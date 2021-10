Los Soprano rompen récords de transmisión de HBO Max

Los Soprano emitieron su último episodio en HBO en 2007 y su controvertido final (en ese momento) consolidó aún más la serie como una de las mejores en la historia de la televisión.

La aclamación por la innovadora serie nunca ha disminuido a lo largo de los años, pero el surgimiento del streaming le ha dado a la historia de Tony Soprano una segunda vida aquí en la década de 2020.

Los Soprano, quien recientemente perdió a uno de sus actores principales tras su fallecimiento, ha sido una opción de transmisión popular para WarnerMedia desde que HBO Max se lanzó el año pasado, pero el lanzamiento de la película precuela The Many Saints of Newark ha hecho que el programa escale aún más en las filas de transmisión, rompiendo múltiples récords en el proceso.

El récord de Los Soprano en HBO Max

The Many Saints of Newark hace retroceder el reloj de la franquicia de Los Soprano para contar la historia de Dickie Moltisanti, padre de Christopher Moltisanti y mentor del joven Tony Soprano.

La película debutó en los cines y en HBO Max el 1 de octubre, y si bien fue un éxito modesto en la taquilla, ha sido un gran éxito en el servicio de transmisión. Según Variety , The Many Saints of Newark fue la película más vista en HBO Max la semana pasada, triplicando las vistas de la próxima película en fila.

También hizo que los espectadores volvieran a ver Los Soprano .

El exito de Los Soprano a lo largo de la historia

Los Soprano es una de las series de mafiosos más exitosa

Si bien Los Soprano siempre ha tenido un buen desempeño en HBO Max, su audiencia se disparó con el lanzamiento de The Many Saints of Newark . La serie aumentó un 65% en audiencia semana tras semana después del estreno de Newark , entregó la audiencia diaria más alta de cualquier título en la historia de HBO Max el domingo y rompió récords de audiencia semanal de una serie de televisión. Gracias a la llegada de The Many Saints of Newark , Los Soprano se ha convertido en un gigante del streaming, al menos por un tiempo.

"Sabíamos que habría interacción, pero nos sorprendió. Los Soprano es una serie muy popular. Aparece y sale del Top 10 de vez en cuando, y no es un monstruo como Friends en términos de amplitud, pero lo hace muy bien ", dijo a Variety Andy Forssell, vicepresidente ejecutivo y gerente general de WarnerMedia Direct-to-Consumer .

A pesar de que The Many Saints of Newark ganó menos de $ 5 millones en taquilla en su primer fin de semana, el efecto que ha tenido en el servicio de transmisión de WarnerMedia ciertamente está dando a los ejecutivos motivos para celebrar. Los suscriptores están viendo más Soprano que nunca, y Newark tiene una gran cantidad de espectadores por sí solo, lo que le da a HBO Max dos victorias por el precio de una.

