Liga de la Justicia: Cameo secreto de Zack Snyder es revelado

Antes del lanzamiento del 18 de marzo de La Liga de la Justicia de Zack Snyder de cuatro horas en HBO Max, La Verdad Noticias publicó una nota sobre el director, que incluía una línea que decía "E vuelto a filmar el final con un cameo de héroe que hará sonar duro las mentes de los fans" .

Esta línea ha provocado una especulación desenfrenada sobre quién podría ser el superhéroe secreto, es por eso que un sitio web afirma que ya sabe quién hará la aparición secreta.

Batman, Superman y La Mujer Maravilla personajes de la Liga de la Justicia.

Ryan Reynolds no será el cameo de Zack Snyder

Ryan Reynolds ya ha negado que aparecerá como Linterna Verde, diciendo "No soy yo" en Twitter. Otras teorías especulan que el cameo secreto podría involucrar a Harley Quinn, Supergirl o Black Adam, que de ser así marcarían el debut de Dwayne Johnson en DCEU como el personaje.

Sin embargo, Dwayne Johnson ha comenzado recientemente su régimen de entrenamiento físico antes de que comience a filmarse la película independiente Black Adam esta primavera, por lo que esa teoría en particular podría estar equivocada.

¿Quién será el personaje sorpresa de La Liga de la Justicia?

El sitio de web afirma haber hablado con "una fuente con conocimiento de la película" y dice que sabe qué personaje hará la aparición alucinante.

Según, Martian Manhunter hará el cameo. Sin embargo, considerando que la aparición de Martian Manhunter en Snyder Cut ya es conocida, se afirma que es probable que "simplemente sea reacio a los spoilers para un público que no está al tanto de las últimas noticias de superhéroes. Pero podemos confirmar que la referencia es en lo que respecta a la apariencia de Martian Manhunter".

Martian Manhunter será el cameo sorpresa de Zack Snyder.

La aparición de Martian Manhunter en Snyder Cut ya ha sido confirmada varias veces por Harry Lennix, el actor que interpreta al General Swanwick, de quien los fanáticos han teorizado desde 2013 que en realidad es J'onn J'onzz. Lennix ha hablado de Martian Manhunter en sus redes sociales, así como en entrevistas, en múltiples ocasiones.

Snyder también aparentemente ha confirmado la aparición con revelaciones del diálogo y el diseño de Martian Manhunter. Y allá por agosto, un tráiler de Snyder Cut incluso se burló de la apariencia del personaje.

Si este informe es preciso, es un poco decepcionante. Una aparición, incluso una que ha sido muy esperada desde la primera aparición del general Swanwick en El hombre de acero, difícilmente puede considerarse alucinante si ya es ampliamente conocida.

Esa línea que dimos no fue una cita directa del director, pero Snyder obviamente sabría que los lectores no están en general en el grupo demográfico de observación de la Liga de la Justicia, por lo que si esta afirmación vino de él, es probable que no sea así sobre Martian Manhunter.

La fuente podría estar equivocada, pero los fanáticos no lo sabrán con certeza hasta que la película llegue a HBO Max el próximo mes.

