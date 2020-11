Lindsay Lohan quiere reunir al elenco original de “Mean Girls”, ¿Una secuela?/Foto: E! Online

Lindsay Lohan apareció en "The OG Mama D Podcast" con su madre Dina y Chanel Omari, con el trío discutiendo la reciente reunión virtual de "Mean Girls" que fue presentada por Katie Couric el 3 de octubre, también conocida como "Mean Girls Day".

La actriz dijo cuando se le preguntó sobre una secuela y sobre la reciente reunión: “Quiero decir, sé que van a hacer algo, pero todavía no sé exactamente qué. Y sería un honor formar parte de él”.

“Obviamente fue muy divertido hacer, ya sabes, ponernos al día por completo con la reunión, porque se sintió como, y luego no transmitieron parte de esto, pero se sintió como si lo fuera, todos nos habíamos visto el uno al otro un día antes”, dijo Lohan.

Añadió: “Todavía parece que nos conocemos muy bien, porque pasamos mucho tiempo juntos y discutimos cómo ha estado trabajando entre nosotros. Que ha sido tan continuo a lo largo de los años”.

“Eso es, se siente como si todos siguiéramos siendo buenos amigos, lo cual fue muy agradable ponernos al día con todos. Así que fue muy divertido", confesó la intérprete de "Rumors".

Lindsay Lohan quiere trabajar en Broadway

La estrella de Mean Girls también habló sobre querer hacer Broadway y le dijo a la pareja: “Definitivamente consideraría Broadway. Quiero decir, hice 'Speed The Plough' en el West End de Londres. Así que estábamos hablando de llevar eso a Broadway fuera de Broadway y no estoy segura de qué pasó con eso, pero definitivamente haría Broadway. ¡Me encanta el increíble acto de bailar y cantar con triple amenaza!"

Lindsay está dispuesta a probar cosas diferentes en su carrera actoral, como realizar teatro musical en algún momento/Foto: Sopitas

Luego hablaron sobre su deseo de que su madre Dina esté en "Dancing With The Stars". “Mi mamá necesita estar en 'Dancing With The Stars'. Y quiero ir y animarla”, dijo.

“Ese sería mi sueño de verla en [eso]. Ella lo haría tan bien, si no ganaría. Ella fue bailarina, toda su vida, ya sabes, ¡fue bailarina!”, expresó. ¿Quieres ver otro encuentro del cast de “Chicas Pesadas”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

