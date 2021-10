Lesión de Robert Downey Jr hizo que Iron Man 3 fuera una mejor película

Por increíble que parezca una lesión de Robert Downey Jr, sirvió para mejorar la película de Iron Man 3. No es del todo raro que el actor principal de un gran éxito de taquilla se lesione mientras filma el proyecto Tom Cruise se rompió previamente un tobillo en el set de Mission: Impossible y el Universo Cinematográfico de Marvel no es inmune a estas caídas, ya que Robert se rompió el tobillo mientras filmaba la secuela de 2013 de Iron Man 3.

Lo curioso de esta filmación es que la lesión de Robert fue incluida en el corte final. Sin embargo, a diferencia de otras películas importantes en las que ocurre algo así, la lesión de Downey en realidad resultó en una serie de cosas buenas que sucedieron para la producción.

¿Qué pasó tras la lesión de Robert Downey Jr?

Robert se lastimó durante el tiempo de rodaje, por lo se ausentó algunas días

El libro reciente, The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, entró en detalles sobre lo que sucedió en el set inmediatamente después de la lesión de Downey y cómo el tiempo de inactividad que causó terminó siendo una bendición disfrazada.

Según los autores Tara Bennett y Paul Terry, la lesión de Downey lo habría dejado de lado durante seis semanas, lo que significa que no habría Tony Stark en el set durante 42 días, y como resultado, como el productor ejecutivo Stephen Broussard lo dijo, " De repente tuvimos el espacio". La filmación continuó sin Downey, quien regresó al set para más tomas estáticas de Stark, pero eso no fue todo.

Varios departamentos de la producción se vieron beneficiados

La produción utilizó la lesión para mejorar la película

Según el texto, la casa de efectos visuales Digital Domain estaba trabajando en el gran final del tercer acto, incluida la secuencia explosiva "House Party Protocol", pero se declaró en bancarrota a mitad de la producción, lo que provocó que Weta Digital tuviera que intervenir. Además, también agregarían al compositor Brian Tyler durante este tiempo, dándole aún más tiempo para terminar su partitura para la secuela.

Esta anécdota sobre el actor Robert Downey Jr en Iron Man 3 es solo una de varias revelaciones nuevas sobre la producción del Universo Cinematográfico de Marvel que aparecen en el libro.

