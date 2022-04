Loki, la serie disponible en Disney Plus es la más vista del UCM

La serie es la única que hasta ahora tendrá una segunda temporada/Foto: Seriestation

Loki se ha convertido en la serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) más vista en la plataforma de Disney Plus. Superando a otras producciones como WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, además de la recién estrenada serie, Moon Knight.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Loki es la única serie que hasta ahora ha renovado para una segunda temporada de todas las producciones televisivas que ha lanzado Marvel y Disney en streaming.

El show de Tom Hiddleston y sus viajes temporales sigue siendo la producción vinculada al UCM más seguida por los espectadores. No obstante, Hawkeye es hasta ahora, la serie con menos vistas en Disney+, esto de acuerdo a informes de los medios ScreenRant y The Hollywood Reporter.

Loki es la producción más exitosa del UCM en Disney Plus

Esta serie es la más vista en la plataforma/Foto: Marca

Según los datos citados por ambos medios, Loki es la serie del MCU más vista en el servicio de streaming. La producción de Hiddleston registró 5230 millones de minutos vistos en Disney+, mientras que WandaVision quedó en segundo lugar con 4800 millones de minutos.

The Falcon and the Winter Soldier estuvieron en tercer puesto con 4150 millones y Hawkeye sólo logró 3450 millones. Se espera que Hiddleston, Owen Wilson, Sofia Di Martino y demás regresen a la historia de ciencia ficción, viajes temporales y variantes durante su segunda temporada, la cual podría llegar hasta 2023.

No obstante, se sabe que la directora Kate Herron no regresará a la serie del Dios de las Mentiras, los nuevos directores serán Aaron Moorhead y Justin Benson, algo que podría traer varios cambios al proyecto.

¿Cuáles son las series de Marvel que llegarán a Disney Plus?

Ms. Marvel es una de las series del UCM que llegará a Disney+/Foto: Cine Premiere

Si todo va bien, la plataforma Disney Plus recibirá en uno meses series como Ms. Marvel, She-Hulk, Ironheart y Secret Invasion, las cuales completarán las líneas narrativas del UCM. Por ahora no se ha detallado de qué tratará la nueva temporada de la serie Loki.

