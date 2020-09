Liga de la Justicia: los 5 Miembros Más Importantes de la Historia

El Universo DC tiene una variedad de increíbles equipos de superhéroes, desde los Jóvenes Titanes hasta los Forasteros y la Legión de Superhéroes, pero ningún equipo es tan icónico como la Liga de la Justicia. Hogar de los más grandes héroes del Universo DC, la Liga de la Justicia se unió por primera vez para derrotar a Starro the Conqueror y ha salvado al mundo, y al universo, innumerables veces desde entonces.

A veces, las filas de la Liga de la Justicia están llenas de grandes bateadores como Flash y el Capitán Atom, y otras veces la lista ha sido menos que estelar. Aún así, no importa quién esté en el equipo, la Liga de la Justicia siempre está ahí para salvar el día, simplemente puede llevar más tiempo dependiendo de quién esté cerca.

Superman

Haciendo su debut en 1938, Superman cambió el rostro de los cómics y provocó la era de los superhéroes. En la historia del Universo DC, Superman no es el primer superhéroe, pero es el más grande. Su poder no solo tiene todas las grandes habilidades, son sus habilidades como líder. A la vez compasivo y fuerte, Superman ha liderado la Liga de la Justicia varias veces, pero nunca ha usado su poder para obligar a otros a hacer lo que él quiere. Es un líder no solo para la Liga sino para todos los héroes del Universo DC.

Batman

Batman, el Caballero Oscuro de Gotham City, se destaca como el único humano sin superpoderes que puede defenderse junto a héroes como Green Lantern, Superman y Wonder Woman. Batman es un genio estratégico que suele idear un plan que salva el día y su conocimiento técnico es insuperable. Como el multimillonario Bruce Wayne, Batman ha financiado muchas iteraciones de la Liga de la Justicia a lo largo de los años, desde su base de satélites hasta las naves que utilizan para viajar a lo profundo de la galaxia. Sin Batman, la Liga de la Justicia podría desmoronarse rápidamente.

Wonder Woman

La Liga de la Justicia es mejor conocida por el hecho de que tiene entre sus filas a los "Siete Grandes" de DC, pero es la trinidad lo que realmente hace que la Liga de la Justicia se destaque. Mientras Superman lidera el equipo y Batman es el estratega, es Wonder Woman quien ha mantenido juntas diferentes versiones del equipo a lo largo de los años. Proveniente de la isla oculta Themyscira para traer mensajes de amor y paz, Wonder Woman es una de las miembros más poderosas de la Liga, y aunque solo ha liderado al equipo durante breves períodos de tiempo, es la persona a la que los demás líderes recurren.

Martian Manhunter

Martian Manhunter, miembro fundador de la Liga de la Justicia, ha sido parte de casi todas las versiones del equipo que han existido. El último de su carrera, Martian Manhunter ha encontrado una familia con la Liga de la Justicia, lo que lo convierte en el corazón del equipo. Durante los años que la Liga fue un equipo sancionado por la ONU, Martian Manhunter sirvió como líder de la Liga de la Justicia de América. Cuando la Liga de la Justicia se disolvió por primera vez, fue Martian Manhunter, junto con Aquaman, quienes reconstruyeron el equipo. Todos los miembros de la Liga ven al Martian Manhunter como el portador de la antorcha de la historia de la Liga.

Zatanna

En la controvertida serie de eventos Identity Crisis de Brad Meltzer y Rags Morales, Zatanna se convirtió en uno de los miembros más importantes de la Liga de la Justicia, aunque probablemente no de la manera que ella hubiera querido. Cuando el malvado Doctor Light llegó a la sede del satélite de la Liga de la Justicia, agredió sexualmente a Sue Dibny, la esposa de Elongated Man. Cuando la Liga capturó al Doctor Light, se decidió que Zatanna usaría su magia para borrar la mente del villano.

Cuando Batman se enteró de lo que hizo el equipo, Zatanna también borró el conocimiento de su mente. Zatanna usó su hechizo para borrar la mente de varios villanos a lo largo de los años, sobre todo en la Sociedad Secreta de Supervillanos cuando se enteraron de las identidades secretas de varios miembros de la Liga de la Justicia. Sus acciones, aprobadas por sus compañeros de equipo, pusieron un oscuro secreto en el corazón de la Liga de la Justicia.