Lightyear: Pixar lanza segundo tráiler sorpresa

Es la película dentro de una película sobre Buzz Lightyear (Chris Evans) en la que se basa el icónico juguete con la voz de Tim Allen. Los fanáticos de toda la vida sabrán que esta no es la primera vez que el estudio explora lo que Buzz Lightyear hace en el universo, ya que la película de 2000 "Buzz Lightyear of Star Command: The Adventure Begins" sigue una ruta similar.

Sin embargo, la nueva película animada va mucho más allá con Buzz y Comando Estelar, ya que sigue al astronauta titular en su primer vuelo de prueba antes de enfrentarse al infame emperador Zurg (James Brolin). El primer tráiler reveló el gran enfoque de ciencia ficción del personaje, completo con sus compañeros astronautas y un atisbo del imperio de Zurg.

Y ahora, Pixar ha lanzado un inesperado segundo tráiler de "Lightyear", y tiene algunas sorpresas bajo la manga.

Buzz Lightyear se pierde en el futuro

El segundo tráiler de "Lightyear" establece rápidamente que Buzz es lanzado 62 años en el futuro después de su vuelo de prueba, y tiene que asociarse con Izzy Hawthorne (Keke Palmer), la nieta de su amiga, Alisha Hawthorne (Uzo Aduba). Afortunadamente, también tiene a su fiel gato robot Sox (Peter Sohn) a su lado para darle sentido a todo.

Si viajar al futuro no fuera suficiente, también debe evitar ser asesinado por el imperio robótico de Zurg. Esto ve a Buzz e Izzy formando equipo con un equipo heterogéneo de soldados, incluidos Mo Morrison (Taika Waititi) y Darby Steele (Dale Soules), para derrotar al villano.

El metraje muestra la emocionante visión de "Lightyear", dando a los fanáticos una idea de cuán grande es este nuevo universo. Está claro que Chris Evans también puede mostrar sus habilidades cómicas aquí, respaldado por estrellas talentosas como Palmer y Waititi.

Afortunadamente, el público no tiene que esperar 62 años para "Lightyear", ya que llega a los cines el 17 de junio de 2022.

