosférico que es difícil de sacudir.

El diálogo está ausente en este tráiler inaugural, y el teaser de Suspiria en cambio transmite su tono a través de una partitura inquietante y las imágenes sorprendentemente extrañas que parpadean en la pantalla entre la revelación gradual de cada letra en el título.

Las tomas de este avance van desde una mujer deslizándose por el costado de una pared hasta caballos galopando en un campo. Todo es tan inexplicable, pero eso es lo que hace que este avance sea un gran reflejo de Suspiria ... además de absolutamente aterrador.

