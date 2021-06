Loki fue el estreno más visto de cualquier serie de Marvel en Disney Plus

Disney parece tener otro programa exitoso en sus manos, ya que su nueva serie, Loki tuvo el estreno más visto de cualquier serie de Marvel transmitido en Disney Plus. Además, puedes conocer todos todos los detalles del programa en La Verdad Noticias.

"LOKI" consta de seis episodios en total, el primero de los cuales se estrenó ayer en el servicio de streaming, y cada nuevo episodio se lanza todos los miércoles hasta el 14 de julio. La serie está protagonizada por Tom Hiddleston como el Dios de las travesuras favorito de todos junto con una gran cantidad de otros personajes de cómics de Marvel.

Después de robar el Tesseract durante Avengers: Endgame, una misteriosa organización burocrática conocida como Time Variance Authority captura una versión alternativa de Loki. La TVA existe fuera de los reinos del tiempo y el espacio y monitorea la línea de tiempo interrumpida.

Le dan al dios un ultimátum, o ayudan a arreglar la línea de tiempo para detener una amenaza mayor, o se borran por completo de toda la existencia. El viaje en el tiempo en Endgame finalmente creó algunos agujeros en la trama de MCU que dejaron preguntas persistentes; sin embargo, el primer episodio los arregló rápidamente.

La serie de Tom Hiddleston esencialmente confirmó que realmente no importaban. Pero, parece que arreglar los agujeros de la trama no fue lo único que hizo bien el nuevo programa de Disney Plus.

En una publicación de Fandom en Twitter, los datos muestran que Loki fue el estreno más visto de cualquier programa de Marvel en Disney +. Según los datos, el primer episodio fue transmitido por 890,000 tan solo en hogares estadounidenses, más las reproducciones internacionales.

Eso supera en gran medida a The Falcon and the Winter Soldier, que tuvo transmisiones de 759,000 hogares, así como de los 655,000 hogares que transmitieron WandaVision. Aunque estos números no tienen en cuenta las vistas móviles, aún ofrecen una gran comprensión de la popularidad del último programa de MCU.

¿Qué hace exitosa a la serie de "Loki"?

La serie de Tom Hiddleston se estreno el 9 de junio

Una posible razón de por qué Loki se ha desempeñado tan bien se debe en parte a la popularidad y elogios que Hiddleston ha recibido por interpretar al Dios de la Travesura en tantas películas diferentes.

Su actuación como personaje ha desarrollado una adorada base de fanáticos que lo convierte en una estrella de perfil mucho más alto que las estrellas de los programas anteriores de Disney Plus con Marvel.

Además, la inclusión de una estrella, Owen Wilson también generó mucho interés para las audiencias que, de otro modo, habrían dejado de lado la serie. Otra posibilidad para la presentación del nuevo programa es el cambio de estrenarse los viernes a los miércoles.

Esto podría haber proporcionado un impulso en la audiencia, ya que es más probable que la mayoría de la gente esté en casa y vea la televisión los días de semana. Más allá de la cantidad de transmisiones que recibió, también ha tenido éxito de otra manera.

Al igual que sus predecesores de Disney Plus, la serie hasta ahora ha sido un gran éxito entre los críticos, ganando elogios casi universales de todos los principales medios. Los fanáticos también se deleitaron con la configuración y su explicación del Marvel's Multiverse, que ha sido objeto de burlas durante años.

Esto hace que hace que la serie sea mucho más importante para el anfitrión de películas de MCU. Con el exitoso estreno de Loki, Marvel está mucho más cerca de expandir por completo su diverso universo de personajes tanto en Disney Plus como el MCU.

