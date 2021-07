Loki: ¿La TVA será destruida por sus propios agentes?

El episodio más reciente de "Loki" muestra las grietas en la Autoridad de Variación de Tiempo (TVA), y puede que sea demasiado tarde para llenarlas. ¡Spoiler alert para el episodio 4 de la serie!.

Ha habido un aire de incertidumbre en episodios anteriores sobre si la TVA es o no tan noble como parece en el exterior. Estas sospechas se probaron aún más cuando Sylvie (Sophia Di Martino) le confirma a Loki (Tom Hiddleston) que consta de variantes.

Entonces, la derrota de TVA puede no provenir de Loki o Sylvie, sino de sus propias filas, como te explicaremos en La Verdad Noticias a continuación así como más detalles del estreno del episodio 4 de "Loki".

¿Qué pasará con la TVA en "Loki"?

TVA podría ser destruida por sus propios agentes

Todos los agentes de TVA creen que los Guardianes del Tiempo los crearon con el único propósito de servir y mantener la Línea de Tiempo Sagrada. Su trabajo consiste en restablecer las realidades ramificadas (Eventos Nexus) y eliminar las variantes.

Pero cuando Hunter C-20 es encantada por Sylvie, se entera del secreto de TVA sobre sus agentes. El episodio 4 de "Loki" creó más teorías y dudas entre los seguidores de la serie de Disney Plus.

Debido a su descubrimiento y su falta de voluntad para seguir adelante con su vida pasada, la jueza Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) la hace "podar". La rápida disensión dentro de un cazador de TVA sirve como el primer indicio de cómo se puede derrotar a la organización.

Hay otros dos casos en los que las variantes traicionan inmediatamente al TVA después de conocer la verdad. La primera proviene de Hunter B-15 (Wunmi Mosaku), quien, después de estar encantada, ve su vida pasada y exige que Sylvie se la muestre nuevamente.

El segundo es con el Agente Mobius (Owen Wilson), quien se tomó un tiempo para convencer porque siempre ha sido un agente leal y amigo de Renslayer. Lamentablemente, al descubrir la verdad, Renslayer lo acorrala rápidamente y lo poda.

Mientras Sylvie y Loki son llevados a los Time-Keepers para ser borrados, Hunter B-15 bloquea el evento y ayuda a los dos a liberarse antes de ser noqueados. Dado que B-15 no fue podada y ya ha demostrado ser uno de los Minutemen más capaces de la TVA, podría iniciar una rebelión dentro de la organización.

Con Sylvie y Renslayer derrotada, todo lo que ella y B-15 tienen que hacer es despertar a las otras variantes. Luego, con un pequeño ejército de traidores podrían liderar la carga para acabar con quien sea que realmente esté dirigiendo la TVA.

Este plan también funcionaría en dos partes porque después de que Renslayer poda a Loki, se entera de que en realidad no lo borran de la existencia, sino que lo llevan a otro punto en el tiempo donde residen otras variantes de Loki.

Si sobrevivió a la poda junto con los otros Lokis, es posible que otras variantes también sobrevivieran, incluido Mobius. Esto también le da a Loki un ejército sustancial para llevar de regreso a la TVA, donde puede unirse a Sylvie y B-15 para desmantelarlo para siempre.

El final de la TVA está a la vista. Durante cuatro episodios, Loki ha tenido espectadores pensando que sería el dios nórdico o Sylvie serían los que dejarían caer el hacha sobre la organización.

Sin embargo, tras el reciente cambio de lealtad de B-15, parece más plausible que una revolución esté en el horizonte. A medida que las variantes recién despertadas surgen para encontrarse con la persona a cargo de arruinar sus vidas, parece que los mismos sistemas diseñados para mantener el orden en la TVA conducirán a su destrucción.

¿Cuánto durará Loki?

"Loki" lanzará su episodio final el 14 de julio 2021

"Loki" ha demostrado su potencial desde el primer episodio, y se convirtió en el estreno más visto de las series Marvel en Disney Plus, sin embargo, no tendrá una vida tan largo como sus predecesoras, WandaVision y Falcon and the Winter Soldier.

"Loki", que presentó a la TVA en el Universo Cinematográfico Marvel, tendrá una duración de 6 episodios de 50 minutos cada uno. Cada entrega llegará a la plataforma de streaming los días miércoles.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!