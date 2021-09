Loki: La temporada 2 podría empezar a filmarse hasta 2023

Según Kevin Feige, es posible que la temporada 2 de Loki no comience a filmar hasta 2023 a más tardar debido a la implacable búsqueda de un nuevo director o directora tras la salida de Kate Herron, como te revelamos en La Verdad Noticias.

La segunda temporada del exitoso programa de Disney + se anunció en el último episodio de la primera entrega. Creado por Michael Waldron, dirigido por Kate Herron y producido por Feige, Waldron, Louis D'Esposito, Victoria Alonso y Tom Hiddleston, como el personaje principal.

Después de que Disney Plus confirmó la segunda temporada de “Loki”, los fans han estado ansiosos por saber que ocurrirá en ella después de que la primera entrega terminó en un final sorprendentemente monumental que cambió todo el MCU a un nuevo reino de posibilidades.

Kevin Feige revela más detalles de “Loki”

Mientras era entrevistado por Collider para Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Kevin Feige respondió a preguntas sobre la temporada 2, cuándo comenzará la filmación, así como quién dirigirá después de la partida de Kate Herron.

Feige confirmó que la serie está en desarrollo, junto con la esperanza de que gran parte del equipo creativo regrese pese a la salida de Herron. También reveló que la búsqueda de un director comenzará en breve.

Además de adelantar la peligrosa misión de Tom Hiddleston en Loki 2, el director de Marvel Studios reveló que la filmación tendrá una fecha de inicio estimada en algún momento de 2022 o 2023.

"Está en marcha. Lo estamos desarrollando mientras hablamos [...] Kate está pasando a cosas más grandes y mejores, por lo que la búsqueda del director comenzará en breve, y no estoy siendo evasivo. Tenemos una fecha de inicio".

¿Cuántos capítulos tiene Loki?

Loki tuvo un total de seis episodios

La primera temporada de Loki tuvo un total de seis episodios, en cuyo final de temporada se reveló que He Who Remains de Jonathan Major, una variante del futuro villano del MCU, Kang the Conqueror, así como el concepto del multiverso.

Después de que Kang the Conqueror fue revelado como el verdadero villano de la serie, el verdadero misterio es qué pasará con la temporada 2 de Loki, cuya trama fue mantenida en secreto por Kevin Feige.

