¿Listo para The Strokes y su concierto en CDMX? Aquí te damos los detalles

The Strokes están preparando los shows que mostraran a su público en las tres presentaciones que tienen programadas en México, la primera sería a principios de abril en el Tecate pa´l Norte en Monterrey y un mes después estarían llegando al Capital Guadalajara el 21 de mayo.

Pero sin duda la presentación que no te puedes perder es la que darán en La Ciudad de México, pues en compañía del grupo The War On Drugs y Mac DeMarco harán que vivas la gran experiencia desde el Foro Sol, el 19 de mayo de este año.

Desde su cuenta de Twitter The Strokes ha compartido que estarán de visita en el país, luego de estar en el Corona Capital del 2019, en su concierto podrás las canciones de su reciente disco The New Abnormal, lanzado en 2020, así como sus grandes clásicos.

Más detalles de la próxima presentación de The Strokes

El integrante de la banda Julian Casablancas ha compartido desde su cuenta de instagram su emoción por presentarse de nuevo en el país, anunciaron que este la preventa de los boletos comienza el miércoles 9 y jueves 10 de febrero en Citibanamex.

La venta general comenzará a partir del 11 de este mes, esto sería a través de Ticketmaster, hasta ahora la sorpresa confirmada es la de sus invitados pero te seguiremos informando de las actualizaciones sobre el concierto de la banda.

¿Cuántos años tiene Julián Casablancas?

El vocalista de la banda de rock The Strokes, Julian Fernando Casablancas tiene 43 años, nació el 23 de agosto de 1978 en Nueva York, Estados Unidos.

