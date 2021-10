¿Los hermanos Russo están a punto de regresar a Marvel Studios?

Los hermanos Russo son los directores más exitosos de Marvel Studios y algún día, las estrellas podrían alinearse perfectamente y permitir su regreso a la Casa de las Ideas de los superhéroes.

Joe y Anthony Russo han dirigido 4 de las películas más populares y comercialmente exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel, y en un nuevo libro revelaron todas las pistas que sugieren un posible regreso al estudio.

Entonces, ¿los hermanos Russo harán una nueva película de superhéroes? En La Verdad Noticias te revelamos todos los detalles del nuevo libro, "The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe".

¿Hermanos Russo volverán a Marvel Studios?

Los Russo revelan sus intenciones de volver a trabajar con Kevin Feige

En The Making of the Marvel Cinematic Universe, el estudio relatá como los Russo "se retiraron suavemente" del MCU después de Avengers: Endgame para poder enfocarse en proyectos de su propia productora, AGBO.

Sin embargo, el libro agrega que "existe la expectativa de que algún día volverán a trabajar con Marvel Studios". De acuerdo a Joe Russo, esto se debe a que el equipo dirigido por Kevin Feige está formado por los mejores cineastas de Hollywood.

"Todos se apoyan y se animan mutuamente. No se puede emprender algo tan importante como las dos películas más caras jamás realizadas, seguidas, sin ese tipo de entorno. Simplemente no sobreviviría", dijo el director.

Anthony Russo agrega otra razón por la que aman el estudio es su compromiso con el material fuente, los cómics: “La conectividad que tienen entre lo que hacen, dicen, piensan y el trabajo real, todo está en sincronicidad. Todo está conectado”.

¿Qué películas de Marvel dirigieron los hermanos Russo?

Los Russo dirigieron 4 de las películas más exitosas de Marvel

Las cuatro películas de los hermanos Russo en Marvel Studios son Capitán América: The Winter Soldier, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, ahora son parte del catálogo de Disney Plus.

