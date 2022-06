Lista completa de ganadores en los MTV Movie & TV Awards 2022

La edición 2022 se llevó a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

El pasado 5 de junio se llevó a cabo la 30ª edición de los MTV Movie & TV Awards desde el el Barker Hangar en Santa Mónica, California. Si te perdiste este magno evento organizado por la cadena MTV para premiar a lo mejor del cine y la televisión en lo que va del año, no te preocupes ya que La Verdad Noticias trae para ti la lista completa de ganadores.

Cabe destacar que la entrega de premios estuvo a cargo de Vanessa Hudgens y Tayshia Adams, quienes se encargaron de presentar las 27 categorías y sus respectivos ganadores elegidos por el público, así como los tres reconocimientos especiales: Comedic Genius Award, MTV Generation Award y MTV Reality Royalty Lifetime Achievement.

La carrera cinematográfica de "La Diva del Bronx fue reconocida con el premio 'The Generation Award' durante la gala anual de los MTV Movie Awards.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el poderoso discurso que ofreció Jennifer Lopez al recibir el MTV Generation Award, galardón con el que ve honrada su extensa carrera cinematográfica. Otro detalle fue la aparición de una enorme serpiente al momento de que Poopies, estrella de Jackass Forever, recibiera su premio a Mejor Beso.

Lista completa de ganadores

Euphoria y Spider-Man: No Way Home fueron los proyectos más galardonados de la noche.

Ganando 4 de sus 7 nominaciones, Euphoria se convirtió en la producción más aclamada de la edición 2022 de los MTV Movie & TV Awards. En lo que respecta al cine, el día de ayer se reveló que Spider-Man: No Way Home solo conseguía ganar dos de sus siete nominaciones, aunque esto no le quita el mérito de que haya tenido un arrasador éxito en taquilla.

A continuación, la lista completa de ganadores.

Best Movie: Spider-Man: No Way Home

Best Show: Euphoria

Best Performance in a Movie: Tom Holland en Spider-Man: No Way Home

Best Performance in a Show: Zendaya en Euphoria

Best Comedic Performance: Ryan Reynolds en Free Guy

Best Hero: Scarlett Johansson en Black Widow

Best Villain: Daniel Radcliffe en The Lost City

Best Kiss: Poopies y la serpiente en Jackass Forever

Most Frightened Performance: Jenna Ortega en Scream

Best Fight: Cassie vs. Maddy en Euphoria

Best Breakthrough Performance: Sophia Di Martino en Loki

Best Team: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson en Loki

Here For The Hookup: Euphoria

Best Song: ‘On My Way (Marry Me)’ de Jennifer Lopez para Marry Me

Best Musical Moment: Dance With Me de Heartstopper

Best Music Documentary: Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U

Best Docu-Reality Show: Selling Sunset

Best Reality Star: Chrishell Stause de Selling Sunset

Best Reality Romance: Loren and Alexei Brovarnik en Loren & Alexei: After the 90 Days

Best Competition Series: RuPaul's Drag Race

Best Lifestyle Show: Selena + Chef

Best Unscripted Series: The D'Amelio Show

Best Talk/Topical Show: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Best Host: Kelly Clarkson en The Kelly Clarkson Show

Breakthrough Social Star: Bella Poarch

Best Fight: Bosco vs. Lady Camden en RuPaul's Drag Race S14

Best Reality Return: Paris Hilton en Cooking with Paris y Paris in Love

Comedic Genius Award: Jack Black

MTV Generation Award: Jennifer Lopez

MTV Reality Royalty Lifetime Achievement: Bethenny Frankel

¿Qué son los MTV Movie & TV Awards?

El streaming arrasó al conquistar gran parte de las 27 categorías en esta edición de los MTV Movie & TV Awards.

Los MTV Movie & TV Awards, originalmente llamados MTV Movie Awards, son una entrega de premios organizada por la cadena MTV desde 1992 que busca galardonar a lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos. En 2017, la premiación comienza a reconocer el éxito de las series de televisión y ahora comienza a ser conquistada por el éxito del streaming.

Fotografías: Redes Sociales