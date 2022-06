Lightyear: Todo lo que necesitas saber sobre la película de Pixar y Chris Evans.

Es difícil decir algo sobre Pixar que no se haya dicho ya. El estudio de animación propiedad de Disney lanzó su primer largometraje animado por computadora, Toy Story, en 1995. Esta película allanó el camino no solo para más cintas animadas por computadora, sino también para películas más sorprendentes de Pixar, como Buscando a Nemo, Los increíbles y Up.

Lo que separa a Pixar de otros estudios de animación CG es que sus películas, además de ser divertidas y emocionantes, a menudo tratan temas y mensajes maduros, lo que hace que valgan la pena tanto para niños como para adultos.

En la reunión del Día del Inversionista de Disney de 2020, el director creativo de Pixar, Pete Doctor, anunció Lightyear, un largometraje sobre el origen del icónico personaje de Toy Story , Buzz Lightyear.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Lightyear?

Lightyear se estrenará el 17 de junio de 2022, tres meses después de la última película de Pixar, Turning Red. En cuanto a si Lightyear recibirá o no un estreno simultáneo con Disney+, el éxito de taquilla de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha convencido a Disney de dar estrenos solo en cines para muchas de sus películas de 2021 y presumiblemente todo lo que venga después.

Disney lanzó el primer tráiler de Lightyear el 29 de octubre de 2021, que ofrece al público un buen vistazo a la impresionante animación fotorrealista de la película, así como a sus mundos y personajes futuristas.

La Verdad Noticias informa que, además, la clásica canción de David Bowie “Starman” crea el ambiente para la mayor parte del tráiler. A esto le siguió un segundo avance el 8 de febrero de 2022, un anuncio de TV lanzado el 28 de marzo y el último avance, lanzado en abril.

¿Quién está en el elenco de Lightyear?

El propio Capitán América, Chris Evans, será la voz del Space Ranger titular de la película. Aunque Tim Allen expresó a Buzz Lightyear en las primeras cuatro películas de Toy Story y ha seguido haciéndolo en gran parte de sus medios relacionados, MacLane, quien casualmente dirigió a Allen en el cortometraje de Toy Story de 2011 Small Fry y el especial de televisión de 2013 Toy Story of Terror.

Además de Evans, Keke Palmer (Scream Queens), Dale Soules (Orange Is the New Black) y Taika Waititi (Jojo Rabbit) también han sido anunciados como parte del elenco, prestando sus voces a otros reclutas ambiciosos en Star Command. El elenco de voces también incluye a Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramírez, Peter Sohn e Isiah Whitlock Jr.

