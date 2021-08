Los 7 monstruos más espeluznantes de películas de terror

Los monstruos de las películas de terror han sido representados de mil maneras por los cineastas, desde demonios en busca de cazar y poseer a sus víctimas, hasta seres de otras realidades que vagan por nuestro mundo.

Cuando la escritura de los personajes y la producción se combinan bien, los monstruos pueden llegar a ser verdaderamente escalofriantes, o de lo contrario terminan dando más risa que miedo, haciendo un fracaso todo el trabajo.

Si quieres encontrarte con seres de naturaleza aterradora, La Verdad Noticias te comparte los siete monstruos más horripilantes de las películas de terror.

7 El Xenomorfo (Alien)

El Xenomorfo.

La criatura Xenomorph original surgió directamente de la mente del artista surrealista H.R. Giger y rápidamente se convirtió en un elemento básico de la cultura pop de ciencia ficción. Nunca antes se había visto nada parecido, y aterrorizó al público tanto como lo fascinó.

El Xenomorfo de la saga Alien era un biomecánico bípedo de 8 pies de altura con una cabeza inclinada, superfuerza y un conjunto de mandíbulas internas que podían abrir la cabeza de una víctima como un melón. Acechaba a su presa en la oscuridad y esperaba el momento oportuno para atacar, convirtiéndolo en uno de los iconos más queridos y temidos del horror.

6 Criatura alienígena (La cosa)

Alien de La Cosa.

‘The Thing’ sigue siendo una de las películas de terror de ciencia ficción más tensas y conmovedoras jamás realizadas, gracias en gran parte a su premisa sobre una criatura alienígena que puede imitar a otros seres orgánicos y asumir su forma, apariencia y gestos.

La película hizo un excelente trabajo al utilizar el miedo y la paranoia como un medio para impulsar la historia, ya que nadie sabía a quién personificaba al monstruo en un momento dado.

5 The Babadook (The Babadook)

El Babadook.

El Babadook es el monstruo que da nombre a la película que lo presenta. En la película, comienza como un personaje en un libro emergente titulado Mister Babadook que explica que el monstruo aparece después de que la gente se entera de su existencia para aterrorizarlos.

El Babadook aterroriza a la madre soltera Amelia Vanek y a su hijo Sam, quienes todavía están de duelo por la pérdida del esposo de Amelia y el padre de Sam, que murió horas antes de que naciera Sam. Debido a esta dinámica, el Babadook actuó como una metáfora del dolor y los efectos que puede tener en las personas cuando no lo manejan adecuadamente.

4 Monstruos (Un lugar en silencio)

Un lugar en silencio.

Los monstruos de Un lugar en silencio son extraterrestres con cuerpos blindados y audición súper sensible, pero no pueden ver. Al escuchar un ruido, los Monstruos pueden localizar y atacar la fuente del ruido.

Debido a la naturaleza de las criaturas, la película en sí utiliza muy poco ruido diegético (ruido que ocurre dentro del escenario ficticio). Esto hace que todos y cada uno de los sonidos fuera de la película sean alarmantes para los espectadores que están tan absortos en la película que ellos mismos tienen miedo de emitir un sonido.

3 La bruja (El proyecto de la Bruja de Blair)

La bruja de Blair.

La Bruja de Blair es un monstruo cuya historia entera fue inventada para las películas. Para las dos primeras, Blair Witch es más una fuerza o una presencia. No se ve, pero da señales de que está al acecho cerca de los personajes, como dejar montones de rocas o los icónicos paquetes de palos. En la tercera película, la bruja de Blair hace acto de presencia, persiguiendo a la última chica, Lisa, a través de la casa de Rustin Parr, donde se refugia la bruja.

La bruja de Blair da más miedo cuando no se ve y se usa para torturar psicológicamente a los personajes porque el público no sabe quién o qué es realmente la bruja de Blair, incluso con el conocimiento del folclore detrás de ella.

2 El hombre pálido (El laberinto del fauno)

El hombre pálido.

El hombre pálido es el monstruo que el Fauno entrega a Ofelia en El laberinto del fauno. Para esta tarea, Ofelia debía recuperar una daga de su guarida. Se sabe que el Hombre Pálido se come a los niños, pero Ofelia lo encuentra dormido. El fauno le aconsejó que no comiera nada de su comida, pero ella lo hizo de todos modos, despertándolo. Se come a dos de las hadas que acompañan a Ofelia antes de perseguirla. Afortunadamente, logra escapar.

El aspecto más aterrador del hombre pálido es que no tiene ojos en la cara. En cambio, puede insertar globos oculares en las palmas de las manos cuando quiere ver.

1 Pennywise

Pennywise.

Pennywise es el antagonista de la novela It de Stephen King y sus adaptaciones. Pennywise es una criatura de otro mundo que principalmente toma la forma de un payaso de fiesta trastornado. Se alimenta de los miedos de la gente, en particular de los niños, y explota esos miedos para atacar, matar y devorar a la gente.

Se adaptó a una miniserie de televisión a principios de los 90 y luego se convirtió en dos películas de terror. Fue interpretado por los consumados actores Tim Curry y Bill Skarsgård para las respectivas adaptaciones. Debido a las representaciones de estos actores, junto con la premisa de alimentarse de los miedos de la gente, Pennywise era un monstruo verdaderamente aterrador.

