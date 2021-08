Los 7 monstruos más ridículos y tontos de las películas de terror

Los creadores de películas de terror hacen todo lo posible por crear monstruos que nos hagan recordar las peores pesadillas, o que de plano parezcan sacados del último círculo del infierno.

No obstante, en más de una ocasión podemos toparnos con cierto tipo de monstruos de películas que nos provocan más risas que miedo, o la sensación de que lo que vemos en la pantalla está simplemente mal expresado.

La Verdad Noticias ya te trajo los monstruos más espeluznantes de las películas de terror, y ahora pasamos a la lista con los monstruos más ridículos y absurdos del cine de horror.

7 Ranas

Frogs.

El nombre de la película es Frogs y, como era de esperar, está repleto de estos reptiles que de alguna manera logran unir a las otras especies animales de una pequeña isla para rebelarse contra un rico industrial que ha envenenado el medio ambiente durante años.

Las ranas lanzaron los espeluznantes rastreadores de la isla sobre el magnate, su familia y amigos. El ataque incluye serpientes de cascabel, tarántulas, sanguijuelas y más. Las ranas en sí mismas no representan una amenaza real (¿cómo podrían serlo?), lo que las convierte en un monstruo de película bastante tonto y sin sentido.

6 Árboles monstruo

Day of the Triffids.

No hay nada especialmente aterrador en los árboles, incluso los malévolos. La versión novedosa de 1951 de El día de los trífidos estuvo a dos años de la adaptación cinematográfica de La guerra de los mundos, que hizo un trabajo mucho mejor al crear una sensación de miedo y pavor en sus espectadores. Sin embargo, se deben otorgar puntos solo por el factor de riesgo.

Day of the Triffids tampoco hizo referencia a su novedoso material de origen, y el resultado fue un final bastante tonto con la solución a la infestación: agua salada. No es un enemigo particularmente temible para combatir

5 The Gingerdead Man

The Gingerdead Man.

Para ser justos, se suponía que la serie de películas The Gingerdead Man (sí, hay varias) eran de comedia / terror, pero eso no lo excusa de ser uno de los monstruos más tontos jamás concebidos. La historia gira en torno a un asesino incinerado cuyas cenizas se mezclan en masa de pan de jengibre por una bruja, creando el monstruo titular.

El asesino es interpretado por Gary Busey, lo que hace que todo sea aún más extraño. Su yo Gingerdead también está modelado para parecerse a Busey, lo que tampoco es un consuelo. Ya sea a propósito o por accidente, este es uno de los monstruos de películas de terror más ridículos que jamás haya salido del horno.

4 La mujer pálida

La mujer pálida.

Si bien el libro Historias de miedo para contar en la oscuridad realmente aterrorizó a sus lectores, la película fue menos aterradora y más asquerosa, con el aspecto de horror corporal aumentado a once. Dicho esto, la Pale Lady, que debería haber sido aterradora, terminó siendo ridícula.

The Pale Lady aparece cuando Stella, Ramon y Chuck llevan su investigación de los sucesos sobrenaturales que suceden en su ciudad a un hospital local. Ella persigue a Chuck y finalmente lo acorrala y se lo traga por el estómago. El momento más risible es inmediatamente después, cuando tararea para sí misma de satisfacción.

3 Los gremlins

Gremlins.

Los Mogwai, también conocidos como Gremlins, son criaturas demoníacas que se vuelven antagónicas al ser alimentadas después de la medianoche o después de exponerlas al agua, lo que hace que engendren más criaturas. Una vez que el protagonista hace ambas cosas, en contra de las instrucciones del comerciante que vendió el Mogwai, las criaturas causan estragos en la ciudad de Kingston Falls.

Gremlins es una película de terror de comedia negra, lo que significa que las criaturas son extravagantes y los estragos que crean son más parecidos a bromas que salieron mal, que aún pueden ser aterradoras, pero se hacen de una manera que hace reír al público.

2 Bruce

Bruce.

Si bien el villano de la película Tiburón no tenía un nombre formal dentro de la película, el elenco y el equipo llamaron al tiburón animatrónico "Bruce". Bruce era un gran tiburón blanco con un apetito por los humanos, a menudo los cazaba mientras nadaba en el océano, pero finalmente comienza a apuntar también a embarcaciones.

Si bien inicialmente fue una vista aterradora para el público que lo vio por primera vez después de su lanzamiento en 1975, en retrospectiva, usar un tiburón de gran tamaño como un monstruo de películas de terror es bastante tonto, ya que ahora se sabe que la mayoría de los tiburones evitan a los humanos en lugar de atacarlos.

1 Deadites

Deadites.

Los Deadites son criaturas del Necronomicon y las formas que adoptan después de poseer a los humanos como se muestra en la franquicia de Evil Dead. Las películas de Evil Dead, particularmente la trilogía original, son principalmente cursis, con la excepción de la escena de violación problemática y explotadora en la primera película.

Los Deadites también son muy cursis y ofrecen muchos momentos cómicos no intencionales, especialmente cuando Ash lucha contra ellos. No recibieron un nombre propio hasta la tercera entrega de la franquicia, Army of Darkness, en la que Ash es llevado a una dimensión alternativa donde residen los Deadites.

¿Cuáles de estas películas de terror has visto? ¿Conoces monstruos más tontos o sin sentido que estos?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.