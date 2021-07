Loki: ¿Kang the Conqueror será revelado como el verdadero villano de la serie?

El episodio 5 de "Loki" establece un encuentro final entre nuestro 'héroe' (Tom Hiddleston), su contraparte Sylvie (Sophia Di Martino) y quien esté realmente detrás de la Autoridad de variación del tiempo.

Al final del episodio, con la ayuda del Viejo Loki (Richard E Grant), la pareja logra vencer a la entidad dragón humeante Alioth y abre una puerta de entrada a un castillo o mansión de aspecto espeluznante.

Antes del episodio 6 de Loki, todavía no sabemos exactamente quién es el verdadero villano del programa o si la TVA será destruirda por sus propios agentes, después de descubrirse que el misterioso villano es el creador de TVA y los falsos Time Keepers del episodio 4.

¿Estará Kang the Conqueror en "Loki"?

Kang esta confirmado para aparecer en Ant-Man 3

Las pistas sobre el enemigo final de Loki y Sylvie están comenzando a alinearse, y el confirmado villano para Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang the Conqueror, ha sido el principal sospechoso pero nada ha sido confirmado aún.

En gran medida, se espera que el próximo gran villano del MCU, Kang the Conqueror esté esperando a nuestros dioses de travesuras en ese castillo y que será interpretado por Jonathan Majors.

Pistas que apuntan a la llegada de Kang

En La Verdad Noticias, te presentamos algunas pistas que apuntan a Kang the Conqueror como el villano real de "Loki", aunque te recordamos ser cauteloso después de que teorías de fans como que Pietro Maximoff era Mephisto en WandaVision no llegaron a nada.

Los fanáticos notaron que durante el episodio 5 de Loki, puede verse en el Vacío lo que podría ser las ruinas de la Torre de los Vengadores, con el logotipo 'Qeng' en lugar del logo de los Vengadores.

Qeng Enterprises es una compañía dirigida por Kang desde la antigua Torre de los Vengadores en los cómics de Marvel, y es parte de lo que podría denominarse la historia reciente del Universo Cinematográfico Marvel: Qeng se presentó en 2015.

Además, el dragón ahumado Alioth que persigue a los Lokis en el Vacío tiene vínculos increíblemente cercanos con Kang en los cómics. En la serie hay otra conexión con Kang que se ha notado varias veces: la jueza Renslayer.

La despiadada jueza de TVA está vinculada románticamente con Kang the Conqueror en los cómics de Marvel. Finalmente, en el episodio 1, vimos una espada de aspecto futurista del tercer milenio. El siglo 30 es de donde proviene Kang en los cómics.

Kang the Conqueror se resume mejor como un enemigo que viaja en el tiempo. Entonces, ser el hombre detrás de la TVA tiene sentido, pero podría ser anticlimático tenerlo en el episodio final de "Loki" que solo durará 45 minutos y no podría aprovecharse al 100.

