¿Liam Neeson tendrá un cameo en la serie de Obi-Wan Kenobi?

Liam Neeson de Star Wars ha abordado los rumores que lo vinculan con un cameo en la próxima serie de Obi-Wan Kenobi que se dirige a Disney Plus. Los fanáticos han estado especulando sobre su posible participación en el programa desde que se anunció el spin-off.

El spin-off se ha presentado como una 'revancha' entre Obi-Wan (Ewan McGregor) y su ex padawan Jedi, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), y algunos esperan que el personaje de Liam Neeson, Qui-Gon Jinn, pueda estar involucrado de alguna manera.

Sin embargo, por mucho que nos gustaría verlo regresar, el actor ahora ha vertido agua fría sobre los rumores de la serie de Star Wars. Te traemos todos los detalles del cameo que podría no ocurrir en La Verdad Noticias, a continuación.

Liam Neeson no aparecera en Obi-Wan Kenobi

Liam Neeson no repetirá su papel como Qui Gon Jinn

Cuando apareció en Jimmy Kimmel Live esta semana, el actor de 69 años dijo: 'Escuché que Ewan McGregor iba a hacer una serie'. Cuando se le preguntó si estábamos involucrados, dijo: 'No, no lo creo. No, no me han contactado. No tienen suficiente dinero", bromeó.

Si bien existe la posibilidad de que Liam Neeson esté fanfarroneando sobre cualquier participación, parece que el actor de Star Wars se ha distanciado del proyecto por ahora, sobre el cual te presentamos todos los detalles confirmados.

En la expo 2019 D23, se anunció que la serie protagonizada por Obi-Wan Kenobi estaba oficialmente en proceso para Disney Plus, y Ewan regresó para repetir su papel de las películas de la precuela.

También se ha confirmado que Bonnie Piesse, quien interpretó a Beru en Star Wars: El ataque de los clones y La venganza de los Sith, y Joel Edgerton, quien interpretó a su esposo Owen, regresarán para las nuevas aventuras.

Se unen al equipo nuevas caras del universo, incluida la estrella de The Eternals, Kumail Nanjiani, y la previamente confirmada Indira Varma (Game Of Thrones, This Way Up). La estrella de Homeland, Rupert Friend y O'Shea Jackson de Straight Outta Compton también se unirán al elenco.

La serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi aún no ha recibido una fecha de lanzamiento en Disney Plus.

