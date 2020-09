Los cómics que debes leer antes del estreno de la temporada 3 de Titans

Titans se prepara para el estreno de su tercera temporada, y nos hace pensar en como los actores se preparan para los roles de varias formas. Algunos siguen el camino del método de actuación, abrazando completamente al personaje incluso más allá de la lente de la cámara, mientras que otros dan prioridad a sus compañeros de actuación, basando su propia actuación en el conjunto que los rodea.

Otros actores más aprovechan profundamente cualquier material de origen que exista para el proyecto. Para los protagonistas de los Titans como Curran Walters, quien interpreta al ex Robin, Jason Todd, hay más material del que se puede imaginar.

Curran Walters da vida a Jason Todd en "Titans"

En una publicación reciente de Instagram, Curran Walters reveló cinco comics que ha estado leyendo para prepararse para la temporada 3 de Titan, en la que regresará no como Robin, sino como Red Hood.

Quizás recuerdes que vimos al otro Robin del programa, Dick Grayson (Brenton Thwaites), tomar el manto de Nightwing al final de la temporada 2, escapando tanto de la sombra de Batman (Iain Glen) como de él mismo. Sin embargo, como Red Hood, Todd aún no ha terminado de lidiar con las sombras.

Jason Todd se convierte en Red Hood

Para entender a Red Hood, los fanáticos de los Titans pueden querer ver los cómics que Walters está leyendo, comenzando con Batman: A Death in the Family (que se convertirá en una película animada de DC). Escrita por Jim Starlin e ilustrada por Jim Aparo, la historia de cuatro partes fue el resultado directo de la ira de los lectores con Jason Todd.

Dick Grayson había sido uno de los favoritos desde que se convirtió en el primer compañero de Batman en Detective Comics # 38 de 1940, pero Todd era tan polémico como amaba a Grayson. Los dos Robins no podrían ser más diferentes en personalidad, el primero bromista y optimista, el segundo descarado y hosco.

Curran Walters recomienda comics sobre muerte de Robin antes de temporada 3 de Titans

DC organizó una encuesta en respuesta a las reacciones de los lectores a Todd: ¿querían verlo sobrevivir o morir en una próxima historia de Batman? Apenas 72 votos inclinaron la balanza hacia el lado de la muerte, y así fue como Batman no pudo salvar a Todd de las garras del Joker.

Por supuesto, la muerte en los cómics es algo fugaz. En Batman: Under the Red Hood de Judd Winick y Doug Mahnke, Todd hace un regreso no tan triunfal después de algunas travesuras que reescriben la realidad, cortesía de una versión alternativa de Superman (historia larga). Talia al Ghul lo encuentra y le presenta el Lazarus Pit, que su padre Ra's al Ghul usa para permanecer esencialmente inmortal. Revitaliza y empodera a Todd, pero también hace que su ira se manifieste. Red Hood: The Lost Days de Winick y Pablo Raimundi amplía todo esto.

Como Red Hood, Todd lleva las habilidades que aprendió de Batman al siguiente nivel, no solo para detener a los criminales, sino para matarlos. El Caped Crusader no lo soporta, por supuesto, y los dos chocan, física e ideológicamente. El equipaje entre ellos no es algo que pueda transportarse de manera segura, especialmente si el Joker sigue vivo y prosperando.

Los viejos amigos que luchan tienen un precio diferente al de los héroes que luchan contra los villanos, y ambos hombres salen aún más marcados de lo que entraron.

¿A dónde lo lleva historia de Red Hood?

Jason Todd puede haber decepcionado a los lectores como Robin, pero su nuevo alter ego fue casi universalmente bien recibido. En un giro irónico del destino, fue la creciente popularidad de Red Hood lo que le llevó a conseguir su propia serie: Red Hood and the Outlaws, creada por Scott Lobdell y Kenneth Rocafort. Esta vez no hubo votación, pero las voces de los lectores aún se escucharon fuerte y clara.

Red Hood debuta en DC Comics en Detective Comics #168, 1951

La serie narra la cruzada en curso de Todd en su nueva personalidad: ya no es un asesino y ya no está solo. Los "forajidos" a los que se hace referencia en el título son sus socios en (detener) el crimen: el protegido de Green Arrow, Arsenal, y la princesa extraterrestre Starfire. Después de muchas aventuras juntos, Arsenal y Starfire dejan atrás sus días de forajido, pero otros dos toman su lugar: Bizarro, el retorcido clon de Superman, y Artemis, una guerrera amazona.

Finalmente, Todd termina solo nuevamente, lo que lleva a que la serie cambie de nombre a Red Hood: Outlaw. Su nueva misión: localizar a Underlife, un grupo criminal del que Arsenal le habló antes de morir. A partir de septiembre de 2020, eso es lo lejos que ha llegado la historia de Red Hood, y cuánto tiene que leer Walters antes de ponerse en los zapatos del personaje. Los fanáticos de los Titans también deberían hacerlo, después de todo, el diablo está en los detalles.

¿Cómo Titans adaptará los cómics?

Con tantas historias de otros personajes para contar en Titans, es dudoso que la temporada 3 muestre todo este contenido de Red Hood. Sin embargo, el panel de la serie en el evento FanDome virtual de DC confirmó que Walters se pondrá la capucha roja, por lo que al menos parte de la tradición de los cómics llegará claramente a la pantalla.

La transformación de Jason Todd tiene que ser creíble, pero nadie sabe si será el resultado de su muerte y resurrección. Casi muere a manos de Deathstroke (Esai Morales), y su muerte fue insinuada nuevamente en una visión, esta vez a manos de Riddler. Si Todd realmente se encontrará con su desaparición y se levantará de nuevo es una pregunta que solo el tiempo puede responder.

Como en los cómics, el manejo de Todd del manto de Robin en Titans está alimentado por la ira y un sentido de justicia menos misericordioso que el de Grayson. Si algo lo va a llevar a sus días en Red Hood, podrían ser esos rasgos de personalidad. Debido a la máscara, Todd a menudo siente que puede hacer lo que quiera, entonces, ¿qué diferencia haría una máscara nueva?.

La implementación de "Outlaws" tendría que venir después del desarrollo de Todd como Red Hood y, aunque es difícil, no es imposible. Starfire y Arsenal existen en el universo de los Titans (aunque este último hasta ahora solo ha aparecido en su identidad civil, Roy Harper), por lo que la alineación original está en juego. Bizarro y Artemis serían un poco más difíciles de presentar, pero Superboy y Donna Troy, respectivamente, demuestran que hay kryptonianos y amazonas alrededor.

Hay mucho que hacer para configurar Red Hood, muchas cosas que pueden suceder o no. De cualquier manera, seguir los pasos de la investigación del cómic de Walters sería un buen momento para que cualquier fanático de los Titanes pase el tiempo hasta la temporada 3.

