Loki de Marvel: Tom Hiddleston adelanta una posible temporada 2

El actor estadounidense Tom Hiddleston se embarcará en su primera aventura en solitario de Marvel en Loki de Disney +. Pero, ¿será una serie limitada como sus predecesoras, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier?

Pues parece que no, ya que la estrella de Marvel ha insinuado que podría haber más de una temporada para su amado Dios de las travesuras. Esto es lo que dijo Hiddleston sobre una posible temporada 2 de Loki.

¿Tendrá 'Loki' una temporada 2?

¿Tendrá 'Loki' una temporada 2?

Nate Moore, vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel, le dijo a IndieWire que TFATWS se presentó en la categoría de serie dramática y WandaVision se presentó como una serie limitada.

Dado eso, parece que están buscando más temporadas para Sam y Bucky. También dijo que Loki "se presta" a más temporadas. De hecho hay rumores de que Loki ha sido renovado para la temporada 2 por Disney, aunque no se han hecho anuncios oficiales.

Según información obtenida por La Verdad Noticias, las actualizaciones en Production Weekly (un medio para que los profesionales de la industria encuentren trabajo) revelaron que la producción de la temporada 2 de Loki comenzará en enero de 2022.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Tom Hiddleston dijo que no tiene sentido despedirse de Loki para siempre. Él dijo: “Me había despedido del personaje, pero ahora he regresado. Todavía hay nuevos caminos por explorar".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.