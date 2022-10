Los mejores memes que dejó el capítulo 8 de House Of the Dragon

Cada vez se acerca más el fin de House Of The Dragon por lo que los fanáticos se encuentran cada vez más pendientes de lo que ocurre en la serie a la que ya le qquedan poocos capítulo.

Sin embargo este capítulo número 8 ha sido uno de los más memorables de la franquicia pues estuvo plagado de grandes actuaciones y donde las piezas se van encajando para conocer cuál será el desenlace.

Y es que como recordarás, aquí en La Verdad Noticias te hemos explicado sobre la relación entre los personajes de House Of the Dragon, por lo que ahora traemos para ti los mejores memes que dejó el capítulo 8.

¿Qué pasó en el capítulo 8 de House Of The Dragon?

En el último episodio de House of The Dragon se retoma la historia seis años después de la muerte de Laena Velaryon, siendo este el último salto temporal que veremos en la primera temporada.

Aquí veremos a Vaemond Velaryon, hermano de Corlys, que busca reclamar el trono de Driftmark en caso de que su hermano no sobreviva, pero la voluntad de Corlys es que Lucaerys, el segundo hijo de Rhaenyra tome su lugar como señor de Driftmark.

Después la acción se traslada a King's Landing, donde el rey Viserys ha estado alejado del Trono de Hierro debido a su muy deteriorada salud, en su lugar , las decisiones recaen en la reina Alicent y su padre Ottto Hightower, la Mano del Rey, mientras que Lord Vaemond sabe que contará con el apoyo de los hightower y así inclinar la balanza a su favor con la sucesión de Dirftmark.

Sin embargo Rhaenyra y Daemon también se aventuran a Kings Landing para trata r de persuadir a su hermano que se declare en favor del hijo de Rhaenyra.

En su lecho de muerte Viserys se hace presente en la discusión , pero Vaemond menciona que sus hijos con Laenor son bastardos y llama prostituta a Rhaenyra lo que provoca que Daemon le corta la cabeza ponniendo fin a la discusión

Estos son los mejores memes del capítulo 8

El capítulo 8 tuvo un impactante desenlace

Tras el impactante desenlace, los fans de la serie han quedado maravillados con lo que ha acontecido en este capíulo por lo que se han dispuesto a hacer reacciones acerca de el mismo, por lo que no podían faltar los memes.

Aquí te dejamos una recopilación de los mejores.

