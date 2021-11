Lil Nas X "confirma" que será el nuevo spiderman, Miles Morales, en UCM

Lil Nas X ha estado dominando las redes sociales por una foto junto a dos estrellas de Spider-Man, Andrew Garfield y Tom Holland, lo que hizo surgir los rumores / bromas de que dará vida a Miles Morales de "Into the Spiderverse".

El rapero respondió a los rumores compartiendo la foto junto a las estrellas de la franquicia asegurando que "los rumores son ciertos, estaré interpretando a Miles Morales", escribió en Twitter.

Miles Morales debutó en Ultimate Fallout #4 y en cine con Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018), y que ahora los fans sospechan que podría aparecer en Spider-Man: No Way Home aunque hay una diferencia de edad entre el rapero y el spiderman.

¿Qué edad tiene Miles Morales?

Miles Morales en Spider-Man into the Spiderverse

El personaje de Marvel Cómics tiene apenas 15 años de edad en la mayoría de sus presentaciones como Into the Spiderverse, a diferencia del rapero de Georgia que tiene 22 años de edad, una diferencia bastante aparente con el personaje.

Sin embargo, la edad del cantante más polémico del momento puede no ser un gran obstáculo para dar vida a Miles Morales. Andrew Garfield tenía 29 años cuando interpretó a un Peter Parker en preparatoria en The Amazing Spider-Man.

Tobey Maguire tenía 27 años en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi y Tom Holland, el actual hombre araña, tenía 20 años en su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel y 25 en su salida, con un Peter aún en preparatoria.

¿Lil Nas X será Miles Morales?

Hasta el momento, Marvel Studios no ha hecho anuncios sobre Miles Morales en ninguna de sus próximas películas. Sin embargo, un miembro de su familia tuvo una breve aparición en Spider-Man: Homecoming del UCM.

Sin embargo, la próxima película explorará el multiverso por lo que es posible que Lil Nas X o cualquier actor pudiera aparecer como Morales, aunque no estaba en las nuevas imágenes de Spider-Man: No Way Home con los tres Spiderman.

