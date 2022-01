Live action de Blanca Nieves no tendrá enanos; responde Disney a polémicas

Live action de Blanca Nieves se queda sin enanos tras polémicas

Tras las polémicas declaraciones del actor Peter Dinklage, Disney respondió que el live action de Blanca Nieves no contará la historia de los enanos.

Y es que, la casa del ratón aseguró que el lugar de los enanos será ocupado por criaturas mágicas o de realidad fantasiosa.

No es el primer cambio dentro de la clásica historia, pues incluso la actriz que interpretará a Blanca Nieves es de origen latino.

Blanca Nieves y los siete enanos es uno de los clásicos animados de Disney más populares de todos los tiempos, formando ahora parte de las historias reinventadas al formato live action.

Con la llegada de nuevas generaciones, Disney le apuesta a temas más inclusivos no solo en idioma, sino también en raza, etnia o sexo.

Blanca Nieves no será la excepción, pues la cinta live action no solo presentará un color de piel distinto el esperado, sino que tampoco incluirá a personajes icónicos.

Los siete enanos no formarán parte de la historia que Disney contará y en su lugar estarán criaturas mágicas hechas con CGI.

Esta fue la respuesta que la casa productora le dio al actor Peter Dinklage, quien alabó la presencia de una latina en el rol principal, pero condenó la idea de seguir usando la imagen de las personas con enanismo desde el punto de vista cómico.

Peter Dinklage, famoso actor que dio vida a Tyrion Lannister en la serie Juego de tronos, se expresó sobre el uso de personas con enanismos en papeles donde solo se ridiculizan.

"Hay mucha hipocresía. Literalmente, sin ofender a nadie, pero me sorprendió un poco cuando estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Sin embargo, todavía estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí. Eres progresista en un sentido, pero sigues contando esa jodida historia retrógrada sobre siete enanos viviendo juntos en una cueva".

Las declaraciones continuaron...

"¿Qué diablos estás haciendo, hombre? ¿No he hecho nada para promover la causa desde mi tribuna? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso. No sé qué estudio es, pero estaban muy orgullosos de eso. Todo mi amor y respeto para la actriz y todas las personas que pensaron que estaban haciendo lo correcto. Pero yo sólo pienso: ‘¿Qué están haciendo?".

Ahora bien, es poco lo que se sabe sobre las filmaciones del live action de Blanca Nieves y desde luego todos los detalles sobre su estreno en cines.

